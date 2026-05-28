Operna noč pod zvezdami

Maribor bo jutri ob 19.30 znova zaživel v znamenju klasične glasbe. Že 11. Operna noč v Mestnem parku prinaša izbor nepozabnih opernih in operetnih melodij v izvedbi Simfoničnega orkestra, zbora ter vrhunskih solistov in solistk Opere SNG Maribor pod vodstvom dirigenta in umetniškega direktorja Simona Krečiča.

Operna noč je dogodek, ki je dostopen vsem – ne glede na starost ali predznanje o operi. V edinstvenem ambientu parka bo glasbeni večer navdušil tako dolgoletne ljubitelje opere kot radovedne poslušalce, ki bodo čarobnost žive izvedbe morda odkrivali prvič. Ta posebna obletnica prinaša tudi novost – zagotovljenih je kar enkrat več sedišč kot lani. Vizija je jasna: »Kultura za vse!«

Poleg Simfoničnega orkestra SNG Maribor bodo nastopili solisti: Sabina Cvilak, sopran, Rebeka Lokar, sopran, Petya Ivanova, sopran, Valentina Čuden, sopran, Andreja Zakonjšek Krt, sopran, Irena Petkova, mezzosopran, Martin Sušnik, tenor, Tim Ribič, tenor, in Jaki Jurgec, bariton. Dirigent bo Simon Krečič. Organizatorji so poskrbeli za ustrezen prometni režim in dostopno parkiranje. V primeru slabega vremena bo dogodek v soboto, 30. maja, ob 19.30.