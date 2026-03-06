Partner po naši meri in življenje z umetno inteligenco

Duo Quantum, ki ga sestavljata dobra prijatelja Anže Palka in Uroš Usenik, se tokrat predstavlja v nekoliko drugačni glasbeni preobleki. Glasbenika, ki sta v preteklosti skupaj ustvarjala v različnih slogih – od kantavtorske glasbe do flamenka –, sta se zdaj podala v svet elektronskih ritmov in predstavila novi singel PC Lover. Kot pravi Anže Palka, je imela skladba sprva nekoliko drugačne načrte. »Za prvi singel sva prvotno želela, da bi ga odpela pevka Madonna, a se je že med snemanjem instrumentalnega dela ponudila druga priložnost. K sodelovanju sva povabila priznano mlado slovensko pevko Neomi,« pojasnjuje. Pevka se je povabilu odzvala in skladbi s svojim prepoznavnim, nežnim glasom dodala poseben zvočni pečat.

Pesem PC Lover govori o življenju z umetno inteligenco in o tem, kako bi si lahko v prihodnosti partnerja preprosto kupili na spletu ter ga prilagodili svojim željam. Vizualno podobo projekta dopolnjuje videospot, ki ga je s pomočjo umetne inteligence pripravil Blaž Sovdat, naslovno fotografijo pa je ustvaril Peter Jan. Duo Quantum z novim singlom odpira novo poglavje svojega ustvarjanja in raziskuje teme sodobne digitalne dobe.