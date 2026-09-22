Peli pod stoletno lipo, tudi legendarni Alfi Nipič (FOTO)

Petje pod Lipo pri Podnarju je tradicionalna prireditev petja slovenske pesmi na južnem Koroškem, ki vsako leto združuje lokalne zbore, vokalne skupine in soliste pod večstoletno lipo v Podnu (Bodentalu) v Avstriji in velja za enega najlepših praznikov slovenske pesmi v zamejstvu. Letos je praznovala jubilejno, 20. obletnico. Dogodek, ki ga organizirata slovenski prosvetni društvi (SPD) Borovlje in Vrtača, je pod oder pod Karavankami privabil okoli 600 poslušalk in poslušalcev, ki so uživali ob nastopih domačih zborov in izjemnih častnih gostov iz Slovenije.

20. obletnico je letos praznovala prireditev.

Poleg SPD Borovlje in Vrtača je za velik del letošnje organizacije ponovno poskrbela v Sloveniji živeča arhitektka Irena Cirar, ki je že dolgo vpeta v kulturno dogajanje na avstrijskem Koroškem. K sodelovanju je povabila tudi dve legendi slovenske glasbe: Alfija Nipiča z muzikanti in Andreja Berganta s skupino Glas. »S tem sem želela simbolično povezati dve veliki glasbeni zapuščini slovenskega naroda, Avsenikovo in Slakovo glasbo, saj njihove pesmi niso le del glasbene zgodovine, temveč nosijo tudi vrednote, ki so blizu vsakemu človeku. Govorijo o zemlji in domu, preprostem človeku, o ljudeh in njihovih stiskah, ljubezni in žalosti, hrepenenju, ponižnosti, odrekanju, veselju, domovini. To so občutja, ki nas povezujejo ne glede na to, na kateri strani meje živimo. Občutja, ki se prenašajo, podoživljajo in povezujejo generacije,« pravi Cirarjeva.

Slovenska beseda povezuje

V kulturnem programu so poleg omenjenih dveh legend, zaradi katerih so v Podnu zadonele tako Avsenikova Od kod lepote tvoje kot Slakov Čebelar, pa Alfijev Silvestrski poljub, Mladi, kot smo nocoj, Krka sanjava, Mavrica in druge Slakove, predstavili tudi ljudske in koroške narodne pesmi, domače in tuje uspešnice. Niti brez kakšne dalmatinske melodije ni šlo. Ansambel Glas je s petjem pesmi Dekle je po vodo šla obiskovalce popeljal v čas mladosti in spominov.

To so občutja, ki nas povezujejo ne glede na to, na kateri strani meje živimo.

Med obiskovalci je bilo več častnih gostov. Alfi Nipič je dejal, da je vesel, kadar ljudje pojejo z njim, saj s tem pokažejo, da narodnozabavno glasbo spremljajo tudi za domačimi mejami. Andrej Bergant je spomnil na številne nastope v Selah na Koroškem ter na prvega v Beljaku. Obiskovalci in nastopajoči so na koncu prejeli poseben spomin na ta dogodek, igrive karikature, ki so nastale pod spretnimi rokami Igorja Ribiča - Pepeta in Domna Cirarja na pobudo organizatorke Irene Cirar, in lepo oblikovane dvojezične brošure z življenjepisom in pesmimi.

»Ta prireditev danes velja za osrednji kulturni dogodek za slovensko glasbeno tradicijo in največji praznik slovenske pesmi na južnem Koroškem, ki povezuje Slovence doma in v zamejstvu. Združuje lokalno skupnost, profesionalne glasbenike in obiskovalce, ki cenijo kakovostno interpretacijo slovenske pesmi. V času, ko se svet pogosto deli, Poden pod staro lipo že dvajset let dokazuje, da glasba in slovenska beseda ljudi povezujeta, navdihujeta in ohranjata tisto, kar je najbolj dragoceno – občutek pripadnosti in skupnosti,« je misli po dogodku strnila Irena Cirar.

Ansambel Glas in Andrej Bergant z organizatorji in karikaturo FOTO: Arhiv Spd Vrtača

Na južnem avstrijskem Koroškem še odmevajo slovenske pesmi. FOTO: Arhiv Spd Vrtača