Družini Focker in Byrnes se vračata v novem, težko pričakovanem delu slavne franšize Njihova tamlada (Focker In-Law), ki spremlja razmere v slavnih družinah precej let kasneje, ko odrasli sin svoji družini predstavi svojo bodočo soprogo.

26. novembra se začne predvajanje filma v kinodvoranah.

V četrtem delu komedije se vračajo vsem dobro znani Ben Stiller, Robert De Niro, Owen Wilson, Blythe Danner in Teri Polo, pridružijo pa se jim novi obrazi – Ariana Grande, Skyler Gisondo, Beanie Feldstein in Eduardo Franco. Komedijo je režiral John Hamburg (koscenarist prvih treh delov), ki je skupaj z Gregom Glienno tudi napisal scenarij.

Minilo je več kot 25 let, odkar je Jack Byrnes prisilil Grega Fockerja v test z detektorjem laži, preden ga je sprejel v svoj krog zaupanja in mu dovolil, da se poroči z njegovo ljubljeno hčerko Pam. Scenarist in režiser Hamburg je ves čas razmišljal o možnosti vrnitve v svet družine Focker. »Gre za zgodbo, ki se prenaša na naslednje generacije in nima dokončnega zaključka, zato je zamisel o ponovnem srečanju s temi liki ves čas tlela nekje v ozadju.«

Mladeniča Henryja, sina Grega in Pam Focker čaka pravi družinski kaos, ko se odloči, da se bo poročil z odločno žensko.

Ko so se Hamburg in njegovi sodelavci pri filmih o družini Focker srečevali, so pogosto razmišljali o tem, kaj se z družino Focker dogaja danes. Sčasoma so ugotovili, da je Ben Stiller zdaj približno toliko star, kot je bil Robert De Niro v času snemanja prvega filma. In odločili so se izkoristiti trenutek.

Kmalu so se osredotočili na zamisel, da se bo moral Greg soočiti z bodočo snaho Olivio, ki je prav tako neomajna in nepredvidljiva kot Jack. »Johnovi scenariji so bili vedno zelo zabavni, scenarij za ta film pa je bil naravnost odličen,« pravi De Niro. »Lepo je bilo tudi to, da smo že vsi sodelovali pri prejšnjih projektih.«

Jack Byrnes (Robert De Niro) je postal zagrizen vegan ter navdušenec nad telesno vadbo. FOTO: Atsushi Nishijima/universal

»Gre za zgodbo, ki se prenaša na naslednje generacije in nima dokončnega zaključka.« FOTO: Atsushi Nishijima/universal Pict

»Zabavno se je bilo vrniti h koreninam, kjer smo posneli prvi film – v izvirno hišo, v kateri že dolgo nismo bili. Popeljalo me je na začetek in začutil sem nostalgijo. In obenem sem hvaležen, da tukaj snemamo 25 let kasneje. Za film je seveda pomembno, da so v njem neki sveži elementi, če želite pripovedovati nove in zanimive zgodbe. In najti lik, ki bo ustrezal: Ariana je to naredila izvrstno. Gre za film, ob katerem se res smeješ in opazuješ življenje, ki pa na srečo ni tvoje in se lahko res zabavaš,« je povedal Ben Stiller.

Ljubitelji celotne franšize Njeni tastari – prvi del Njeni tastari (Meet the Parents, 2000), drugi del Njegovi tastari (Meet the Fockers, 2004) ter tretji Njuna družina (Little Fockers, 2010) – bodo v novem delu našli tudi številne namige in šale, ki se nanašajo na prejšnje filme. »V filmih je ogromno skritih namigov na predhodne dele,« pravi producentka Rosenthalova. »Uživali boste v teh čudovitih majhnih biserih, posejanih po celotnem filmu.«

Ljubitelji franšize bodo v novem delu našli tudi številne namige in šale, ki se nanašajo na prejšnje filme. FOTO: Atsushi Nishijima/universal Pict

Bodoča snaha je trd oreh. FOTO: Universal Studios And Paramount

Jack Byrnes, ki ga upodablja Robert De Niro in se bliža svojemu 80. rojstnemu dnevu, je postal zagrizen vegan ter navdušen nad telesno vadbo in obseden z optimizacijo – pa tudi merjenjem in zbiranjem podatkov – svojega fizičnega zdravja. Greg Focker, ki ga upodablja Ben Stiller, je zdaj nekoliko starejši, kot je bil njegov tast Jack Byrnes, ko sta se prvič srečala. Leta pozneje še vedno hrepeni po Jackovem odobravanju, kadar koli se srečata, v njegovi družbi pa postane najbolj negotova različica samega sebe – preobrazba, ki še vedno bega njegovo ženo Pam (Teri Polo).

Olivia Jones, ki jo upodablja Ariana Grande, je izjemna, prefinjena in izredno sposobna na številnih področjih – je poslovna gurujka, vrhunska veganska kuharica in nekdanja pripadnica FBI. Srečanje s starši in starimi starši svojega fanta Henryja (Skyler Gisondo) bo zanjo mala malica.