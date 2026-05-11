Pesem Evrovizije 2026: razkrivamo, kje lahko spremljate prenos in kaj napovedujejo stavnice

Letošnja Evrovizija bo potekala v znamenju sprememb. Slovenci prvič po dolgih letih ne bodo mogli gledati prenosa na nacionalni televiziji, saj se je RTV Slovenija odločila, da zaradi sodelovanja Izraela na Dunaj ne bo poslala predstavnika, dogodka pa ne bo predvajala. Gre za odločitev, ki je sprožila tako burne odzive med ljubitelji glasbenega tekmovanja kot izraze podpore. Kljub temu si pesmi in spektakel lahko ogledate pri nas, saj bomo na spletni strani Slovenskih novic predvajali prenos. Prenos bo na našem portalu potekal v živo, kar pomeni, da si boste lahko ogledali vse nastope, spremljali trenutne ocene stavnic in glasovali, ne glede na to, kje ste.

Kdaj in kje spremljati Evrovizijo 2026

1. polfinale: torek, 12. maj 2026 ob 21:00

2. polfinale: četrtek, 14. maj 2026 ob 21:00

Veliki finale: sobota, 16. maj 2026 ob 21:00

Letošnji gostitelj Evrovizije je po lanski zmagi Avstrije Dunaj, spektakel ob 70. obletnici legendarnega glasbenega tekmovanja pa bo gotovo nepozaben. Organizatorji obljubljajo številne posebnosti, ki bodo združile sodobno scenografijo, digitalne učinke in dih jemajoče nastope.

35 držav in nastopajočih na Dunaju

Letos na Dunaj prihajajo predstavniki 35 držav, med katerimi so Albanija, Armenija, Avstralija, Avstrija, Azerbajdžan, Belgija, Bolgarija, Hrvaška, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Gruzija, Nemčija, Grčija, Izrael, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Moldavija, Črna gora, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, San Marino, Srbija, Švedska, Švica, Ukrajina in Združeno kraljestvo. Med nastopajočimi je kar nekaj takšnih, ki se vračajo po nekajletni odsotnosti, med drugim Moldavija, Bolgarija in Romunija. Vsaka država bo predstavila pesem, ki združuje elemente lokalne kulture in modernih glasbenih trendov.

Voditelja 70. Evrovizije bosta Victoria Swarovski in Michael Ostrowski. Victoria prihaja iz Innsbrucka in je znana kot televizijska voditeljica, podjetnica in pevka, Michael pa iz Leobna. Je priznani filmski in televizijski igralec ter voditelj.

Stavnice: kdo je favorit?

Po drugem dnevu generalnih vaj stavnice še vedno napovedujejo Finsko kot glavnega favorita s pesmijo »Liekinheitin« Linde Lampenius in Peta Parkkonena. Njun nastop vključuje edinstveno kombinacijo klasičnih in modernih glasbenih elementov, medtem ko scenografija poudarja spektakel in dramatičnost nastopa. Za njimi je Grčija z »Ferto« in nastopom Akylasa, ki na spletu prav tako navdušuje s scenografijo, mnogi pa se sprašujejo, ali bi lahko premagala Finsko.

Top 5 glede na stavnice:

Finska – Linda Lampenius x Pete Parkkonen »Liekinheitin« Grčija – Akylas »Ferto« Danska – Søren Torpegaard Lund »Før Vi Går Hjem« Francija – Monroe »Regarde !« Avstralija – Delta Goodrem »Eclipse«

Med spremljevalnimi favoriti so še: Izrael, Romunija, Malta, Italija in Švedska, ki prinašajo različne glasbene stile, od popa do etno ritmov.

Linda Lampenius in Pete Parkkonen, finska predstavnika in favorita letošnjega izbora. REUTERS/Lisa Leutner FOTO: Lisa Leutner Reuters

Kako spremljati Evrovizijo

Slovenski gledalci, ki bi si tekmovanje vseeno želeli ogledati, lahko celoten spektakel spremljate v živo na spletni strani Slovenskih novic. Lahko boste poslušali vse nastope in spremljali dodatno dogajanje, kar bo gotovo ustvarilo pravi evrovizijski občutek kljub odločitvi nacionalne televizije, da izbora letos ne predvaja.