PONOSNI NA MINULIH 100 LET

Pihalni orkester igra od 1926. in ohranja godbeniško tradicijo, preboldski ​župan je ponosen član (FOTO)

Umetniški vodja je direktor žalskega ŽKST in preboldski ​župan.
Letni koncert na prostem FOTO: Arhiv godbe

Ustanovni člani FOTO: Arhiv godbe

Poskrbijo tudi za prvomajsko budnico. FOTO: Arhiv godbe

Godba leta 1927 v Dolenji vasi ob tamkajšnji kapeli, ki je že dolgo ni več. FOTO: Arhiv godbe

Godba leta 1927 med nastopom pred cerkvijo FOTO: Arhiv godbe

Godba pod kapelniškim vodstvom Franca Verka ob 45-letnici delovanja FOTO: Arhiv godbe

Godba Prebold ob 70-letnici s takratnim dirigentom Milanom Posavcem FOTO: Arhiv D. N.

Vsako leto pripravijo božično-novoletni koncert, fotografija je z lanskega. FOTO: D. N.

Letni koncert na prostem FOTO: Arhiv godbe
Ustanovni člani FOTO: Arhiv godbe
Poskrbijo tudi za prvomajsko budnico. FOTO: Arhiv godbe
Godba leta 1927 v Dolenji vasi ob tamkajšnji kapeli, ki je že dolgo ni več. FOTO: Arhiv godbe
Godba leta 1927 med nastopom pred cerkvijo FOTO: Arhiv godbe
Godba pod kapelniškim vodstvom Franca Verka ob 45-letnici delovanja FOTO: Arhiv godbe
Godba Prebold ob 70-letnici s takratnim dirigentom Milanom Posavcem FOTO: Arhiv D. N.
Vsako leto pripravijo božično-novoletni koncert, fotografija je z lanskega. FOTO: D. N.
Darko Naraglav
 22. 5. 2026 | 08:20
5:18
A+A-

Pihalni orkester Prebold, ki je dolgo deloval pod okriljem nekdanje Tekstilne tovarne Prebold, praznuje 100 let delovanja – godbeniške tradicije, medgeneracijskega prijateljstva, razvoja in dviga glasbene kakovosti, ki je bila kronana z dosežki na različnih tekmovanjih.

Ob vseh praznikih

Godba Prebold je bila ustanovljena leta 1926 na pobudo takratnega godalnega ansambla in nekaterih posameznikov. Zelo veliko zaslug je imel gospod Pavlič, prav on naj bi namreč posodil precejšno vsoto denarja in s tem omogočil nakup prvih glasbil. Pomembno vlogo je imel tudi kmet Ribič iz Latkove vasi, ustanovni člani pa so bili Ivan in Franc Zagoričnik, Ivan Kreže, Jože Herodež, Mihael Janše, Anton Kramar, Ferdinand Rogl, Rudi Kukovnik, Franc Skok, Mirko Šlander, Alojz Janc, Ivan Ahac ter Adi Svetko. Prvi kapelnik je bil učitelj Šmid, znan kot oseba, predana petju in drugim zvrstem glasbe. Po vojni je kapelniško palico prevzel tovarniški mojster Henrik Šetor, po letu 1929 pa izkušeni Klonkl, kmet iz Šempetra v Savinjski dolini, ki je godbo vodil vse do leta 1934. Število članov se je v tem času povečalo, kakovost orkestra pa izboljšala. Godbo je bilo slišati ob vseh pomembnejših praznikih, pri raznih shodih, pogrebih in prireditvah, nato pa jo je prevzel domačin Ivan Ahac iz Kaplje vasi. Godba je pod njegovo taktirko doživela velik napredek, ki se je pokazal s številnimi nastopi doma in v bližnji okolici. Že pred vojno in še zlasti po njej so orkester spremljale težave, zato je bilo treba na novo organizirati delo.

