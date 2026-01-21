  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SLOVENSKI FILM

Odlična slovenska komedija, ki je hkrati kriminalka ter film ceste in pregona: To je rop!

Skozi absurd in črni humor se prepletajo birokracija, zavarovalnice in občutek nemoči.
Snemanje je potekalo v Ljubljani, Vipavi, Ajdovščini, na Vršiču, Jezerskem, v Kranju in Bohinju. FOTO: Domen Martinčič/SFC

Snemanje je potekalo v Ljubljani, Vipavi, Ajdovščini, na Vršiču, Jezerskem, v Kranju in Bohinju. FOTO: Domen Martinčič/SFC

Rajko je poklicni čarovnik, ki si med nastopom zlomi roko, a mu zavarovalnica zaradi birokratske napake ne želi izplačati zavarovalnine. FOTO: Domen Martinčič/SFC

Rajko je poklicni čarovnik, ki si med nastopom zlomi roko, a mu zavarovalnica zaradi birokratske napake ne želi izplačati zavarovalnine. FOTO: Domen Martinčič/SFC

Gregor Andolšek FOTO: Anže Petrič/SFC

Gregor Andolšek FOTO: Anže Petrič/SFC

Snemanje je potekalo v Ljubljani, Vipavi, Ajdovščini, na Vršiču, Jezerskem, v Kranju in Bohinju. FOTO: Domen Martinčič/SFC
Rajko je poklicni čarovnik, ki si med nastopom zlomi roko, a mu zavarovalnica zaradi birokratske napake ne želi izplačati zavarovalnine. FOTO: Domen Martinčič/SFC
Gregor Andolšek FOTO: Anže Petrič/SFC
STA, I. R.
 21. 1. 2026 | 07:50
A+A-

V Cineplexxu Ljubljana Rudnik so sinoči premierno predvajali kriminalno komedijo To je rop! Celovečerni igrani prvenec Gregorja Andolška skozi absurd in črni humor prepleta birokracijo, zavarovalnice in občutek nemoči, ko ob tem, da si 19. v čakalni vrsti, ugotoviš, da si postal zgolj številka, so film opisali pri Gustav filmu. Od jutri bo v redni distribuciji tudi v ostalih kinematografih po državi. Glavni junak Rajko, čigar vlogo je prevzel Stane Tomazin, je kot poklicni čarovnik vajen iluzij, dokler se ena izmed njih ne razblini tudi v resničnem življenju. Ko se med nastopom poškoduje, mu zavarovalnica Tangenta zaradi namensko banalne napake zavrne izplačilo odškodnine, njegov boj s sistemom pa sproži absurden niz dogodkov, v katerem se dobronamerni, a nerodni zavarovalniški agent Marcel (Gregor Čušin) znajde v središču verižne reakcije nesmislov – od sestanka z direktorjem do nenamerne ugrabitve in bega brez jasne smeri, je film opisala produkcijska hiša Gustav film.

Film ni zamišljen kot socialna drama, čeprav je tematsko družbeno-kritičen.

Andolšek, ki je scenarij napisal skupaj z Miho Zbašnikom in Markom Bratušem, je na pogovoru v okviru Festivala slovenskega filma leta 2024 povedal, da je trojica omogočala skupinsko dinamiko. Eden je bil lahko vedno bolj kritičen in pomagal, ko sta se druga dva utrudila. Dinamičen film je preplet žanrov, ki jih ima rad: v osnovi je komedija, a je hkrati tudi kriminalka ter film ceste in pregona. V izjavi na spletni strani Baze slovenskih filmov je režiser zapisal, da film »ni zamišljen kot socialna drama, čeprav je tematsko družbenokritičen, vseeno se bolj fokusira na smeh in avanturo ter občutek, da so mogoče najlepši trenutki v življenju ravno ti brezupni in absurdni boji za naš obstoj«. To je rop! je »absurdna kriminalna komedija o birokratskih zločinih, izgubi zaupanja v sistem in o ljudeh, ki v iskanju pravice izgubijo tudi vero vase. Največji rop je tisti, ki ga nihče ne opazi, čeprav se dogaja pred očmi vseh.«

