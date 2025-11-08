Otroci socializma: slovenski punk v nemški prestolnici

V prostorih Tommy Weisbecker Haus v Berlinu se je včeraj začel dvodnevni festival slovenskega punka Otroci socializma, imenovan po nekdanji punk rock skupini iz Ljubljane. S pogovori, branjem poezije, projekcijami filmov in koncertom ponujajo vpogled v punk sceno v Sloveniji na začetku 80. let 20. stoletja.

Dvodnevni program sta zasnovala v Berlinu živeči kurator Marko Kraševec ter pesnik, pisatelj in ustanovni član skupine Via Ofenziva Esad Babačić, ki je v novembru tudi rezident berlinske umetniške rezidence. V program so zajeli številne dejavnosti, ki poudarjajo punk kot ključni družbeni in kulturni dejavnik v takratni Sloveniji.

Pesnik, pisatelj in soavtor festivala Esad Babačić bo bral slovensko punk poezijo in nastopil v filmu. FOTO: Jože Suhadolnik

Festival se je začel z branjem slovenske punk poezije v nemščini in slovenščini; brala sta nemška igralkain Esad Babačić, med izbrano poezijo pa so bila dela avtorjev, Babačića, Grupe 92, skupin Niet, Laibach in Pankrtov ter. Sledila je projekcija filma Vsak otrok je lep, ko se rodi režiserjaiz leta 1983. Predstavlja portret mladega Babačića, ki je bil osrednja figura v nastajajoči slovenski punk sceni. Film s prikazom njegovega življenja, poezije in sodelovanja v skupini Via ofenziva, katere ustanovitelj in tekstopisec je bil, prikaže avtentični duh takratnega urbanega uporništva.

Petkov večer je zaokrožil nastop Grupe 92, slovenske novovalovske punk rock skupine iz Ljubljane. Delovati so začeli leta 1976, po začetnih letih so po navdihu skupin Sex Pistols, The Clash in Ramones spremenili svoj začetni rock'n'roll v punk rock. Številka 92 v njihovem imenu izvira iz takratne klicne številke policije.

Danes popoldne bo Esad Babačić zbrane popeljal po razstavi, program pa bodo dopolnili branje slovenske punk poezije v nemščini in slovenščini, projekcija dokumentarnega letošnjega filma Punk pod komunističnim režimom režiserja Andreja Košaka in pogovor o punku v Sloveniji.

Dva dneva pogovorov, branja poezije, projekcij filmov in koncertov

Zvečer bodo sledili nastopi mlade punk-fusion skupine iz Slovenj Gradca BibliBan, kranjsko-ljubljanskih hardcore punkerjev Aktivna Propaganda, festival pa bo sklenila legendarna slovenska punk skupina Niet. Ustanovljena je bila leta 1983, njeni prvotni člani so bili Igor Dernovšek, Aleš Češnovar, Primož Habič in Tomaž Dimnik. Razpadli so leta 1993 in se v novi zasedbi ponovno zbrali leta 2007. Njihova besedila so v veliki meri osebnoizpovedna in obravnavajo teme, kot so osamljenost, depresija, izključenost, samomorilnost, obup, hrepenenje po ljubezni in smrt.

Dogodek v Berlinu sta podprla tudi Slovenski kulturni center – SKICA Berlin in Slovenski glasbenoinformacijski center Sigic.

Zgodovina slovenskega punka v Berlinu FOTO: arhiv organizatorjev