Perpetuum Jazzile navdušili Dalmacijo in Istro (FOTO)

Poletje člani vokalnega orkestra Perpetuum Jazzile tudi letos preživljajo na koncertnih odrih ob Jadranu. Na turneji, ki jih vodi od Črne gore in Hrvaške do Slovenije in Italije, občinstvo navdušujejo z novim venčkom največjih uspešnic Oliverja Dragojevića, hkrati pa že pripravljajo povsem drugačen glasbeni projekt – sodelovanje z DJ Umekom. Poletni koncerti imajo zanje poseben čar, saj nastopanje na prostem prinaša drugačno energijo in stik z občinstvom. Letos so program osvežili z venčkom pesmi, ki so ga prvič predstavili prav v Dalmaciji.

»Poletne koncerte smo osvežili z največjimi hiti Oliverja Dragojevića. Kljub temu da smo pred prvo izvedbo izpeljali le eno skupno vajo, je požel izjemen odziv občinstva. V Istri so nas poslušalci nagradili celo s stoječimi ovacijami. Takšni trenutki nam pokažejo, da delamo dobro,« pravijo člani Perpetuum Jazzile. Dodajajo, da so dolge vožnje z avtobusom med koncerti izkoristili za piljenje aranžmajev in utrjevanje medsebojne povezanosti. Prav ta energija se po njihovih besedah prenese tudi na oder.

Perpetuum Jazzile tudi to poletje nastopa po Sloveniji, Hrvaški, Italiji in Črni gori.

Med koncerti ne manjka časa za osvežitev v morju, dobro hrano in druženje.

Oliverjeve pesmi izvajajo z velikim spoštovanjem. »Njegove brezčasne melodije in iskrena besedila govorijo o ljubezni, morju, življenju in spominih na način, ki se dotakne skoraj vsakega poslušalca. Njegova glasba povezuje različne generacije, zato je peti njegove pesmi za nas vedno posebno doživetje in poklon enemu največjih glasbenikov naših prostorov,« poudarjajo. Med koncerti si člani zbora vzamejo čas tudi za sproščeno druženje, kopanje, sončenje in dobro hrano. Prav takšni trenutki po njihovih besedah krepijo ekipni duh, ki ga občinstvo nato sliši tudi v njihovem petju.

Pripravljajo nastop z DJ Umekom

Čeprav jih do konca poletja čaka še več nastopov, misli že usmerjajo v jesen. Pripravljajo namreč enega največjih projektov zadnjih let – nastop z DJ Umekom na spektaklu Umek 5.0 – (Ne)združljivo, ki bo 23. oktobra. »Pripravljamo poseben aranžma, v katerem se bosta prepletla a cappella petje in tehno. Združiti dva na videz povsem različna glasbena svetova je bil velik izziv. Na vajah osvajamo nove ritmične vzorce, drugačne načine izgovorjave zlogov in številne glasovne učinke, ki jih občinstvo pri a cappella glasbi niti ne pričakuje. Komaj čakamo, da rezultat predstavimo občinstvu,« pravijo. Tako bo letošnje poletje za Perpetuum Jazzile minilo med brezčasnimi melodijami Oliverja Dragojevića in pripravami na projekt, ki obljublja eno najbolj nenavadnih glasbenih povezav letošnje jeseni.