Plestenjak bo nastopil na čedalje bolj priljubljenem festivalskem prizorišču

Jan Plestenjak za oboževalce pripravlja ekskluzivni koncert na Koroškem. 3. oktobra bo nastopil v športni hiši v Radljah ob Dravi, in sicer v sklopu letošnje prireditve Radljevanje. Na prireditvi bo nastopil prvič. V tem predelu Slovenije bodo obiskovalci slišali zmes balad in energičnih pop skladb, ki jih je zbral s 15 albumov. Čeprav za Plestenjaka na splošno velja, da njegovo občinstvo sestavljajo večinoma ženske, ga poslušajo številne generacije. Letos nastaja njegov 16. album in morda bo obiskovalcem na koncertu predstavil tudi katero od prihajajočih skladb. Sicer pa festival zaradi programa postaja čedalje bolj prepoznaven kulturni dogodek tudi po drugih koncih Slovenije ter prevzema vse pomembnejšo vlogo turistične promocije koroške regije.