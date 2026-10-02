Orleki navdih našli v Zlatorogu

Skupina Orlek je navdih za novo skladbo našla v eni najprepoznavnejših slovenskih legend. Zlatorogova pesem je nastala po navdihu mitološkega kralja slovenskih gora, ki v pripovedi po poškodbi vstane še močnejši. Prav v tej zgodbi so zasavski glasbeniki našli simbol vztrajnosti, poguma in ponosa, ki so ga želeli prenesti v glasbo. »Orleki imamo radi našo državo, naše izročilo, tradicijo, jezik in kulturo. To z našo glasbo in nastopi dokazujemo že 37 let. Ko smo razmišljali, da bi napisali pesem, ki nam bo dala moč, pogum, vztrajnost in ponos, smo vse to našli v Zlatorogu,« pravijo člani skupine.

Zlatorogova zgodba ponazarja potrebno moč in vztrajnost, da se poberemo, ko pademo.

Skladbo sta ustvarila kitarist Ivo Vidergar, ki je podpisan pod glasbo, in nekdanji saksofonist skupine Kristijan Adamlje, ki je napisal besedilo. Pri novi izvedbi se jim je kot gost pridružil še Tit Potecin, pevec skupine Delta Riff. Legenda pripoveduje, da iz kapelj Zlatorogove krvi zraste triglavska roža. Ko ga divji lovec poškoduje, Zlatorog zaužije rožo, ki je zrasla iz njegove krvi, ter vstane še močnejši. Prav ta motiv je postal osrednje sporočilo skladbe. »Zlatorogova zgodba ponazarja potrebno moč in vztrajnost, da se poberemo, ko pademo in da se, ne glede na preizkušnje, ki nas čakajo, z njimi soočimo in jih premostimo,« pravijo Orlek.

Po njihovih besedah želijo, da bi bila pesem poslušalcem spodbuda v težjih trenutkih. Dodajajo, da zaklad, ki ga v legendi varuje Zlatorog, razumejo precej širše: »Pravzaprav so to naša dežela, njena narava in njeni ljudje.« Zlatorogova pesem je sicer v izvirni različici že objavljena na aktualnem albumu skupine 3.5 POLNOMASTNO. Skupina Orlek tudi tokrat nadaljuje svojo navado sodelovanj z glasbenimi kolegi. V preteklosti so pri različnih skladbah že gostili druge izvajalce, zdaj pa se jim je pridružil Tit Potecin.

Na odru jih je devet

Tudi videospot ostaja zvest ideji skladbe in okolju, iz katerega člani skupine izhajajo. Posneli so ga na Sveti Planini nad Zagorjem in Trbovljami ter v Hiši Planina, nekaj kadrov pa je nastalo še pri prijatelju v Mariboru. V videospotu skupina nastopa v razširjeni zasedbi in z dvojno pihalno sekcijo. Na trobenti se jim je pridružil nekdanji član in avtor pihalnega aranžmaja Jan Adamek, na pozavni pa Edi Ceferin, sicer član tehnične ekipe skupine. Zasedba že sicer sodi med številnejše na domači sceni, saj jih na odru stoji kar devet. Prav bogata in razgibana zvočna slika je tudi ena njihovih najprepoznavnejših značilnosti. Z Zlatorogovo pesmijo tako nadaljujejo dolgoletno povezovanje zasavskega okolja, domače tradicije, močne odrske energije in avtorske glasbe.

Moči so združili s Titom Potecinom. FOTO: ŽIGA PLAHUTAR