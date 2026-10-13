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Plestenjak prekinil molk s pretresljivo novico: »Če se zgodi, da je to moja zadnja pesem, sem nanjo ponosen...«​

Oboževalci so pretreseni in mu želijo čimprejšnje okrevanje.
Jan Plestenjak je sporočil pretresljivo novico. FOTO: Instagram

Jan Plestenjak je sporočil pretresljivo novico. FOTO: Instagram

Jan Plestenjak je sporočil posebno novico. FOTO: Foto: Dejan Javornik

Jan Plestenjak je sporočil posebno novico. FOTO: Foto: Dejan Javornik

Tadeja in Jan Plestenjak. FOTO: Foto: Instagram.

Tadeja in Jan Plestenjak. FOTO: Foto: Instagram.

Jan Plestenjak je sporočil pretresljivo novico. FOTO: Instagram
Jan Plestenjak je sporočil posebno novico. FOTO: Foto: Dejan Javornik
Tadeja in Jan Plestenjak. FOTO: Foto: Instagram.
P. K.
 13. 10. 2026 | 19:01
 13. 10. 2026 | 19:47
5:08
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Jan Plestenjak že več kot tri desetletja velja za enega najbolj prepoznavnih slovenskih avtorjev ljubezenskih pesmi, tokrat pa je šel še korak dlje in zapel zgodbo, ki je izrazito njegova. Nova skladba Midva imava se izide jutri in je posvečena njegovi ženi Tadeji ob prvi obletnici njune poroke. »Veš, kako lep mi je svet, zdaj ko sem s tabo objet,« prepeva v refrenu, s katerim zelo neposredno povzame občutek, ki ga želi prenesti s pesmijo. Še bolj posebno težo ima sam naslov skladbe, saj sta besede »midva imava se« z ženo vgravirala tudi v poročna prstana. Pesem tako ni le še ena ljubezenska balada v njegovem bogatem opusu, ampak pravo glasbeno pismo ženski, s katero si je ustvaril skupno življenje. V ospredju so bližina, hvaležnost in občutek, da je svet lepši, ko ga lahko deliš z nekom, ki ga ljubiš. Čeprav gre za zelo osebno zgodbo Jana in Tadeje, je sporočilo dovolj univerzalno, da se v njem lahko prepozna vsak, ki je kdaj zares ljubil. Plestenjak svojo izpoved sklene zelo preprosto: »Pred mano si. Zame si vse. Rad te imam.« Nova skladba tako prihaja v trenutku, ki ima zanju močno simboliko. Prva obletnica poroke je očitno dobila tudi svojo pesem.

Tadeja in Jan Plestenjak. FOTO: Foto: Instagram.
Tadeja in Jan Plestenjak. FOTO: Foto: Instagram.

Vrnil se je na kraj, kjer sta se poročila

Posebna je tudi zgodba videospota, saj se Plestenjak v njem vrača na kraj, kjer sta s Tadejo pred letom dni začela novo poglavje. Posneli so ga na Škofjeloškem gradu, kjer je Jan nekoč tudi živel. Prav v tamkajšnji baročni kapeli sta se s Tadejo poročila, zato prostor ni izbran naključno. Tokrat se je vanj vrnil s kitaro in novo skladbo, brez velikih scenografskih posegov in spektakla. Videospot je ustvaril Izidor Farič, pri čemer je v ospredju ostala predvsem intimnost prostora in zgodbe. Prav zaradi tega posnetek učinkuje bolj kot osebni spomin kot pa klasičen, bleščeč glasbeni videospot. Plestenjak, ki je vajen velikih odrov in množic, se tokrat pokaže predvsem kot mož, ki svoji ženi poje ljubezensko pismo. Povezava med poročnim krajem, besedami na prstanih in samo skladbo daje projektu še dodatno čustveno težo. Vse skupaj je precej daleč od klasičnega promocijskega singla, saj temelji na njuni resnični zgodbi. Prav zaradi tega bo Midva imava se za pevca gotovo ena bolj osebnih pesmi njegove kariere. Premiera spota in nove skladbe pa 14.10. ob 9.00 na vseh kanalih. Jan obljublja čustveno izpoved.

Po težavah z glasilkami: kako je z Janom danes?

Ob novi pesmi pa se številni oboževalci sprašujejo tudi, kako je z Janovim zdravjem. Spomnimo, v zadnjih tednih je moral zaradi zdravstvenih težav odpovedati več nastopov, med drugim ga ni bilo niti na Noči Modrijanov. Že avgusta je povedal, da je zbolel, imel vročino in ostal brez glasu, pozneje pa ga je čakalo tudi dodatno pregledovanje, ker se stanje ni izboljševalo. Na Noči Modrijanov je nato Blaž Švab povedal, da ima njegov glasbeni kolega težave zaradi obrabe glasilk, in mu javno zaželel čim hitrejše okrevanje. Sedaj se je javil Jan in razkril, kakšno je njegovo stanje:

»Dragi moji, konec avgusta mi je viroza poškodovala živce in mišice v grlu. Na srečo so moje glasilke nedotaknjene. Žal bom moral odjaviti še sedem koncertov v letošnjem letu. Pred mano je dolga pot, ki bo zahtevala veliko discipline in volje. Poznate me in veste, da nisem človek, ki bi jamral. Mnogo ljudi ima dosti hujše bolezni in težave. Boril se bom in šel naprej. Pesem, ki bo zaplula med vas, sem posnel enajst dni pred boleznijo. Če se zgodi, da je to moja zadnja pesem, sem nanjo ponosen, ker je zelo osebna, čustvena in slavi ljubezen, predanost in vse tisto, kar se ne da razložiti z razumom. Globoko v sebi upam, da bom lahko spet z vami…Rad vas imam in zelo vas bom pogrešal. Vaš Jan.«

Plestenjak je ob predstavitvi nove skladbe za Slovenske novice razkril tudi, kako se počuti zdaj, vendar natančne izjave o trenutnem zdravstvenem stanju v posredovanem gradivu ni, zato je ne bi bilo odgovorno izmišljati. Znano je, da so težave v zadnjem obdobju že vplivale na njegov koncertni urnik in da je moral glasu nameniti počitek. Za pevca, ki je svojo kariero zgradil tudi na izrazitem in prepoznavnem glasu, je bilo prisilno mirovanje gotovo velika sprememba. Jutrišnja izdaja nove skladbe zato prihaja v občutljivem, a hkrati zelo osebnem obdobju njegovega življenja.

Z Janom pa so letos praznovale tudi Slovenske novice. V razprodanih Križankah smo posneli poseben ŠOKkast z njim in prijatelji, ki si ga lahko ogledate spodaj:

 

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