Po skoraj petinštiridesetih letih izjemne glasbene poti sta Marina Perazić in Davor Tolja napovedala svojo zadnjo veliko turnejo z naslovom Poslednji program tvog kompjutera. Z njo se bosta legendarna glasbenika dokončno poslovila od koncertnih odrov in zvestega občinstva. Čast, da odpre to poslovilno turnejo, je pripadla prav Ljubljani.

Le redke skupine z območja nekdanje Jugoslavije lahko označimo za brezčasen in edinstven glasbeni fenomen, ki je skozi več kot štiri desetletja zaznamoval več generacij poslušalcev. Prav takšen status ima kultni duo Denis & Denis. Kot pionirja elektro in synth-pop zvoka sta že v zgodnjih osemdesetih postavila temelje tega žanra v regiji, vse do danes pa ostala prepoznavna po značilnem zvoku, drznosti in energiji.

Legendi elektro popa. FOTO: Press

Za leto 2026 sta Denis & Denis napovedala turnejo Poslednji program tvog kompjutera, ki bo zajela le nekaj izbranih mest v Sloveniji, Srbiji in na Hrvaškem. Prvi koncert bo prav v Ljubljani 14. marca, kjer bosta stopila na oder ljubljanske Cvetličarne. To bo ena zadnjih priložnosti, da občinstvo v živo zapoje legendarne uspešnice z duom, ki je močno zaznamoval glasbeno zgodovino našega prostora.

»Z Davorjem sva neizmerno hvaležna za vse, kar sva doživela v več kot štirih desetletjih na odru. Ta poslovilna turneja pa je resnično zadnja – koncerti so postali fizično in psihično zelo zahtevni. Čeprav na odru še vedno dam vse od sebe in čutim energijo občinstva, se zavedam, koliko moči to zahteva. Želim se posloviti dostojanstveno, v času, ko vse še vedno deluje lepo in močno,« pravi Marina Perazić.

Vstopnice za ljubljanski koncert so še na voljo, in ker dodatnih datumov ali ponovitev ne bo, si jih velja zagotoviti pravočasno in biti del zadnjega poglavja legendarne zgodbe Denis & Denis, pravijo organizatorji.