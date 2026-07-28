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ZRAČNA PREDSTAVA

Osupljiv prizor na Kitajskem, velikanska riba poletela nad starodavno vasjo

Gre za posebno lanterno v obliki mitološkega bitja ayou. Zračna predstava je del tradicije in krepitve turizma hkrati.
Dih jemajoči prizori privabljajo na tisoče gledalcev. FOTOGRAFIJI: Profimedia
Dih jemajoči prizori privabljajo na tisoče gledalcev. FOTOGRAFIJI: Profimedia
A. J.
 28. 7. 2026 | 15:15
2:29
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Plešoča riba in zmaji na nebu zvenijo kot prizor iz fantazijskega filma, domačini in obiskovalci starodavne vasi Tangmo na Kitajskem pa so takšen spektakel pred kratkim doživeli v živo. Nenavadna predstava združuje ljudsko izročilo in sodobno turistično ponudbo, s katero želijo v vas privabiti še več obiskovalcev. Dogajanje se je začelo po sončnem zahodu ob 19.18, ko je riba ayou poletela v nebo. Predstava nima klasičnega prizorišča, saj poteka na ulicah in nad strehami starodavne vasi.

Ob velikanski ribi se po ulicah pomikajo manjše ribje svetilke. Nosilci jih držijo nad seboj in z njimi posnemajo gibanje rib, zato se zdi, kot da osvetljene živali plavajo med hišami. Nad njimi kroži velikanski ayou, ob njem pa zaplešeta še dva zmaja. Svetlobni učinki in tradicionalne stavbe z belimi zidovi ter temnimi strehami ustvarijo skoraj pravljično vzdušje.

Vas je zanimiva tudi zaradi tisočletne zgodovine.
Vas je zanimiva tudi zaradi tisočletne zgodovine.

Glavni junak predstave je mitološko bitje z zmajevo glavo in ribjim telesom. Povezujejo ga z uspehom, srečo in napredovanjem. Njegova simbolika se navezuje na kitajske zgodbe o ribah, ki premagajo ovire in se približajo mogočnosti zmaja. Predstava tako obiskovalcem simbolično prinaša željo po vztrajnosti, uspehu in obilju.

Staro izročilo povezujejo z nočnimi ogledi

Spektakel je tudi del turističnega razvoja, ki temelji na lokalni kulturni dediščini. Ribje svetilke imajo na območju Huangshana dolgo tradicijo, v zadnjih letih pa so postale prepoznaven del večernih parad, turističnih prireditev in spominkarske ponudbe. Lokalni ponudniki staro izročilo povezujejo z nočnimi ogledi, predstavami in drugimi doživetji, zaradi katerih obiskovalci v kraju ostanejo dlje.

Tangmo ima več kot tisočletno zgodovino. Vas je nastala v času dinastije Tang, pozneje pa se je razvijala v obdobjih dinastij Song, Yuan, Ming in Qing. Znana je po tradicionalni arhitekturi pokrajine Huizhou, vodnih kanalih, kamnitih mostovih in vrtovih.

Predstava simbolično prinaša željo po vztrajnosti, uspehu in obilju.

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