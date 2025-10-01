  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Pošljite predloge in fotografije

Zabava

KrižankeSudoku
RADJEVANJE

Plestenjak bo nastopil na čedalje bolj priljubljenem festivalskem prizorišču

Priljubljeni slovenski glasbenik na Radljevanju.
Priljubljeni pevec ustvarja nov album. FOTO: PROMOCIJSKI MATERIAL
Priljubljeni pevec ustvarja nov album. FOTO: PROMOCIJSKI MATERIAL
Roman Turnšek
 1. 10. 2025 | 05:25
1:00
A+A-

Jan Plestenjak za oboževalce pripravlja ekskluzivni koncert na Koroškem. 3. oktobra bo nastopil v športni hiši v Radljah ob Dravi, in sicer v sklopu letošnje prireditve Radljevanje. Na prireditvi bo nastopil prvič. V tem predelu Slovenije bodo obiskovalci slišali zmes balad in energičnih pop skladb, ki jih je zbral s 15 albumov. Čeprav za Plestenjaka na splošno velja, da njegovo občinstvo sestavljajo večinoma ženske, ga poslušajo številne generacije. Letos nastaja njegov 16. album in morda bo obiskovalcem na koncertu predstavil tudi katero od prihajajočih skladb. Sicer pa festival zaradi programa postaja čedalje bolj prepoznaven kulturni dogodek tudi po drugih koncih Slovenije ter prevzema vse pomembnejšo vlogo turistične promocije koroške regije. 

Več iz teme

ZADNJE NOVICE
10:05
Premium
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
GROZI MU ZAPOR

Štajercu Mitji zablokirali premoženje v Sloveniji

Naši organi zaprosili Tanzanijo za izročitev Mitje Pavlina. Kovintrade naj bi nategnil za skoraj 4 milijone evrov.
Boštjan Celec1. 10. 2025 | 10:05
09:49
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VEČNO VPRAŠANJE

Ali veste, kakšno mleko kupujete?

Na trgovskih policah je ponudba mleka in mlečnih izdelkov ogromna. Mleko prihaja iz različnih držav, s seboj pa prinaša različno kakovost in svežino.
Promo Slovenske novice1. 10. 2025 | 09:49
09:40
Novice  |  Kronika  |  Doma
PREVIDNO V GOZDU

Iskalna akcija v gozdu se je končala tragično, policisti imajo za gobarje posebno sporočilo

Možje v modrem poročajo o dveh izgubljenih osebah v zgolj nekaj urah.
1. 10. 2025 | 09:40
09:35
Šport  |  Tekme
LIGA PRVAKOV

PSG pred strelskim vodom

V ligi prvakov zdesetkani evropski prvaki v Barceloni. Lamine Yamal se vrača, Ousmane Dembele še ne.
1. 10. 2025 | 09:35
09:25
Bulvar  |  Domači trači
SPREMEMBA DELOVNEGA MESTA

Eugenija Carl z ostro izjavo ob odhodu kolegice, od katere se poslavljajo z ljubljanskega studia

Elen Batista Štader se je tako že drugič v treh letih poslovila od vodenja osrednje informativne oddaje na RTV Slovenija.
1. 10. 2025 | 09:25
09:19
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
GROZLJIVO

Obsedno stanje v Münchnu, prebivalci slišali eksplozije in strele (FOTO)

Severni del mesta so policisti zaprli, preiskava poteka.
1. 10. 2025 | 09:19

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VEČNO VPRAŠANJE

Ali veste, kakšno mleko kupujete?

Na trgovskih policah je ponudba mleka in mlečnih izdelkov ogromna. Mleko prihaja iz različnih držav, s seboj pa prinaša različno kakovost in svežino.
Promo Slovenske novice1. 10. 2025 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Elektro Ljubljana z novo aplikacijo do učinkovitejše izvedbe postopkov

V družbi Elektro Ljubljana so razvili novo aplikacijo MF.MKN digitalni monter, s katero so naredili pomemben korak v smeri digitalizacije terenskega dela.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 14:53
Promo
Novice  |  Svet
POVEZOVALNO

Kako je Koroška postala nova zvezda Evrope

Goliška železnica (Koralmbahn), suhi terminal in letališče Celovec postavljajo Koroško na logistični zemljevid sveta.
30. 9. 2025 | 15:32
Promo
Novice  |  Slovenija
VODNI VIRI

Nove kapacitete za več kot 100.000 gospodinjstev

Slovenija je izjemno bogata z vodnimi viri. Ponaša se z več kot 25.000 kilometri vodotokov, ki zagotavljajo visoko vodnatost in stabilen vodni režim vse leto.
29. 9. 2025 | 09:16
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ČAKALNE DOBE

Ko vas začne skrbeti sumljiva sprememba ...

Ko nas začne skrbeti sumljiva sprememba na koži ali bolečina v trebuhu, šteje vsak dan. A Slovenci na prvi pregled v povprečju čakamo več kot tri mesece.
26. 9. 2025 | 10:55
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Boste tudi vi ta mesec presenečeni nad podražitvami?

Mala podjetja lahko prihranijo več kot 300 evrov letno. Petrol ponuja enoletno vezavo akcijske cene in preprosto pot do stabilnejših stroškov poslovanja.
22. 9. 2025 | 07:55
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Samozavest

Brezplačni priročnik: kako do več samozavesti

Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
Promo Slovenske novice24. 9. 2025 | 08:09
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ZAŠČITA

Prihajajo državno sponzorirani napadi?

