Petra Ceglar predstavlja novo skladbo: »Za uspeh je treba biti malo nor« (VIDEO)

Petra Ceglar je mladostna kantavtorica, ustvarjalka vsebin in študentka mednarodnega poslovanja. Že več let je aktivna na slovenski glasbeni sceni, kjer se je predstavila v oddajah Ema Freš in Slovenija ima talent. Njen prepoznavni obraz mlajša publika pogosto prepozna tudi prek družbenih omrežij, kjer se izraža s humorjem in poročanjem z Evrovizije. Njene skladbe so prisotne na številnih radijskih postajah, kjer so se v zadnjih letih uvrstile na glasbene lestvice. V glasbeni karieri je Petra začela kot violinistka, kasneje pa se je osredotočila na solo petje in avtorsko ustvarjanje. Kot avtorica besedil in melodij se podpisuje pod vse svoje skladbe, njen glasbeni izraz pa zaznamuje srebrna estetika in slog, ki ga opisuje kot »evrovizijski pop.

O skladbi in videospotu Delam

Skladba Delam je pravo glasbeno vabilo k ambicioznosti in vztrajnosti. Petra v pesmi opeva strast do dela in predanost svojim sanjam. »Sem izredno ambiciozno dekle, ki nikoli ne obupa. Redno delam na svojih sanjah, verjamem vase in vztrajam skozi mnoge ovire,« pojasnjuje Petra. »Ni vedno lahko, a tudi bolečino lahko izkoristimo kot inspiracijo in zagon za ustvarjanje ter osebno rast.«

Trenutno živi v Španiji. FOTO: Filip Brinjovec

Pesem je nastala že pred nekaj leti, ko je Petra med karanteno ustvarjala intenzivno. »Melodijo sem napisala med karanteno, takrat sem si vzela cel mesec za ustvarjanje in nastalo je kar precej pesmi. Kombinacija dela, študija, glasbe in drugih aktivnosti mi nikoli ni bila enostavna, tako sem se po vsakem stresnem projektu vračala k skladbi in jo sproti dopolnjevala. Ob pisanju besedila sem spoznala, kako pomembno je, da se znamo ustaviti, ko je treba, kar pa je v današnjem hitrem tempu življenja zelo težko,« pove Petra.

Produkcijsko je skladbo opremil producent Kevin Koradin, videospot pa je Petra zasnovala na zabaven način, z retro elementi, kot so pisalni stroj, stari telefoni in žigi. »Za uspeh je včasih treba biti malo nor!« se nasmehne Petra, ko govori o svojem videospotu, v katerem igra odštekano poslovno žensko, katere misli bežijo na vse strani. »Seveda nisem pozabila na srebrni outfit, ki me vedno spremlja,« še doda Petra.

Petra in življenje v Španiji

Petra trenutno živi v Španiji, kjer piše magistrsko nalogo o trženju v glasbeni industriji. »Španija me je zelo spremenila,« pravi. »Naučila sem se ravnovesja med življenjem in delom. Naučila sem se ustaviti in zadihati. V meni je še vedno malo deloholika, ampak uživam v tem, kar delam!« Z novo skladbo Delam Petra ponovno dokazuje, da je ženska, ki se ne boji izzivov, in njena glasbena pot bo zagotovo še dolga.