Ustanovni člani FOTO: Arhiv godbe
Poskrbijo tudi za prvomajsko budnico. FOTO: Arhiv godbe
Leta 1952 je dirigentsko palico prevzel Jože Jančar. Bil je sposoben kapelnik. Vaje so bile redne in tudi nastopi so se vrstili, vendar brez pravega priznanja. Leta 1955 je iz Zabukovice prišel izkušeni godbenik Alojz Pečnik, ki je bil kapelnik vse do začetka 60. let, ko je pokroviteljstvo orkestra prevzel sindikat TT Prebold, položaj kapelnika pa dolgoletni član Franc Verk. Godba se je preimenovala v Pihalni orkester TT Prebold. Sedemdeseta, osemdeseta in devetdeseta leta so prinesla številne pomembne dogodke, kot so delo z mladimi, več nastopov, menjave instrumentov in uniform ter udeležba na tekmovanjih in revijah. Leta 1969 se je orkester udeležil občinske revije in navezal prijateljske stike z godbo Eggenberg iz Gradca; ta jih je že naslednje leto povabila v goste. Takšni in podobni nastopi pod vodstvom Verka, ki je začel načrtno sodelovati z mladimi in dvigovati orkester na višjo raven, so dali preboldski godbi nadaljnji polet in prepoznavnost.

Plakete in priznanja

Po Verkovem tragičnem padcu s kolesom leta 1986 je orkester za kratek čas prevzel skladatelj in dirigent Ladislav Leško, kmalu pa je v Prebold pripeljal Milana Posavca, uveljavljenega dirigenta in glasbenega učitelja. Ta si je zastavil še višje cilje in godbo popeljal na tekmovanja Zveze slovenskih godb in drugo težavnostno kategorijo na državni ravni. Po njegovi upokojitvi je dirigiranje in umetniško vodenje leta 2007 prevzel mag. Marko Repnik, akademski glasbenik.

Godba leta 1927 v Dolenji vasi ob tamkajšnji kapeli, ki je že dolgo ni več. FOTO: Arhiv godbe
Godba leta 1927 med nastopom pred cerkvijo FOTO: Arhiv godbe
2007. je dirigiranje in umetniško vodenje prevzel mag. Marko Repnik.

Z njim je orkester dobil človeka, ki ga odlikujeta bogato glasbeno znanje in poznavanje godbeništva. Je solist in koncertni mojster, bil je predvodnik v Orkestru slovenske policije, zadolžen za vodenje glasbenega dela državnega protokola za predsednika republike in predsednika vlade, bil je dirigent protokola. Ima tudi organizacijsko znanje, saj je bil v dozdajšnji karieri podpredsednik Zveze slovenskih godb, direktor Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, direktor žalskega glasbenega festivala Sredi zvezd, zdaj je direktor Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec, četrto leto pa tudi župan Občine Prebold.

Godba pod kapelniškim vodstvom Franca Verka ob 45-letnici delovanja FOTO: Arhiv godbe
Godba Prebold ob 70-letnici s takratnim dirigentom Milanom Posavcem FOTO: Arhiv D. N.
Redno se udeležujejo kulturnih prireditev in glasbenih tekmovanj.

Predsednik Društva Pihalni orkester Prebold je že več desetletij Branko Verk. Orkester vsako leto pripravi dva tradicionalna in odmevna koncerta (božičnega in letnega), zadnja leta tudi koncert ob 8. marcu skupaj z Glasbeno šolo Risto Savin Žalec. Vseskozi ohranjajo tradicijo budnice v počastitev delavskega praznika, redno sodelujejo na številnih kulturnih prireditvah v občini in širši okolici, udeležujejo se godbeniških srečanj in tekmovanj.

Vsako leto pripravijo božično-novoletni koncert, fotografija je z lanskega. FOTO: D. N.
V zadnjih desetletjih so si prislužili več plaket in priznanj ter s tem nadvse uspešno zastopali Prebold in Spodnjo Savinjsko dolino. Pohvalijo se lahko z dosežki s tekmovanja godb Slovenije v zabavnem programu za pokal Vinka Štrucla. S teh tekmovanj so se v letih 2019 in 2022 vrnili domov z zlato plaketo, z lanskega, 29. tekmovanja, ki je potekalo v Ormožu, pa še z zlato plaketo s priznanjem. S tem so ponosno vstopili v 101. leto delovanja, ki so ga sinoči kronali s slavnostnim koncertom.

