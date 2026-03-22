BALADA REKLA SVA DA

Pevka Lauri in Kvartet Pušeljc imata novo (VIDEO)

Nova balada prinaša čustveno zgodbo ljubezni ter napoveduje zrelo ustvarjalno poglavje.
Lauri in Kvartet Pušeljc skozi nežno balado ujamejo tisti neprecenljivi trenutek, ko ljubezen preraste v obljubo večnosti.
Mojca Marot
 22. 3. 2026 | 07:15
Pri založbi Art Music Records je izšla nova slovenska balada Rekla sva da, ki jo izvaja pevka Lauri v sodelovanju s Kvartetom Pušeljc. Gre za čustveno prepričljivo skladbo, ki v ospredje postavlja univerzalno temo ljubezni – trenutek, ko dva prepoznata, da sta našla drug drugega, in sta pripravljena svojo povezanost potrditi tudi z najpomembnejšo odločitvijo.

Pesem zaznamujeta iskrena interpretacija in premišljena glasbena podoba, ki jo dopolnjujejo bogate vokalne harmonije. Ustvarjalni proces skladbe je bil za pevko poseben tudi na osebni ravni. Kot poudarja Lauri, je skladba svojo pravo identiteto dobila šele ob nastanku refrena, ki je nastal v sodelovanju z Romanom Sarjašem. Takrat je pesem dobila jasno smer in čustveno globino, ki jo danes umešča tudi med potencialne izbire za poročne slovesnosti.

Lauri, ki je doslej ustvarjala pod imenom Laura Pesjak, z novim umetniškim imenom odpira novo poglavje svoje glasbene poti. Sprememba imena ne pomeni odmika od dosedanjega ustvarjanja, temveč predstavlja naraven razvoj in umetniško dozorevanje. Njeno delo zaznamuje vpliv sodobne slovenske zabavne glasbe, pri čemer kot eno izmed navdihujočih ustvarjalk izpostavlja Nino Pušlar, predvsem zaradi njene doslednosti, izraznosti in predanosti.

Laura Pesjak odslej ustvarja pod umetniškim imenom Lauri. FOTO: JAKA KNIPIČ
Pomemben prispevek k celostni podobi skladbe prinaša Kvartet Pušeljc, za katerega je aranžmaje in vokalne harmonije pripravil David Bevc. S tem je pesem pridobila dodatno zvočno razsežnost, kjer se prepletata nežnost ženskega vokala in stabilnost moške vokalne spremljave, kar ustvarja uravnotežen in čustveno bogat glasbeni prostor.

Vizualno zgodbo skladbe dopolnjuje videospot, ki ga je režiral Jaka Kniplič. Snemanje je potekalo v gostišču Pod kostanji ter v baročni dvorani dvorca Novo Celje, ki s svojo estetiko in ambientom poudarja romantično noto skladbe. V ospredju videospota je pripoved o paru, ki skozi vsakdanje trenutke gradi odnos, medtem ko moški išče pravi trenutek za snubitev. Ta ne pride takoj, temveč se razvije postopoma, kar dodatno poudari sporočilo pesmi o iskrenosti in zrelosti odnosa. V videospotu nastopata Domen Mihelič in Katja Zver, ki z naravno in prepričljivo interpretacijo ustvarita občutek pristnosti ter gledalcu omogočita identifikacijo z zgodbo.

Pevka Lauri se sicer trenutno posveča predvsem nastopom v živo, tako na javnih kot zasebnih dogodkih. Posebno mesto med njimi imajo poročne slovesnosti, kjer njene interpretacije pogosto dobijo še izrazitejšo čustveno težo. Njeno ustvarjanje ostaja usmerjeno v pristnost in povezovanje z občinstvom, pri čemer si prizadeva, da bi poslušalci v njenih pesmih našli del sebe. 

