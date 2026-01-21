Odlična slovenska komedija, ki je hkrati kriminalka ter film ceste in pregona: To je rop!

V Cineplexxu Ljubljana Rudnik so sinoči premierno predvajali kriminalno komedijo To je rop! Celovečerni igrani prvenec Gregorja Andolška skozi absurd in črni humor prepleta birokracijo, zavarovalnice in občutek nemoči, ko ob tem, da si 19. v čakalni vrsti, ugotoviš, da si postal zgolj številka, so film opisali pri Gustav filmu. Od jutri bo v redni distribuciji tudi v ostalih kinematografih po državi. Glavni junak Rajko, čigar vlogo je prevzel Stane Tomazin, je kot poklicni čarovnik vajen iluzij, dokler se ena izmed njih ne razblini tudi v resničnem življenju. Ko se med nastopom poškoduje, mu zavarovalnica Tangenta zaradi namensko banalne napake zavrne izplačilo odškodnine, njegov boj s sistemom pa sproži absurden niz dogodkov, v katerem se dobronamerni, a nerodni zavarovalniški agent Marcel (Gregor Čušin) znajde v središču verižne reakcije nesmislov – od sestanka z direktorjem do nenamerne ugrabitve in bega brez jasne smeri, je film opisala produkcijska hiša Gustav film.

Film ni zamišljen kot socialna drama, čeprav je tematsko družbeno-kritičen.

Andolšek, ki je scenarij napisal skupaj z Miho Zbašnikom in Markom Bratušem, je na pogovoru v okviru Festivala slovenskega filma leta 2024 povedal, da je trojica omogočala skupinsko dinamiko. Eden je bil lahko vedno bolj kritičen in pomagal, ko sta se druga dva utrudila. Dinamičen film je preplet žanrov, ki jih ima rad: v osnovi je komedija, a je hkrati tudi kriminalka ter film ceste in pregona. V izjavi na spletni strani Baze slovenskih filmov je režiser zapisal, da film »ni zamišljen kot socialna drama, čeprav je tematsko družbenokritičen, vseeno se bolj fokusira na smeh in avanturo ter občutek, da so mogoče najlepši trenutki v življenju ravno ti brezupni in absurdni boji za naš obstoj«. To je rop! je »absurdna kriminalna komedija o birokratskih zločinih, izgubi zaupanja v sistem in o ljudeh, ki v iskanju pravice izgubijo tudi vero vase. Največji rop je tisti, ki ga nihče ne opazi, čeprav se dogaja pred očmi vseh.«

Predstavljen tudi v tujini

Gregor Andolšek FOTO: Anže Petrič/SFC

Poleg omenjenih igralcev v njem igrajo tudiin. Premierno je bil prikazan na 27. Festivalu slovenskega filma v Portorožu, minulo jesen je bil del programa na 35. filmskem festivalu v Cottbusu, v okviru Dnevov slovenskega filma pa je bil lani predstavljen v Nemčiji, na Madžarskem in v Srbiji. Direktor fotografije je, avtor glasbe pa. Za scenografijo je poskrbela, za kostumografijo, za oblikovanje maske pa. Producenta stain, koproducenti pain. Film je nastal v produkciji hiše Temporama in v koprodukciji z RTV Slovenija, A Atalanta, 001 in Nuframe. Gregor Andolšek je leta 2008 diplomiral iz filmske režije v Parizu na šoli EICAR, deluje pa tudi kot kitarist in pevec glasbene skupine Čao Portorož. Leta 2015 je v tandemu s Tijano Zinajić režiral srednjemetražni film Zgodbe s sekreta, obenem pa je član in soustanovitelj Benjamin Produkcije ter avtor več videospotov in dveh kratkih filmov, Tunel (2018) in Entre Potes (2007), ki sta bila sprejeta tudi na več mednarodnih festivalov.