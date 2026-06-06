Plestenjakovih 35

Jan Plestenjak praznuje 35 let glasbenega ustvarjanja. Jubilej bo pospremil s sobotnim koncertom v ljubljanskih Križankah, ki je razprodan, na odru pa bodo ob simfonični spremljavi zazvenele nekatere njegove največje uspešnice. Njegove pesmi so spremljale zaljubljenosti, razhode, poletne večere, radijske lestvice in velike koncertne dvorane.

Slovenske novice bomo tam: premierno bomo predstavili mobilni studio Šokkasta, v katerega bomo, poleg Jana seveda, povabili njegove največje prijatelje in podpornike. Obiskovalci pa boste imeli priložnost obiskati naš photo booth in si ustvariti trajni spomin na Janov koncert.

Tokrat s simfoniki

Tokratni večer bo imel nekoliko drugačno zvočno podobo, saj bodo nekatere njegove skladbe zaživele v simfonični preobleki. Občinstvo lahko pričakuje preplet dobro znanih refrenov, orkestrske širine in tiste značilne Plestenjakove kombinacije romantike, nostalgije in odrske neposrednosti, zaradi katere je že desetletja stalnica slovenske popularne glasbe.

V treh desetletjih in pol je Plestenjak nanizal vrsto skladb, ki so postale skoraj obvezni repertoar slovenskega popa. Med njimi so Ona sanja o Ljubljani, Soba 102, Sam da ti maš mene rada, Prelepa za poraz, Stara dobra, Čao lepa, Večja od neba, Meni dobro je, En poljub in Pustil ti bom sanje. Njegove pesmi gradijo na prepoznavnih melodijah, osebno obarvanih besedilih in občutku, da se velike zgodbe ne dogajajo samo na filmskem platnu, ampak tudi med poznim telefonskim klicem, prazno sobo in mestom, ki ponoči zveni drugače. Začel je v času, ko so popularno glasbo še močno oblikovali albumi, radijske postaje in televizijski nastopi, danes pa ustvarja v prostoru digitalnih platform, družbenih omrežij in hitrega menjavanja glasbenih trendov. Kljub temu ostaja zvest formuli, ki jo njegovo občinstvo očitno še vedno prepozna: pesem mora najprej stati sama zase.