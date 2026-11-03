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SLOVO OD GLASBENE LEGENDE

Odhaja legenda, ki je povezovala generacije: Miši Kovaču pripravljajo veličasten zadnji poklon

Hrvaška je razglasila dan nacionalnega sočutja, na splitskem Poljudu pa pričakujejo več deset tisoč ljudi.
Mišo Kovač je za seboj pustil številne nepozabne uspešnice, med njimi Ostala si uvijek ista, Ako me ostaviš in Poljubi zemlju. FOTO: Nel Pavletic /Pixsell
Mišo Kovač je za seboj pustil številne nepozabne uspešnice, med njimi Ostala si uvijek ista, Ako me ostaviš in Poljubi zemlju. FOTO: Nel Pavletic /Pixsell
A. G.
 3. 11. 2026 | 13:15
 3. 11. 2026 | 14:47
7:15
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Težko si je predstavljati hrvaško glasbo brez Miše Kovača. Bil je veliko več kot pevec. Bil je veliko več kot pevec. Bil je glas Dalmacije, simbol Šibenika, ena največjih glasbenih osebnosti Hrvaške in človek, čigar pesmi so postale del življenja več generacij. Ko je zapel »Ostala si uvijek ista«, »Ako me ostaviš«, »Dalmacija u mom oku« ali »Poljubi zemlju«, so z njim peli tisoči. Njegov prepoznavni glas, značilni brki, verižice in dvignjena roka so postali skorajda zaščitni znak hrvaške zabavne glasbe. Mišo Kovač je bil za Hrvate nekakšen nacionalni simbol, čeprav njegove priljubljenosti nikoli niso omejevale državne meje. Njegove pesmi so poznali in prepevali tudi v Sloveniji ter po vsem prostoru nekdanje Jugoslavije. Bil je eden redkih izvajalcev, ki je znal z glasbo nagovoriti tako mlade kot starejše, ljudi iz različnih generacij in okolij. Njegove melodije so spremljale ljubezni, poroke, družinska praznovanja, slovesa in težke življenjske trenutke. V skoraj petih desetletjih glasbene kariere je prodal več kot 20 milijonov plošč in drugih nosilcev zvoka ter posnel več kot 30 albumov. Njegova priljubljenost je bila izjemna, koncerti pa so se spreminjali v množično prepevanje, pri katerem občinstvo pogosto ni potrebovalo niti njegovega glasu – dovolj je bilo, da je dvignil roko, in pesem je prevzelo občinstvo. Hrvaški glasbeni mediji ga zato upravičeno opisujejo kot enega največjih fenomenov tamkajšnje glasbene zgodovine.

Žalostna novica je Hrvaško pretresla v soboto, 31. oktobra. Mišo Kovač je umrl v svojem domu v Podstrani pri Splitu, star 85 let. O okoliščinah njegove smrti so se pojavila različna poročila. Njegov dolgoletni prijatelj in menedžer Ivica Bubalo je povedal, da se je pevcu tistega dne zdravstveno stanje poslabšalo. Splitski klinični bolnišnični center je pozneje zanikal, da bi bil Kovač sprejet v njihovo ustanovo ali da bi tam umrl. Natančen vzrok smrti uradno ni bil objavljen. Za seboj je pustil ženo Lidijo, hčerko Ivano, številne prijatelje, glasbene sodelavce in milijone oboževalcev. Njegovo življenje je zaznamovala tudi velika osebna tragedija – leta 1992 je izgubil sina Edija, ki je umrl star komaj 16 let. Ta izguba je močno zaznamovala njegovo življenje in glasbo.

Žalost, ki presega hrvaške meje

Novica o njegovi smrti ni odjeknila samo na Hrvaškem. Žalost se je razširila tudi v Slovenijo in druge države nekdanje Jugoslavije, kjer je bil Mišo Kovač prav tako izjemno priljubljen. Njegove pesmi so desetletja odmevale na radijskih postajah, družinskih praznovanjih in koncertih, številni pa so odraščali ob njegovem glasu. Hrvaška vlada je zaradi njegove smrti 3. november razglasila za dan nacionalnega sočutja. Zastave na državnih in drugih javnih ustanovah so spuščene na polovico droga. To je šele tretjič v zgodovini samostojne Hrvaške, da so razglasili takšen dan. Pred tem so ga ob smrti Oliverja Dragojevića leta 2018 in Miroslava Ćire Blaževića leta 2023.

