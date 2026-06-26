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Otroški filmski festival v Kekčevih krajih

CIFF Kekec bo povezal kakovostne filme za otroke, ustvarjalne delavnice, cirkuški program in drugo.
Kranjska Gora je prek Kekca neločljivo povezana z otroškim filmom. Foto: promocijski material

Kranjska Gora je prek Kekca neločljivo povezana z otroškim filmom. Foto: promocijski material

Prvi Kekec FOTO: Sara Filipovič

Prvi Kekec FOTO: Sara Filipovič

Slovenija ima močno tradicijo ustvarjanja filmov za otroke in mladino, kar potrjujejo tudi uspehi filmov, kot je Gremo mi po svoje. Foto: promocijski material

Slovenija ima močno tradicijo ustvarjanja filmov za otroke in mladino, kar potrjujejo tudi uspehi filmov, kot je Gremo mi po svoje. Foto: promocijski material

Kranjska Gora je prek Kekca neločljivo povezana z otroškim filmom. Foto: promocijski material
Prvi Kekec FOTO: Sara Filipovič
Slovenija ima močno tradicijo ustvarjanja filmov za otroke in mladino, kar potrjujejo tudi uspehi filmov, kot je Gremo mi po svoje. Foto: promocijski material
Ju. P.
 26. 6. 2026 | 19:19
4:22
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Kranjska Gora je prostor, ki je v slovenskem skupnem spominu povezan z otroško pustolovščino, gorsko pokrajino, pogumom in domišljijo. V Kranjski Gori je doma Kekec, in prav zato tu nastaja prvi mednarodni otroški filmski festival v Sloveniji. CIFF Kekec bo med 3. in 5. julijem 2026 povezal kakovostne filme za otroke, ustvarjalne delavnice, cirkuški program, strokovne razprave in kino pod gorami, sporoča Slovenski filmski center (SFC). Festival želi otrokom, družinam, mladim gledalcem in strokovni javnosti odpreti nov prostor za kakovostne filmske zgodbe, ustvarjanje in skupno doživetje filma.

»Kot domačin sem odraščal v prostoru, kjer Kekec ni bil samo lik iz knjige ali filma, ampak del pokrajine, del otroštva in del načina, kako smo si predstavljali pogum. Danes ga razumem kot otroka, ki si upa gledati svet po svoje: radovedno, odprto in z občutkom za tiste, ki so drugačni, tišji ali odrinjeni na rob. CIFF Kekec nastaja iz preprostega prepričanja, da otroci potrebujejo dobre zgodbe. Potrebujejo filme, ki jim ne ponujajo samo zabave, ampak tudi nežnost, vprašanja, domišljijo, sočutje in pogum. Če želimo boljši svet, ga moramo začeti graditi z njimi,« je povedal direktor festivala Miha Mohorič.

Slovenija specializiranega mednarodnega otroškega filmskega festivala doslej ni imela.

Pobuda za festival izhaja tudi iz uspešnega projekta 120-letnice slovenskega filma, ki je v Kranjski Gori spodbudil nadaljnji razvoj lokalnega kina in odprl razmislek o tem, kako filmsko dediščino povezati z novo generacijo gledalcev. Festival želi to energijo nadgraditi v dolgoročno platformo za otroški film, filmsko vzgojo in mednarodno povezovanje, smo izvedeli. Čeprav ima Slovenija pomembno tradicijo otroškega in mladinskega filma, specializiranega mednarodnega otroškega filmskega festivala doslej ni imela.

Prvi Kekec FOTO: Sara Filipovič
Prvi Kekec FOTO: Sara Filipovič
Prva izvedba festivala bo v treh dneh združila večerne projekcije celovečernih otroških filmov, tri sklope kratkih filmov, Malo filmsko šolo, cirkuške delavnice in nastope, koncert ter strokovni program v sodelovanju s SFC. Med izpostavljenimi celovečernimi filmi so Pixie. The New Beginning (Poljska/Češka), I Accidentally Wrote a Book (Madžarska/Nizozemska) in Greetings from Mars režiserke Sarah Winkenstette. Program dopolnjujejo trije sklopi kratkih filmov ter spremljevalni program za otroke in družine. Vsi filmski programi bodo podnaslovljeni v slovenski jezik in vsi festivalski dogodki bodo za obiskovalce brezplačni.

Strokovni program

Pomemben del festivala bo torej strokovni program, ki nastaja v sodelovanju s SFC. Dva panela bosta odprla vprašanja vloge festivalov za otroke in mladino pri oblikovanju filmske kulture ter najboljših praks za spodbujanje filmske ustvarjalnosti, namenjene otrokom in mladim ob prisotnosti mednarodnih gostov. Potekali bosta tudi dve strokovni razpravi z naslovoma: Vpliv in vloga filmskih festivalov, namenjenih otrokom in mladini ter Vpliv in vloga filmskih festivalov, namenjenih otrokom in mladini, pri oblikovanju filmske kulture. Obe strokovni razpravi bosta v soboto, 4. julija v Ljudskem domu Kranjske Gore.

»Glavno merilo pri izboru filmov za prvo izvedbo festivala je bilo preprosto: izbrati filme, ki mlado občinstvo navdušujejo, znajo biti smešni in resni hkrati ter odpirajo vprašanja, namesto da bi ponujali enostavne odgovore. Otroci, ki danes odraščajo sredi nepregledne poplave vsebin, potrebujejo priložnost, da vidijo tudi visoko kultivirane in komunikativne filme, ki so globoko zakoreninjeni v slovenski in evropski kulturi,« je poudaril Klemen Dvornik, programski direktor festivala.

3 DNI
bo potekal festival.

»Slovenska kinematografija že od filma Kekec ohranja močno tradicijo ustvarjanja filmov za otroke in mladino, kar potrjujejo tudi uspehi filmov, kot so Gremo mi po svoje, Gajin svet in Košarkar naj bo. Mednarodni festival otroškega filma je zato pomembna priložnost za nadaljnji razvoj tega področja,« je med drugim dejala Nataša Bučar, direktorica SFC.

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