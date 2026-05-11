Parni Valjak prihaja v Laško: razkrito prvo veliko presenečenje festivala Laško Pivo in cvetje!

Ena najdlje delujočih rock skupin v regiji, ki že več kot pet desetletij navdušuje občinstvo s svojimi brezčasnimi uspešnicami, se na oder festivala Laško Pivo in cvetje vrača po enajstih letih.

Večer nostalgije in največjih uspešnic

Skupina Parni Valjak bo v Laškem nastopila v petek, 10. julija. Obiskovalci lahko pričakujejo večer največjih uspešnic in nostalgije ob hitih, kot so Moja je pjesma lagana, Sve još miriše na nju in Lutka za bal, hkrati pa tudi vpogled v novo obdobje skupine. V sicer velike čevlje pokojnega Akija Rahimovskega je namreč stopil Igor Drvenik, ki je s svojo energijo in interpretacijo v zadnjih letih prepričal občinstvo in skupini dal nov zagon. Parni valjak tako niso le spomin, ampak tradicija, ki še danes polni največja glasbena prizorišča.

Eno presenečenje še ostaja nerazkrito

Festival Laško Pivo in cvetje tudi letos ostaja zvest svoji tradiciji raznolikega glasbenega programa, ki združuje uveljavljena imena slovenske in regionalne glasbene scene ter nove glasbene talente. Na festivalu bodo letos nastopili Parni valjak, Vlado Kreslin, Šank Rock, Mi2, New Game Over, Vili Resnik, Ines Erbus, Dejan Dogaja, Nika Zorjan, Helena Blagne in še eno odmevno glasbeno presenečenje, ki bo razkrito v prihodnjih tednih.

Izbrani prvi kandidati za nastop na velikem odru

Ob tem pa organizatorji zaključujejo tudi prijave na Laško glasbeni poligon, ki je v svojem pilotnem letu več kot presegel pričakovanja.

»Izjemen odziv na projekt samo potrjuje dejstvo, da je v Sloveniji ogromno mladih, kakovostnih izvajalcev, ki še niso dobili svoje priložnosti, da zažarijo. Zato je pomembno, da jim odpremo prostor, kjer jih lahko sliši in vidi celotna Slovenija,« je povedal ambasador projekta Dejan Dogaja.

Za nastop na 61. festivalu Pivo in cvetje Laško se bodo borili Cherry Flavoured, Jacksoni, Paul Grem, Mint, Hmeljbojsi, Vipavski kvintet, Ansambel Vrabci, Dedka na svobodi, duet Dvojčici in Samanta Kunšt, Gino Marino, Mario Veliki, Yan Baray, Patrik Prelec, Dunja Vrhovnik ter Kikifly. Izbrane kandidate v nadaljevanju čakajo različni glasbeni izzivi, nastopi ter mentorska in medijska podpora, ki jim bo omogočila dodatno prepoznavnost in stik s širšo publiko. Najboljših osem pa bo julija stopilo na veliki festivalski oder v Laškem.