Poljud se bo danes zadnjič poklonil svojemu Mišu

Danes bo eden najbolj čustvenih trenutkov doživel Split. Na stadionu Poljud, ki je bil za Miša skoraj drugi dom, se bodo od njega poslovili številni oboževalci, glasbeniki, prijatelji in navijači Hajduka. Veliko slovo skupaj pripravljajo Hajduk, Torcida in Hrvaška glasbena unija. Pričakujejo več deset tisoč ljudi, vseh 34.000 brezplačnih vstopnic pa je že razdeljenih. Vrata stadiona bodo odprli ob 16. uri, glasbeni program pa se bo začel ob 17. uri. Organizatorji želijo, da bi bilo slovo takšno, kot bi si ga želel tudi sam Mišo – brez dolgih govorov in pretirane patetike, predvsem pa z veliko glasbe in petja.

Na odru bodo nastopili Giuliano, Mladen Grdović, Alen Nižetić, Jole, Dražen Zečić in klapa Rišpet. Spremljal jih bo orkester splitskih glasbenikov, občinstvo pa bo lahko skupaj z njimi prepevalo največje Kovačeve uspešnice. Posebno čustven trenutek pričakujejo proti koncu programa, ko bodo na stadion pripeljali pevčevo krsto. Z njo bodo obkrožili nogometno igrišče po atletski stezi, da se bodo lahko od legendarnega pevca poslovili vsi zbrani.

Najprej slovo v Šibeniku, nato zadnja pot v Zagreb

Od Miše Kovača so se že v ponedeljek poslovili tudi njegovi rojaki v Šibeniku. Na trgu pred katedralo svetega Jakoba so odmevale njegove največje uspešnice, med njimi »Šibenska balada«, »Ako me ostaviš« in »Najljepše su oči moje majke«. Tudi po koncu uradnega programa se petje ni ustavilo. Ljudje so nadaljevali slovo s pesmimi, ki so jih spremljale vse življenje.

Po današnjem slovesu na Poljudu bo njegova zadnja pot vodila proti Zagrebu. V sredo, 4. novembra, ga bodo pokopali na zagrebškem pokopališču Mirogoj, kjer počiva tudi njegov sin Edi. Komemoracija za glasbenega velikana bo 11. novembra opoldne v Mali dvorani Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskega v Zagrebu, poroča Index.hr.

Od mladega Šibenčana do ene največjih glasbenih legend

Mate Mišo Kovač se je rodil 16. julija 1941 v Šibeniku. Sprva si je želel postati nogometaš, saj je bil velik ljubitelj tega športa in zvest navijač Hajduka. Toda že kot najstnik je začutil, da ga bolj kot nogomet privlači glasba. Za petje se je odločil pri 16 letih, pomemben korak na njegovi glasbeni poti pa je bila zmaga na tekmovanju Prvi glas Šibenika. Leta 1964 je podpisal pogodbo z založbo Jugoton in začel profesionalno glasbeno pot. Pravi preboj je dosegel ob koncu šestdesetih let, ko je s pesmijo »Više se nećeš vratiti« postal eno največjih imen takratne glasbene scene. Leta 1971 je na Splitskem festivalu zmagal s pesmijo »Proplakat će zora«, ki je postala velika uspešnica. Sledila so desetletja uspehov, številne nagrade, razprodani koncerti in pesmi, ki so prestale preizkus časa. Med njegovimi največjimi uspešnicami so »Ostala si uvijek ista«, »Ako me ostaviš«, »Ti si pjesma moje duše«, »Najljepše su oči moje majke«, »Svi pjevaju, ja ne čujem« in »Dalmacija u mom oku«.

Posebno mesto v njegovem življenju je imel Hajduk. Ljubezen do splitskega kluba in njegovih navijačev je bila tako močna, da so njegove pesmi postale nepogrešljiv del navijaške kulture. Na Poljudu je leta 1993 pripravil tudi nepozaben koncert »Noć svijeća«, posvečen svojemu sinu Ediju in padlim hrvaškim braniteljem.

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