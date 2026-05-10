Paul McCartney se vrača z osebnim albumom in zgodovinskim duetom

V londonskem studiu Abbey Road je nekdanji beatle Paul McCartney nedavno povabljenim več deset oboževalcem in predstavnikom medijev predstavil svoj novi album The Boys Of Dungeon Lane, ki bo izšel 29. maja. Na studijskem albumu s 14 skladbami se je McCartney lotil številnih osebnih spominov.

V Londonu je nekdanji član skupine The Beatles tokrat spregovoril tudi o svojem prvem duetu z Ringom Starrom ter zaigral tri akorde, ki so bili izhodišče za album.

Kot je povedal McCartney, se je na enem od srečanj s producentom Andrewom Wattom v Los Angelesu ena stvar povezala z drugo. McCartney je sprva želel le malo poklepetati in popiti čaj s producentom, a ga je Watt nagovoril, naj kaj zaigra. Ko mu je McCartney odgovoril, da je levičar, mu je Watt v roke potisnil kitaro za levičarje in le nekaj akordov pozneje je že nastala ideja za prvo pesem, je povedal McCartney.

Po McCartneyjevih besedah gre za prvi skupni duet nekdanjih članov The Beatles. FOTO: Neil Hall/Reuters

Multiinstrumentalist in avtor pesmi Watt velja za enega najbolj iskanih producentov, med drugim so z njim že sodelovali Justin Bieber, Miley Cyrus, Ozzy Osbourne in David Gilmour. Watt je tudi producent prihajajočega albuma skupine Rolling Stones Foreign Tongues in njegovega predhodnika Hackney Diamonds, pri čemer je sodeloval tudi kot avtor pesmi in igral več instrumentov.

Ringo malo bobnal

Za oboževalce Beatlesov je prava poslastica na novem McCartneyjevem albumu gostovanje Ringa Starra, ki sodeluje pri pesmi Home To Us. Po McCartneyjevih besedah gre za prvi skupni duet nekdanjih članov The Beatles. Kot je pojasnil, je Ringa sprva zaprosil, naj se oglasi pri Wattu, saj oba živita v Los Angelesu. »Ringo je prišel v studio in malo bobnal,« je povedal McCartney in dodal, da je bilo to podlaga za skladbo o spominih na mladost v Liverpoolu.

Paul McCartney je novi studijski album predstavil nekaj povabljencem. FOTO: Maja Smiejkowska Reuters

Tako kot že prvi singel Days We Left Behind se tudi številne pesmi na albumu The Boys Of Dungeon Lane vrtijo okoli spominov na preteklost. Danes 83-letni McCartney na albumu pripoveduje o dekletu iz soseščine, starih prijateljih, svojih starših, povojnem obdobju v Liverpoolu in avtoštopu z Georgeem Harrisonom. Dodaten navdih so bile še druge teme, med drugim pandemija covida-19 in festival Glastonbury.