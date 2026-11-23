Več kot 12.000 ljudi so evakuirali s koncerta ameriškega raperja Dona Toliverja v dvorani Co-op Live v Manchestru na severozahodu Anglije, potem ko se je med občinstvom razširila neznana snov. Več kot 50 ljudi je potrebovalo zdravniško pomoč zaradi zdravstvenih težav, ena oseba pa je morala v bolnišnico. Policija je razglasila izredne razmere in začela preiskavo. Incident se je zgodil v nedeljo zvečer. Policija je nekaj po 22. uri prejela obvestila o obiskovalcih, ki so občutili posledice izpostavljenosti neznani snovi.

Na posnetkih, objavljenih na družbenih omrežjih, je videti ljudi, ki kašljajo in si zakrivajo usta, medtem ko zapuščajo dvorano. Policija je sprva posumila na solzivec, pozneje pa sporočila, da gre za snov, katere identiteta za zdaj še ni znana, poroča Sky News.

FOTO: Ryan Jenkinson Getty Images Via Afp

FOTO: Ryan Jenkinson Getty Images Via Afp

Neznana snov povzročila zdravstvene težave

Reševalci so sporočili, da so na kraju dogodka oskrbeli več kot 50 ljudi. Nekateri so imeli težave z očmi in dihali. V dvorano so napotili tudi specializirano ekipo za ravnanje z nevarnimi snovmi, poteka pa tudi dekontaminacija. »Vsi, ki so bili na koncertu in so pozneje opazili simptome ali se slabo počutijo, naj poiščejo zdravniški nasvet,« so sporočili iz reševalne službe.

Policija je potrdila, da so iz dvorane varno evakuirali več kot 12.000 obiskovalcev. Co-op Live je sicer največja koncertna dvorana v Združenem kraljestvu.

FOTO: Ryan Jenkinson Getty Images Via Afp

FOTO: Ryan Jenkinson Getty Images Via Afp

»Razglasitev izrednih razmer nam je omogočila, da so lahko reševalne službe in druge pristojne institucije hitro in učinkovito uskladile odziv,« je povedala pomočnica načelnika policije Steph Parker. »Zdaj bomo ugotovili, za kakšno snov je šlo in kako je prišlo do incidenta,« je dodala.

FOTO: Ryan Jenkinson Getty Images Via Afp

FOTO: Ryan Jenkinson Getty Images Via Afp

Oglasili so se tudi predstavniki dvorane in potrdili, da sodelujejo s policijo pri ugotavljanju okoliščin dogodka. »Varnost vseh obiskovalcev dvorane Co-op Live ostaja naša prednostna naloga. Več informacij bomo objavili takoj, ko bomo od policije prejeli nove podatke,« so sporočili na družbenem omrežju X.

Za zdaj ni znano, za kakšno snov je šlo in kdo jo je izpustil. Policijska preiskava še poteka, poroča Dnevnik.hr.

FOTO: X/@behrouzix X/@behrouzix Via Reuters

FOTO: X/@behrouzix X/@behrouzix Via Reuters