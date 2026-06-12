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Pada na domačo glasbo: Eva Potrebuješ predstavlja svoj glasbeni prvenec

Videospot so posneli na treh lokacijah, sodelovalo je okoli 60 statistov.
Zaznamuje ljubezen do slovenske glasbe. FOTO: Jaka Bizjak

Zaznamuje ljubezen do slovenske glasbe. FOTO: Jaka Bizjak

Glavno vlogo v videospotu je odigral Žan Zalar. FOTO: Jaka Bizjak

Glavno vlogo v videospotu je odigral Žan Zalar. FOTO: Jaka Bizjak

Njena prva pesem je avtobiografska. FOTO: Jaka Bizjak

Njena prva pesem je avtobiografska. FOTO: Jaka Bizjak

Zaznamuje ljubezen do slovenske glasbe. FOTO: Jaka Bizjak
Glavno vlogo v videospotu je odigral Žan Zalar. FOTO: Jaka Bizjak
Njena prva pesem je avtobiografska. FOTO: Jaka Bizjak
Mojca Marot
 12. 6. 2026 | 17:30
3:10
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Eva Potrebuješ, mlajša hči Jožeta Potrebuješa, je predstavila svojo prvo samostojno skladbo. Pesem z naslovom Jaz padam, spremlja tudi videospot, posnet na več lokacijah po Sloveniji. Pod glasbo in besedilo se podpisuje Jože Potrebuješ, za aranžma pa je poskrbel Aleš Zibelnik. Kot pojasnjuje avtor, je skladba nastajala približno tri mesece, njena vsebina pa temelji na Evini osebni zgodbi in odnosu do glasbe.

»Skladba je v bistvu Evina avtobiografija. Že od mladih nog je velika ljubiteljica slovenske glasbe, pozneje pa ni bilo veselice, ki je ne bi obiskala skupaj s prijatelji,« pravi Jože Potrebuješ. Prav ljubezen do domače glasbe je osrednja tema skladbe. Eva meni, da se je odnos mladih do slovenske zabavne in narodnozabavne glasbe v zadnjih letih opazno spremenil.

Glavno vlogo v videospotu je odigral Žan Zalar. FOTO: Jaka Bizjak
Glavno vlogo v videospotu je odigral Žan Zalar. FOTO: Jaka Bizjak

»Padam točno na to, na kar trenutno pada večina mladih – na dobro slovensko muziko. Zdi se mi, da se je v zadnjih letih zgodil lep preobrat. Slovenska zabavna in narodnozabavna glasba sta spet postali priljubljeni, kar me zelo veseli. V preteklosti sem imela večkrat občutek, da se je marsikdo slovenske glasbe nekoliko sramoval ali je ni jemal dovolj resno. Danes pa jo mladi poslušamo s ponosom,« je povedala Eva. Naslov skladbe po njenih besedah ne govori zgolj o zaljubljenosti, temveč tudi o stvareh, ki posameznika navdušujejo in mu dajejo energijo. »Ne gre samo za to, na koga padaš, ampak tudi za to, kaj te v življenju premakne, razveseli in ti da energijo. Če dobro poslušate besedilo, boste hitro razumeli, o čem govorim,« je dodala.

Veliko pozornosti so ustvarjalci namenili tudi videospotu. Snemali so ga v Piranu, Ljubljani in na ranču Čož nad Višnjo Goro, ki je urejen v kavbojskem slogu. Pri projektu je sodelovalo približno 60 statistov, med njimi Evini sorodniki, prijatelji in številni prostovoljci z različnih koncev Slovenije. Na snemanje je prišla tudi večja skupina iz Nove Gorice in okolice, sodelovali pa so tudi člani folklorne skupine SD Lancova vas. Glavno moško vlogo v videospotu je odigral Žan Zalar.

Njena prva pesem je avtobiografska. FOTO: Jaka Bizjak
Njena prva pesem je avtobiografska. FOTO: Jaka Bizjak

Eva priznava, da je bil končni rezultat celo nad njenimi pričakovanji. »Pesem mi je zelo pri srcu, saj me dobro predstavlja tako glasbeno kot po karakterju. Zato sem še toliko bolj vesela, da lahko svojo prvo samostojno zgodbo pokažem ljudem. V videospotu je veliko dobre energije, nasmehov in pristnih trenutkov, ki lepo dopolnjujejo sporočilo pesmi,« pravi. Dodaja, da je izdaja prve samostojne skladbe zanjo poseben mejnik. Upa, da bo poslušalcem polepšala kakšno vožnjo, druženje s prijatelji ali poletni večer. Ekskluzivni pogovor z Evo lahko preberete v današnji reviji Suzy. MOJCA MAROT

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