Predstavljen tudi v tujini

Gregor Andolšek FOTO: Anže Petrič/SFC
Gregor Andolšek FOTO: Anže Petrič/SFC
Poleg omenjenih igralcev v njem igrajo tudi Uroš Smolej, Tijana Zinajić, Matej Puc, Tjaša Železnik, Maša Derganc, Nenad Tokalić, Mojca Partljič, Jernej Kogovšek, Boris Cavazza, Janez Škof in Gojmir Lešnjak. Premierno je bil prikazan na 27. Festivalu slovenskega filma v Portorožu, minulo jesen je bil del programa na 35. filmskem festivalu v Cottbusu, v okviru Dnevov slovenskega filma pa je bil lani predstavljen v Nemčiji, na Madžarskem in v Srbiji. Direktor fotografije je Miloš Srdić, avtor glasbe pa Blaž Gracar. Za scenografijo je poskrbela Neža Zinajić, za kostumografijo Urška Recer, za oblikovanje maske pa Lija Ivančič. Producenta sta Jerca Jerič in Andraž Jerič, koproducenti pa Julij Zornik, Teo Rižnar in Brana Srdić. Film je nastal v produkciji hiše Temporama in v koprodukciji z RTV Slovenija, A Atalanta, 001 in Nuframe. Gregor Andolšek je leta 2008 diplomiral iz filmske režije v Parizu na šoli EICAR, deluje pa tudi kot kitarist in pevec glasbene skupine Čao Portorož. Leta 2015 je v tandemu s Tijano Zinajić režiral srednjemetražni film Zgodbe s sekreta, obenem pa je član in soustanovitelj Benjamin Produkcije ter avtor več videospotov in dveh kratkih filmov, Tunel (2018) in Entre Potes (2007), ki sta bila sprejeta tudi na več mednarodnih festivalov.

Rajko je poklicni čarovnik, ki si med nastopom zlomi roko, a mu zavarovalnica zaradi birokratske napake ne želi izplačati zavarovalnine. FOTO: Domen Martinčič/SFC
Rajko je poklicni čarovnik, ki si med nastopom zlomi roko, a mu zavarovalnica zaradi birokratske napake ne želi izplačati zavarovalnine. FOTO: Domen Martinčič/SFC

Več iz teme

filmslovenski filmkomedijaTo je rop!Gregor Andolšekkino
ZADNJE NOVICE
10:09
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
V EVROPSKI UNIJI

Stroga pravila za kozmetiko: niso vse sestavine dovoljene

Varnost kozmetičnih izdelkov ni stvar naključja, urejata jo zakonodaja in stroka.
21. 1. 2026 | 10:09
09:59
Novice  |  Kronika  |  Doma
NENAVADNI INCIDENT

Škandal na brniškem letališču! Le kaj je počel moški, oblečen v policista?

Policist je moškemu priskrbel uniformo in dostope v enem najbolj varovanih objektov v državi. Za pomoč pri kaznivem dejanju pa je prejel le pisno opozorilo.
21. 1. 2026 | 09:59
09:47
Novice  |  Slovenija
ŽALOSTNA ZGODBA

Žalosten konec za delfinko! Več kot leto dni preživela zapletena v ribiško mrežo, nato pa šok

Mlada samica je več kot leto dni kljubovala mreži. Normalno se je gibala, potapljala, spremljala mamo in očitno uspešno lovila, a se je njeno življenje končalo, ko se je še drugič zapletla v mrežo.
Nina Čakarić21. 1. 2026 | 09:47
09:27
Novice  |  Slovenija
POSTOPKI ŠE POTEKAJO

Ormoška bioplinarna ostala brez dovoljenja, kršitev je bilo preveč

Ministrstvo je presodilo, da upravljavec ni izvedel odločb okoljskega inšpektorata.
21. 1. 2026 | 09:27
09:23
Novice  |  Slovenija
PRVA DAMA DZ

Klakočar Zupančičeva udarila po slovenskih oboževalcih Trumpa: »V razmislek vsem, ki so se mu udinjali ...«

Predsednica državnega zbora se je oglasila o zadnjih težnjah ameriškega predsednika glede Grenlandije.
21. 1. 2026 | 09:23
09:10
Bulvar  |  Domači trači
NIHČE MU NI KOS

Mali genij Edvard v napetem dvoboju porazil tega znanega igralca (FOTO)

Zmagovalec oddaje Slovenija ima talent se je pomeril že z mnogimi znanimi imeni.
Marko Pigac21. 1. 2026 | 09:10

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki