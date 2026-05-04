ELEKTRIČNA KITARA

Pionir neoklasičnega hard rocka v soseščini

Yngwie Malmsteen v Zagrebu z retrospektivo štirih desetletij kariere. Velja za umetnika, ki je radikalno preoblikoval način razumevanja električne kitare.
Malmsteen je pomembno zaznamoval tudi področje klasične glasbe. FOTO: Management Izvajalca

Bil je prvi umetnik, ki je prejel svoj podpisni model Fender Stratocaster (simbolična fotografija). FOTO: Dokumentacija Dela

Njegovo ime je zapisano v Rock Walk of Fame. FOTO: Instagram Zajem Zaslona

I. R.
 4. 5. 2026 | 05:25
3:43
A+A-

Ena najvplivnejših osebnosti v zgodovini rock glasbe in pionir neoklasičnega hard rocka, Yngwie Malmsteen, bo prvič v karieri nastopil v Zagrebu na Hrvaškem. Koncert bo 4. junija v znamenitem koncertnem prizorišču Tvornica Kulture. Malmsteen velja za umetnika, ki je radikalno preoblikoval način razumevanja električne kitare. Rojen v družini klasičnih glasbenikov in opernih pevcev je že kot otrok kazal izjemno glasbeno nadarjenost. Ključni trenutek njegovega razvoja je bilo zgodnje srečanje z deli baročnih in klasičnih mojstrov, kot so Johann Sebastian Bach, Niccolò Paganini in Antonio Vivaldi. Prav zaradi tega je razvil edinstven slog, ki združuje kompleksno strukturo klasične glasbe z energijo in surovostjo rocka.

Njegova glasba je prepoznavna po izjemni tehnični dovršenosti, bliskovitih lestvicah, »sweep arpeggijih« ter bogatih melodičnih linijah. S tem je ustvaril glasbeni izraz, ki je kasneje dobil ime neoklasični metal oziroma neoklasični hard rock. V dobrih štiridesetih letih glasbene kariere je izdal več kot 30 studijskih albumov in prodal milijone izvodov po vsem svetu. Prelomni prvenec Rising Force iz leta 1984 mu je prinesel mednarodno slavo, nominacijo za nagrado grammy ter status enega najpomembnejših kitaristov svoje generacije.

Ogromen vpliv

Poleg rockovskega ustvarjanja je Malmsteen pomembno zaznamoval tudi področje klasične glasbe. Njegovo delo Concerto Suite for Electric Guitar and Orchestra in E-flat minor, Op. 1 predstavlja ambiciozen projekt, v katerem električna kitara prevzame vlogo solističnega instrumenta v polnokrvnem orkestralnem kontekstu. S tem je dokazal, da njegova umetniška vizija presega žanrske okvirje in sega v sam vrh sodobne glasbene ustvarjalnosti. Njegov vpliv je ogromen – ne le na področju tehnike igranja, temveč tudi pri razvoju samega instrumenta. Bil je prvi umetnik, ki je prejel svoj podpisni model Fender Stratocaster, njegove inovacije, kot so »scalloped« ubiralna plošča, posebni magneti in specifičen tonski pristop, pa so postale standard za številne kitariste. Njegov slog in zvok so navdihnili generacije glasbenikov po vsem svetu.

Malmsteen je prejel številna priznanja, med drugim ga je revija Time uvrstila med največje kitariste vseh časov. Njegove kitare so razstavljene v muzejih, ime pa je zapisano v Rock Walk of Fame. Njegova glasba je dosegla tudi področje široke zabaviške kulture, med drugim z vključitvijo v priljubljeno videoigro Guitar Hero II, kjer predstavlja vrhunsko tehnično virtuoznost. Na koncertu v Zagrebu bo predstavil retrospektivo svoje bogate kariere – od zgodnjih, prelomnih del, do aktualnega albuma Parabellum, ki je ob izidu dosegel visoke uvrstitve na mednarodnih lestvicah. Obiskovalce čaka večer vrhunske produkcije, impresivnega svetlobnega dizajna in izjemnega zvoka, predvsem pa bo to nepozabna glasbena izkušnja, v kateri se združujeta tehnična popolnost in globoka emocionalna izraznost. Koncert bo tako tudi poklon več kot štirim desetletjem umetniške odličnosti, inovativnosti in neprekosljive virtuoznosti. Yngwie Malmsteen ostaja ena redkih osebnosti v svetu glasbe, ki mu je uspelo združiti svetove rocka in klasike ter ustvariti povsem svoj, brezčasen izraz, ki še danes navdihuje poslušalce in glasbenike po vsem svetu.

