NOVA ERA ODSKIH NASTOPOV

Perpetuum Jazzile s poklonom kralju popa (VIDEO)

Slovenski vokalni orkester z legendarno uspešnico Michaela Jacksona vstopa v novo ero odrskih nastopov.
Poklon Michaelu Jacksonu v vokalni in plesni preobleki. FOTOGRAFIJI: OSEBNI ARHIV
Kaja Grozina
 24. 4. 2026 | 07:25
2:50
A+A-

Slovenski vokalni orkester Perpetuum Jazzile, ki že vrsto let navdušuje domače in tuje občinstvo z izjemnimi vokalnimi interpretacijami, vstopa v novo ustvarjalno obdobje. S projektom, ki so ga sami poimenovali Perpetuum Jazzile 3.0, svoje nastope nadgrajujejo v celovito odrsko izkušnjo, kjer se glasbi vse bolj enakovredno pridružujeta tudi gib in vizualni spektakel.

Prelomnico predstavlja njihova najnovejša priredba svetovno znane uspešnice Thriller, s katero se poklanjajo kralju popa Michaelu Jacksonu. Čeprav so se njegove glasbe lotevali že v preteklosti – z izvedbami skladb, kot so Man in the Mirror, Will You Be There in Blame It on the Boogie –, so tokrat ubrali drugačen pristop. »Želeli smo nadgraditi naš šov, ga narediti bolj dinamičnega, vizualno privlačnega in sodobnega. Ne gre več zgolj za vokalno izvedbo z občasno koreografijo, ampak za celostno odrsko izkušnjo,« pojasnjujejo člani zasedbe.

Perpetuum Jazzile vstopa v obdobje 3.0.
Izbira skladbe ni bila naključna. Thriller namreč združuje prepoznavno glasbeno identiteto, močno zgodbo in izrazit vizualni potencial, kar jo postavlja v središče njihove nove odrske podobe. V značilnem slogu Perpetuum Jazzile so skladbo preoblikovali v vokalni aranžma, ki poleg petja vključuje tudi številne zvočne učinke, od ritmičnih udarcev do krikov in zvočnih imitacij, ki ustvarjajo značilno zombi atmosfero. Novost je tudi izrazitejša plesna komponenta, ki njihovim nastopom dodaja dodatno dimenzijo.

Prvo izvedbo nove koncertne točke so predstavili v mariborski dvorani Tabor, kjer so, kot pravijo, naleteli na izjemno pozitiven odziv občinstva. »To je bila potrditev, da smo na pravi poti,« poudarjajo. Skladbo so nato posneli v studiu in jo predstavili širši javnosti, za jesen pa napovedujejo še snemanje videospota.

S svojo novo energijo so se predstavili tudi na premieri filma o Michaelu Jacksonu v ljubljanski Odiseji, kjer so obiskovalce presenetili s flashmob izvedbo Thrillerja. Sprva presenečeno občinstvo se je hitro prepustilo ritmu, se pridružilo petju refrenov in nastop nagradilo z bučnim aplavzom. Ob tem Perpetuum Jazzile napovedujejo tudi nadaljnje projekte, med drugim sodelovanje z Umekom v okviru spektakla Umek 5.0, kjer pripravljajo posebno točko. Z novim ustvarjalnim zagonom tako ostajajo zvesti svoji prepoznavni vokalni izraznosti, hkrati pa jo širijo v sodobnejšo in vizualno bogatejšo smer. S tem se za Perpetuum Jazzile odpira novo poglavje – takšno, v katerem glasba ne stoji več sama, temveč postaja del širše odrske zgodbe. KAJA GROZINA

NOVA ERA ODSKIH NASTOPOV

