Parvani Violet v poletje z novim singlom in videospotom »Rada« (VIDEO)

Vsestranska glasbena in vizualna umetnica Parvani Violet v poletje vstopa z novim singlom Rada – igrivo, nežno in zasanjano pop skladbo, ki v ospredje postavlja romantiko, lahkotnost in brezmejne možnosti ljubezni. Pesem, ki je zmagala na natečaju RadioSi StandOuts, poslušalca vabi, da s široko razprtimi jadri zapluje v svet svobodne romantične ljubezni in brezskrbnih poletnih občutij.

Besedilo skozi sodobno preoblikovane viteške ideale in romantične vrline ustvarja pravljično atmosfero, ki kljub svoji poetičnosti ostaja lahkotna in pristna. »Želela sem ujeti občutek, da je vse mogoče in da te na obzorju čakajo lepe, pozitivne in romantične stvari,« o skladbi pove Parvani.

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Tudi tokrat se je Parvani podpisala pod melodijo, besedilo in vokalno produkcijo, medtem ko sta za instrumentalno podobo ter končni zvok skladbe poskrbela Kevin Koradin in Clifford Goilo. Skladba tako združuje prepoznavno avtorsko poetiko Parvani z dovršeno sodobno pop produkcijo.

Parvani ostaja zvesta tudi svoji izraziti vizualni identiteti. Podpisala se je pod celoten kreativni koncept videospota, ki tokrat v nasprotju z njenimi sicer natančno zasnovanimi zgodbami stavi na spontanost in iskrenost trenutka. V videu jo spremljamo skozi sproščene »slice of life« prizore v Piranu, kjer med soncem, morjem in poletnim utripom zaživi lahkotna energija skladbe.

Rada s svojo nežno sladkobo in optimizmom dopolnjuje vse bolj raznolik ustvarjalni mozaik Parvani Violet. Umetnica, ki se iz projekta v projekt preobraža in raziskuje nove identitete, tudi tokrat razkriva novo podobo sebe, tokrat kot igriva, zaljubljena in brezskrbna pop diva, ki verjame v moč lepih zgodb in odprtih src.