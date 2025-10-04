  • Delo d.o.o.
PRVIČ SNEMALA ZA SERIJO

Pesem, ki smo jo čakali celo poletje, končno tu

Nina Pušlar je naslovno pesem serije Nemirna kri poleti večkrat zapela na koncertih.
Pesem Nemirna kri je poleti dokončno izpilila. FOTO: LUKA KOTNIK
Pesem Nemirna kri je poleti dokončno izpilila. FOTO: LUKA KOTNIK
A. K.
 4. 10. 2025 | 09:45
1:38
A+A-

Najbolj priljubljena slovenska pevka Nina Pušlar je ponosna na nov projekt. Posnela je namreč naslovno pesem za serijo Nemirna kri, ki jo že predvajajo na POP TV. »Pesem smo javno prvič zaigrali 20. junija, na mojem velikem praznovanju v domači Ivančni Gorici. To je bilo naše presenečenje za obiskovalce, sprejeli so jo z navdušenjem. Igrali smo jo tudi na poletnih koncertih in odzivi so bili zelo pozitivni,« je ob izidu pesmi, ki smo jo čakali celo poletje, povedala pevka.

»Nisem še imela izkušnje, da bi bila moja skladba uporabljena za serijo. Vizualizacije imam rada in seveda me je zanimalo, kako bi lahko naredili nekaj zanimivega na tem področju. Ustvarjalci serije so potrebovali nosilno pesem in malo smo pogledali, katera od novih pesmi bi bila lahko primerna. Ker še ni imela končne oblike in besedila, smo jo lahko prilagodili in oblikovali tako, da tematika nosi sporočilo, za katerim stojim in ga pojem s srcem in dušo. Pesem prinaša sporočilo neke mističnosti, napetosti in notranjih trenj v duši protagonista. Nemirno kri imamo vsi v sebi, vprašanje je samo, kaj je tisto, ki jo v določenem trenutku pritegne na plan. Upamo, da smo zadeli bistvo, več pa bodo povedali gledalci in gledalke,« še pravi Nina, ki bo 25. oktobra, ko bo praznovala rojstni dan, v svet poslala nov album.

