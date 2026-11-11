Pittsburška bolnišnica zgolj kopija Urgence? Scenarija so primerjali celo sodniki

Igralec Noah Wyle je pred leti navduševal kot zdravnik John Carter v nadaljevanki Urgenca (ER), zdaj pa blesti v seriji Pittsburška bolnišnica (The Pitt). Toda prav podobnosti med obema zdravniškima dramama so razlog, da se bo moral Warner Bros zagovarjati pred sodiščem.

Sherri Crichton, vdova ustvarjalca Urgence Michaela Crichtona, in sklad, ki upravlja njegovo zapuščino, trdita, da je Pittsburška bolnišnica v resnici le preobleka njegove uspešnice, brez kakršnega koli ustreznega dovoljenja, priznanja avtorstva in plačila dedičem. Crichtonova pogodba naj bi namreč vsebovala določilo, ki brez njegovega izrecnega soglasja prepoveduje snemanje nadaljevanj in novih različic Urgence.

Tričlanski senat pritožbenega sodišča je ugotovil, da med serijama obstajajo »jasne in številne podobnosti«. Obe se odvijata na urgenci, zaznamujejo ju hiter tempo, medicinsko izrazoslovje, nazorni prikazi poškodb in mladi zdravniki, ki se šele privajajo na delo in se učijo od izkušenejših kolegov. Sodniki so primerjali tudi scenarija prvih epizod in ugotovili dovolj podobnosti v zgodbi, likih, dialogih, vzdušju in zaporedju dogodkov, da se lahko sodni postopek nadaljuje. Sherri Crichton je po odločitvi sodišča izrazila zadovoljstvo in dejala, da se veseli nadaljevanja postopka, saj gre za primer, ki zadeva pravice scenaristov, ustvarjalcev ter njihovih družin in dedičev, povzema portal MMC.

»Novo in izvirno«

Warner Bros je tožbo že prej označil za neutemeljeno in vztrajal, da je Pittsburška bolnišnica povsem nova in izvirna serija. Po mnenju studia so podobnosti zgolj splošne značilnosti televizijskih dram o zdravnikih na urgenci. Sodišče pa je odločilo, da bo o zahtevkih zdaj odločala porota na višjem sodišču v Los Angelesu, poroča BBC. Tožba je bila sicer uperjena tudi proti izvršnemu producentu Johnu Wellsu, vodji serije R. Scottu Gemmillu ter igralcu in producentu Noahu Wylu, vendar je sodišče te zahtevke zavrnilo.

V Urgenci so poleg Wyla med drugim igrali še George Clooney, Anthony Edwards in Eriq La Salle. Serija je na televizijske zaslone prišla leta 1994, zadnji del je bil na sporedu 2. aprila 2009. Izvirno jo je predvajala televizija NBC. Velja za eno najbolj kultnih serij vseh časov. V 15 letih so namreč predvajali kar 331 epizod. Osvojila je tudi 23 nagrad emmy. Pogovori o ponovnem zagonu Urgence so se začeli leta 2020, Warner Bros pa se je več mesecev pogajal s Crichtonovimi dediči. Pogajanja naj bi se nato končala zaradi nesoglasij glede navedbe avtorstva in finančnih zagotovil. Producenti so zatem začeli razvijati The Pitt.