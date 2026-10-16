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NOVA KOMEDIJA

Perica Jerković navdušil s preobrazbami (FOTO)

Priljubljeni komik se je tokrat prelevil v več likov in občinstvo popeljal v svet, v katerem tehnologija vse bolj kroji naša življenja.
Občinstvo je popeljal v svet sodobne tehnologije. FOTO: SANDI FIŠER

Občinstvo je popeljal v svet sodobne tehnologije. FOTO: SANDI FIŠER

Nova predstava je vse prej kot običajna monokomedija. FOTO: SANDI FIŠER

Nova predstava je vse prej kot običajna monokomedija. FOTO: SANDI FIŠER

S številnimi preobrazbami je poskrbel za obilico smeha. FOTO: SANDI FIŠER

S številnimi preobrazbami je poskrbel za obilico smeha. FOTO: SANDI FIŠER

Premiero so obiskali tudi številni kolegi. FOTO: SANDI FIŠER

Premiero so obiskali tudi številni kolegi. FOTO: SANDI FIŠER

Občinstvo je popeljal v svet sodobne tehnologije. FOTO: SANDI FIŠER
Nova predstava je vse prej kot običajna monokomedija. FOTO: SANDI FIŠER
S številnimi preobrazbami je poskrbel za obilico smeha. FOTO: SANDI FIŠER
Premiero so obiskali tudi številni kolegi. FOTO: SANDI FIŠER
K. G.
 16. 10. 2026 | 10:00
2:59
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Eden najbolj znanih slovenskih stand up komikov Perica Jerković je znova dokazal, da mu ustvarjalnih idej ne zmanjka. Po velikem uspehu v Cankarjevem domu, kjer je kar štirikrat razprodal Gallusovo dvorano, se je vrnil na gledališke odre. Tokrat z nekoliko drugačnim projektom, komedijo Perica 2.0 Pro Max, ki je premiero doživela v ljubljanskem SiTi Teatru BTC. Čeprav na odru nastopa sam, njegova najnovejša predstava še zdaleč ni običajna monokomedija.

Jerković se tokrat loteva ene najbolj aktualnih tem sodobnega časa – umetne inteligence in njenega vpliva na družbo. Ob tem odpira vprašanja o lepotnih idealih, nenehnem pehanju za uspehom, iskanju potrditve na družbenih omrežjih in vse večji odvisnosti od tehnologije. V ospredju je posameznik, ki si prizadeva postati najboljša različica samega sebe, pri tem pa je pripravljen žrtvovati tudi lastno identiteto. »Ko so nam zavladala družabna omrežja, je to navdihnilo Zgodovino selfi butla. Nova predstava je zrasla v svetu umetne inteligence in taistih družabnih omrežij na steroidih,« je pojasnil komik, ki je želel ustvariti nekoliko drugačno gledališko izkušnjo. Pri tem mu je pomagala veččlanska ustvarjalna ekipa, ki je poskrbela za dovršeno vizualno in tehnično podobo.

Nova predstava je zrasla v svetu umetne inteligence in družabnih omrežij na steroidih.

»Hoteli smo narediti monokomedijo, kjer ljudje ne vstopijo v gledališče, ampak v neki čisto svoj prostor,« je povedal Jerković. Gledalci se tako znajdejo v futurističnem visokotehnološkem wellnessu, kjer spremljajo preobrazbo glavnega junaka, ki želi pridobiti boljše lastnosti. Kot pravi komik, je cilj ustvariti občutek, da občinstvo sedi v čakalnici in bo prav vsak trenutek tudi samo prišlo na vrsto. Posebnost predstave so številni liki, v katere se prelevi Jerković. Med drugim se pokloni slovenskim estradnikom, kot so Jurij Zrnec, Lado Bizovičar, Vili Resnik in Bojan Cvjetićanin. Obudi legendarnega Sandyja, občinstvo nasmeji v vlogi gaserja, posebno pozornost pa nameni tudi parodiji Evrovizije.

Za humorjem se skriva tudi družbenokritično sporočilo o svetu, v katerem algoritmi vse bolj določajo posameznikove želje, potrebe in predstave o uspehu. Komik zabavo prepleta z razmislekom o tem, koliko smo za družbeno sprejetost pripravljeni spremeniti sebe. Premiero so poleg predstavnikov medijev obiskali številni domači komiki in Jerkovićevi ustvarjalni sopotniki. Po predstavi je sledilo sproščeno druženje ob bureku, penini, pivu in drugih dobrotah. Sodeč po odzivih ustvarjalcev je Jerković z novim projektom odprl še eno poglavje svoje bogate komične kariere.

S številnimi preobrazbami je poskrbel za obilico smeha. FOTO: SANDI FIŠER
S številnimi preobrazbami je poskrbel za obilico smeha. FOTO: SANDI FIŠER

Premiero so obiskali tudi številni kolegi. FOTO: SANDI FIŠER
Premiero so obiskali tudi številni kolegi. FOTO: SANDI FIŠER

Nova predstava je vse prej kot običajna monokomedija. FOTO: SANDI FIŠER
Nova predstava je vse prej kot običajna monokomedija. FOTO: SANDI FIŠER

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Perica JerkovićkomikpredstavakomedijaSiTi TeaterpremieraPerica 2.0 Pro Max
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