Pevec skupine Pop Design naletel na medveda (VIDEO)

Pevec skupine Pop Design Maj Vrhovec predstavlja novo pesem Moja Dolenjska, s katero se poklanja domači pokrajini, družini in občutku pripadnosti. Čustveno skladbo spremlja videospot, posnet na različnih koncih Dolenjske, snemanje pa je zaznamovalo tudi nepričakovano srečanje. »To je pesem, ob kateri sem jokal. Ko sem prišel do delov, ki opisujejo mojo družino, mamo, brata in očeta, so se solze ulile kar same od sebe,« iskreno priznava pevec.

Čeprav naslov izpostavlja Dolenjsko, pravi, da pesem nosi širše sporočilo. »Dolenjske ne bi zamenjal za nobeno svetovno velemesto. A toplina doma, družinska povezanost in občutek skupnosti so nekaj, v čemer se lahko najde prav vsak Slovenec.« Med snemanjem videospota, ki je v celoti nastal s telefonom, pa sta z režiserko Lano Kučinič v kočevskih gozdovih doživela prav posebno srečanje. »Vozila sva po gozdni poti, ko sem zagledal medveda. V trenutku sva ustavila in zapeljala vzvratno. Na srečo je ostal na mestu še nekaj trenutkov, zato sva ga lahko posnela. To je bil zagotovo najbolj nepozaben trenutek snemanja,« se spominja. Maj je tokrat zavestno izbral preprostejšo produkcijo. »Za uresničitev sanj ne potrebuješ ogromnega proračuna,« sklene.