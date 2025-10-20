  • Delo d.o.o.
PRIJATELJSTVO EVROPE

Oda radosti povezala EU in Balkan v eno melodijo, Ana Mezgec: »Združili smo različne kulture ...«

Severna Makedonija je gostila zanimivo druženje glasbenikov EU in Zahodnega Balkana. Z nastopom v univerzalnem glasbenem jeziku opominjajo na pomembne vrednote.
Roman Turnšek
 20. 10. 2025 | 06:30
4:50
Prestolnica ene izmed nekdanjih jugoslovanskih republik je organizirala glasbeno srečanje evropskih dežel. Glasbeniki iz držav članic Evropske unije in Zahodnega Balkana so se prvič srečali v skopski filharmoniji, kjer so združili moči in pripravili lastno interpretacijo Ode radosti, obogatene z značilnimi glasbenimi motivi in tradicijami svojih domovin. V le nekaj urah so dosegli uigrano sozvočje in dokazali, da je za povezovanje ljudi ter skupno ustvarjanje potreben le kratek čas.

Čeprav prihajamo iz različnih kultur, glasba kaže, da smo si podobni.

Albanija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Češka, Francija, Nemčija, Kosovo, Črna gora, Nizozemska, Severna Makedonija, Srbija in Slovenija so se povezale v okviru kulturne in komunikacijske pobude Ena pesem, ena Evropa (One Song, One Europe), ki jo izvaja organizacija WeBalkans. V prepletu tradicij, talentov in idej ter ob uporabi tradicionalnih, klasičnih in redkih glasbil je dvanajst glasbenikov na novo interpretiralo Odo radosti. Z nastopom v univerzalnem glasbenem jeziku opominjajo na pomembne vrednote, kot so enotnost, solidarnost in mir.

»Ko govorimo o EU in Zahodnem Balkanu, zame to nista EU in Zahodni Balkan – zame je to preprosto Evropa. Naše razlike niso bistvene, saj je glasba vedno korak pred nami pri povezovanju,« je dejal Gent Rushi, pianist in harmonikar iz Albanije. WeBalkans, pobuda generalnega direktorata Evropske komisije za širitev in vzhodno sosedstvo (DG ENEST), je zasnovala projekt, ki dokazuje, da kultura in umetnost lahko zelo spodbujata spremembe.

Različni, a povezani

Za vokalno solistko Antonijo Batinić iz Bosne in Hercegovine je glasba univerzalni jezik, ki presega besede: »Jezik je pomemben, vendar izrazi in moč glasbe govorijo glasneje kot katero koli besedilo.« Njen nemški kolega Marvin Dillmann je dodal: »Res smo si različni, a hkrati povezani in prav v teh razlikah uživamo – glasba pa nam ponuja to priložnost.« Številne generacije v Evropski uniji in na Zahodnem Balkanu so odraščale ob poslušanju istih pesmi ter si delile skupne tradicije in vrednote. Kot zreli, profesionalni glasbeniki pa so zdaj združili individualne poglede z notami.

Nastop v Skopju ni predstavljal le novega aranžmaja Ode radosti, ki je s prepletom tradicionalnih in sodobnih instrumentov dobila svežo podobo. Kosovski glasbenik na čifteliji Driton Bejta je poudaril, da je bil namen koncerta posredovati sporočilo, da skupaj lahko izkažemo spoštovanje univerzalnim vrednotam, negujemo raznolikost ter soustvarjamo prihodnost miru, napredka in skupne blaginje.

»Združili smo različne kulture in ideje ter preoblikovali nekaj tako klasičnega in tradicionalnega, kot je Beethoven, z glasbo ljudi in etno slogi. Sporočilo je jasno: združimo se, presežimo meje, igrajmo skupaj, se zabavajmo in ne delimo, temveč povezujemo – z ustvarjalnostjo in veseljem,« je dejala slovenska violinistka in vokalistka Ana Mezgec. Francoska bobnarka Delphine Aurélie Langhoff je dodala: »Čeprav prihajamo iz različnih kultur, glasba kaže, da smo si podobni. V skupnosti najdemo moč, ki nas dviga.«

Črnogorska flavtistka Žana Lekić, srbski klarinetist Miloš Nikolič in nizozemski pianist Mike del Ferro menijo, da nova priredba nosi tako umetniško vrednost kot politično sporočilo. »Če bi države več vlagale v kulturo, bi naše skupnosti resnično zacvetele. Staršem vedno znova polagam na srce: pošljite otroke v glasbene šole. To je najboljša naložba v njihovo prihodnost,« pravi Nikolić. Za številne poslušalce je bil koncert tudi priložnost za prvo srečanje z bolgarskim instrumentom gadulko. Hristina Beleva je poudarila, da je sodelovanje luč v našem življenju in da bi bil svet lepši, če bi ljudje cenili preprostost. Češki trobentač Petr Harmacek pa je dodal, da je skupna izvedba z glasbeniki z Balkana čudovita izkušnja, ki razkriva, kako globoko smo vsi povezani.

Posebno pozornost je požel mladi trobentač Serçuk Alimov iz Severne Makedonije, za katerega je profesor Nikolić dejal, da se tak talent pojavi le enkrat v stoletju. Njegova mladostna energija in virtuoznost nosita sporočilo sedanjosti in prihodnosti: ko instrumenti zvenijo kot eno in ljudje združijo moči, Evropa zazveni v melodiji, kot bi morala – enotna, živahna in povezana. 

