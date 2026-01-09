Paraf se v Sloveniji poslavljajo v Kinu Šiška: najprej film, nato pank dokumentarec

Ljubljana bo 17. januarja dihala s pankom. V Kinu Šiška pripravljajo celovečerni pank - novi val dogodek ob 40-letnici pank gibanja s predpremiero dokumentarnega filma Punk pod komunističnim režimom režiserja Andreja Košaka in s koncertnim vrhuncem: poslovilnim nastopom legendarnih Paraf v Sloveniji. Pred Paraf bodo oder ogreli Buldogi.

Film o panku pod pritiskom časa

Večer se bo začne s predpremiero Košakovega dokumentarca Punk pod komunističnim režimom, ki odpira pogled v čas, ko pank ni bil le glasba, ampak tudi drža. Zatem se bo dogodek prevesil v živo energijo, v tisto, zaradi katere pank nikoli ni bil samo nostalgija, napovedujejo organizatorji.

FOTO: Press

Ob 21. uri bo sledil koncert skupine Paraf, ki se vrača v polni zasedbi. Po napovedih si bosta Pavica in Valter delila vlogo glavnih vokalistov, Zdrave bo udarjal po basu, Raul bo prehajal med klaviaturami, Iva bo spremljala dogajanje z vokalom, Bobo Grujičić bo za bobni, medtem ko bosta Deni in Vava grmela s kitarama.

Paraf bodo predstavili večino skladb z novega studijskega albuma PARAF, posnetega v studiu GiS s producentom Matejem Zecom. Album prinaša enajst skladb z značilno ostrino in družbenim komentarjem.

FOTO: Press

Prvi avtorski album po štirih desetletjih

Za skupino je to poseben trenutek: gre za prvi avtorski album po štirih desetletjih, prvi po legendarnem albumu Zastave, s povsem novimi skladbami. Na albumu sodelujeta tudi dva bobnarja, Alen Tibljaš in Bobo Grujičić, kar še poudari občutek, da Paraf odpirajo novo, udarno poglavje.