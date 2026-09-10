Pevka Manči v novi avtorski skladbi prepleta humor, domačnost in ljubezensko zgodbo

Pevka Manči, s pravim imenom Manca Poljanšek, predstavlja svojo deveto avtorsko skladbo Štrukelj moj. Tudi tokrat ostaja zvesta igrivi in hudomušni zgodbi, ki prepleta domače okolje, prijateljstvo, kuhanje, naravo in kanček romantike. »Vse svojega že imajo, jaz pa ga še nimam. In potem sem si rekla: 'Manči, kaj pa, če si svojega narediš kar sama?'« pravi pevka.

Videospot gledalca popelje na domačijo, med kmečka opravila in živali, nato pa še v kuhinjo, kjer ob pomoči prijateljic nastane prav poseben štrukelj. Zgodba se nato preseli v planinsko okolje, kjer Manči čaka pomembna odločitev – bo izbrala svojega rešitelja ali štrukelj? Zakaj ravno štrukelj?

»Ker je ljubkovalen, pa še okusen, haha! Moja stara mama je vedno pripravljala najboljše sirove štruklje. So domači, slovenski, tradicionalni in povezani z lepimi spomini na otroštvo,« pojasnjuje. Recepta pa za zdaj ne namerava izdati. Besedilo je napisala sama, glasbo pa sta ustvarila skupaj z ​Dušanom Zoretom, ki je poskrbel tudi za aranžma. Scenarij in režijo sta podpisala Manči in Žiga Gjuro, v videospotu pa poleg nje nastopajo še Asja Bonnie Pivk, Lea Erjavec Dobovšek in Gašper Seljak.