S kombinacijo sistemskega pristopa države in varnostnih storitev, ki jih slovenskim podjetjem ponuja A1 Slovenija, lahko podjetja hitreje zaznavajo grožnje brez preobremenjevanja internih ekip, pri tem pa ostajajo skladna z zakonodajo.
29. 9. 2025 | 09:41
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OPREMA DOMA

Jesen je čas za prenovo doma: pet preprostih projektov

Priznam: prvi hladnejši konec tedna me vedno najde s skodelico čaja v roki in z mislijo, da bi domu dala malo več topline. Letos sem se lotila petih hitrih projektov in v dveh dneh naredila razliko, ki jo opazi vsak obiskovalec, hkrati pa sem zmanjšala tudi račun za ogrevanje
29. 9. 2025 | 10:12
Promo
Novice  |  Slovenija
Šport

Slovenski športniki so obupani! Kje ste navijači?

Brez navijačev šport izgubi svojo moč, zato športniki potrebujejo našo spodbudo. Prav to sporočilo prinaša nova kampanja OKS »Brez vas so tribune le stoli«.
Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 12:05
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Gradite ali prenavljate? To morate vedeti.

Dom ni le prostor, kjer živimo. Je prostor, kjer se počutimo varne, gradimo odnose in ustvarjamo prihodnost.
Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 09:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
VELIKA ZVEZDA

Veliki dogodek razkril celo serijo novih zvezd

Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
22. 9. 2025 | 08:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VODIK

Nastaja največja vodikova iniciativa v Sloveniji

Slovenija s posebno iniciativo vstopa v vodikovo prihodnost ter povezuje industrijo in energetiko za razogljičen in zeleni prehod.
30. 9. 2025 | 08:20
Promo
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Kako pozimi doma ohraniti čist zrak in nizke stroške ogrevanja?

Klasično prezračevanje pogosto prinaša toplotne izgube in višje stroške. Učinkovita rešitev je pametno prezračevanje.
Promo Slovenske novice23. 9. 2025 | 09:44
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

Kaj je ena stvar, ki najbolj negativno vpliva na naše možgane?

Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:24
Promo
Novice  |  Svet
Energetika

Prihodnost je tukaj: Sønderborg pokazal, kako je zeleni prehod videti v praksi

Sønderborg je na Rethink Cities Summitu dokazal, da je zeleni prehod več kot vizija, je uresničljiv cilj z rešitvami, ki že delujejo v praksi.
Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 09:51
Promo
Novice  |  Slovenija
Telefonija

HONOR Magic V5 – najtanjši zložljivi telefon na svetu, ki spreminja pravila igre

HONOR Magic V5 odpira novo poglavje v svetu zložljivih pametnih telefonov.
Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 08:31
Promo
Novice  |  Slovenija
MLADI UPI

Nova priložnost za mlade v Sloveniji

Mladi upi 2025 prinašajo najmanj 50.000 evrov podpore perspektivnim športnikom, parašportnikom, umetnikom in znanstvenikom.
26. 9. 2025 | 09:51
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

»Ponavadi zavlada panika« (video)

Kako preprečiti paniko in velike izgube? Kako zavarovati premoženje in se izogniti hudim poslovnim posledicam?
25. 9. 2025 | 16:05
Promo
Lifestyle  |  Stil
AVTOMOBILIZEM

Večno vprašanje: kakšne so koristi dobrega hibrida?

V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 09:23
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Plemenite kovine

Kaj na trgu zlata lahko pričakujemo v prihodnosti?

V zadnjih letih vrednost naložbenega zlata strmo raste. Po napovedih številnih strokovnjakov naj bi se takšen trend nadaljeval.
Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 11:54
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Sodobne enote brez dodatnih cevi in gradbenih posegov

Sodobni prezračevalni sistemi poskrbijo za zdrav in svež zrak v vašem domu – brez prepiha, hrupa in energijskih izgub.
25. 9. 2025 | 11:01
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

In če pride do nesreče? Kdo vam bo kril stroške?

Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
26. 9. 2025 | 13:17
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
RECEPT

Nimate časa? Tako boste hitro pripravili okusen obrok

Od sušija do ramna: odkrijte skrivnosti japonske kulinarike, ki jih lahko preprosto poustvarite doma.
24. 9. 2025 | 15:31
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PRAVOČASNA OBRAVNAVA

Lumbago: vzroki, simptomi in zdravljenje bolečin v križu

Nenadna bolečina v križu vas lahko ujame pri vsakdanjih opravilih. Zakaj ne mine sama od sebe in zakaj jo je nujno pravočasno obravnavati?
30. 9. 2025 | 09:04
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Pametne naprave

Huawei predstavil svoje najbolj inovativne izdelke

Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 08:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

Hidroenergija, ki rešuje življenja – slovenski model poplavne zaščite

Večnamenska zasnova HE spodnje Save združuje proizvodnjo čiste energije, protipoplavno zaščito in dolgoročno prilagajanje na podnebne spremembe.
26. 9. 2025 | 14:49
Promo
Novice  |  Slovenija
Pomoč starejšim

Skrbite doma za bližnjega? Te informacije vam bodo olajšale nego

Skrb za partnerja, starše, stare starše ali druge bližnje v domači oskrbi ni le velika odgovornost in fizično zahtevna naloga – je tudi čustven izziv.
Promo Slovenske novice25. 9. 2025 | 10:53
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki