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KONCERT OB JUBILEJU

Pankrti se vračajo na oder! Po 50 letih bodo znova zatresli Kodeljevo

Organizatorji napovedujejo velik jubilejni koncert, s katerim bodo Pankrti obeležili 50 let delovanja. Športna dvorana Kodeljevo bo 15. oktobra 2027 tako v znamenju punka.
Originalni člani Pero Lovšin-Gnus, Boris Bore Kramberger, Bogo Pretnar, Marc Kavaš so pripravljeni na 50. obletnico Pankrtov. FOTO: Cuden Uros

Originalni člani Pero Lovšin-Gnus, Boris Bore Kramberger, Bogo Pretnar, Marc Kavaš so pripravljeni na 50. obletnico Pankrtov. FOTO: Cuden Uros

Pankrti so svojo glasbeno pot začeli pred 50 leti, natančneje leta 1977 s svojim prvim nastopom oktobra na Gimnaziji Moste. FOTO: Press

Pankrti so svojo glasbeno pot začeli pred 50 leti, natančneje leta 1977 s svojim prvim nastopom oktobra na Gimnaziji Moste. FOTO: Press

Pankrti na Kongresnem trgu 1988. FOTO: Press

Pankrti na Kongresnem trgu 1988. FOTO: Press

Originalni člani Pero Lovšin-Gnus, Boris Bore Kramberger, Bogo Pretnar, Marc Kavaš so pripravljeni na 50. obletnico Pankrtov. FOTO: Cuden Uros
Pankrti so svojo glasbeno pot začeli pred 50 leti, natančneje leta 1977 s svojim prvim nastopom oktobra na Gimnaziji Moste. FOTO: Press
Pankrti na Kongresnem trgu 1988. FOTO: Press
N. Č.
 13. 11. 2026 | 09:31
 13. 11. 2026 | 10:15
3:25
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»Adijo Ljubljana, adijo Kodeljevo, adijo prjatli, zdaj čas je za slovo ...,« se glasijo znani verzi pesmi Adijo Ljubljana legendarne slovenske punkovske skupine Pankrti. A čeprav so se Pankrti za nekaj časa poslovili od koncertnih odrov, so zdaj napovedali veliko vrnitev. Ob 50-letnici delovanja se namreč vračajo prav na Kodeljevo, ki ima v njihovi glasbeni zgodbi posebno mesto. Na oder Športne dvorane Kodeljevo se bodo 15. oktobra 2027 vrnili Pero Lovšin - Gnus, Boris Bore Kramberger, Bogo Pretnar in Marc Kavaš, vstopnice pa so že na voljo.

Občinstvo bo lahko znova prisluhnilo skladbam, kot so Umazane igre, Zvečer v mestu, Osmi dan, Bandiera rossa, Janez Kranjski Janez, Totalna revolucija, Za železno zaveso in Metka.

Pankrti so svojo glasbeno pot začeli pred 50 leti, natančneje leta 1977 s svojim prvim nastopom oktobra na Gimnaziji Moste. FOTO: Press
Pankrti so svojo glasbeno pot začeli pred 50 leti, natančneje leta 1977 s svojim prvim nastopom oktobra na Gimnaziji Moste. FOTO: Press

Od Gimnazije Moste do razprodanih Stožic

Zgodba Pankrtov se je začela leta 1977, ko so oktobra prvič nastopili na Gimnaziji Moste. Takrat se je začela glasbena pot, ki je močno zaznamovala slovensko glasbeno in kulturno dogajanje. S pesmimi, kot so Anarhist, Lublana je bulana, Totalna revolucija in Metka, so v slovensko glasbo vnesli povsem novo energijo in postali eden najprepoznavnejših glasov slovenskega punka. Pozneje so sledile še številne druge uspešnice, ki so postale nepogrešljiv del njihovega koncertnega repertoarja.

Pankrti so skozi desetletja večkrat napolnili ljubljansko Halo Tivoli. Tam so nastopili tudi ob veliki vrnitvi leta 2007, ko so praznovali 30-letnico delovanja, in ob 45-letnici leta 2022. Ob 40-letnici so pripravili koncert v Stožicah, kjer se jim je kot posebni gost pridružil Glen Matlock, ustanovni član legendarne britanske punkovske skupine Sex Pistols.

Pankrti na Kongresnem trgu 1988. FOTO: Press
Pankrti na Kongresnem trgu 1988. FOTO: Press

Pankrti niso pustili pečata le na glasbenem prizorišču, temveč so postali tudi pomemben del slovenske družbene in politične zgodovine. 21. junija 1988 so nastopili na zgodovinskem zborovanju na Kongresnem trgu v Ljubljani, kjer se je zbralo več kot 30.000 ljudi. Dogodek velja za enega pomembnih trenutkov družbenega dogajanja na slovenski poti v samostojnost.

O skupini so posneli tudi dokumentarni film Dolgcajt, poimenovan po njihovi istoimenski plošči. Leta 2007 so jim v Slovenskem muzeju novejše zgodovine pripravili enomesečno fotografsko razstavo, kar je bila po navedbah organizatorjev prva tovrstna razstava, posvečena glasbeni skupini v tem muzeju.

Za svoje delo so prejeli častno plaketo Ljubljane in posebno priznanje predsednice republike. Na Gimnaziji Moste, kjer so prvič nastopili, so jim postavili tudi spominsko ploščo.

Pankrti bodo svojo polstoletno zgodbo tako proslavili s koncertom, ki jih bo simbolično vrnil na začetek njihove poti, na Kodeljevo, kjer Pero Lovšin tudi biva. Organizatorji napovedujejo večer največjih uspešnic in opozarjajo, da je število vstopnic zelo omejeno, zanimanje za jubilejni nastop pa veliko.

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