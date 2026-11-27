V ponedeljek je v 66. letu starosti na svojem domu – zadnja leta je živel na Ibizi – umrl kitarist britanske skupine Duran Duran Andy Taylor. Vzrok smrti je bil rak na prostati. Taylor je 2022. razkril, da so mu štiri leta pred tem odkrili agresivno obliko raka prostate v četrtem stadiju. Žena Tracey Taylor, s katero je bil Taylor poročen 40 let in imel štiri otroke, je ob njegovi smrti zapisala, da je bil za svet izjemen kitarist, za družino pa čudovit mož, ljubeč oče in ponosen dedek. Poudarila je, da je bila zanj družina vedno na prvem mestu in da se je zadnja leta z boleznijo spopadal pogumno in odločno tudi zaradi podpore oboževalcev.

Člani benda Duran Duran, pevec Simon Le Bon, klaviaturist Nick Rhodes ter basist John Taylor in Roger Taylor, so v skupni izjavi zapisali, da je Andy Taylor s svojim igranjem pomembno oblikoval njihov prepoznavni zvok. »Njegovo igranje je poganjalo pesmi, ki so nas popeljale po vsem svetu. S humorjem in neposrednim pogledom na življenje pa nas je ohranjal trdno na tleh in skupini dajal poseben značaj,« so zapisali.

Andy Taylor je z igranjem pomembno oblikoval prepoznavni zvok skupine.

Taylor je bil prvotni glavni kitarist zasedbe Duran Duran, ki je nastala v Birminghamu leta 1978. Svetovno slavo je dosegla tudi zaradi videospotov, ki so bili med najbolj prepoznavnimi na glasbeni televiziji MTV. Med največje uspešnice sodijo pesmi Hungry Like the Wolf, The Reflex in A View to a Kill, ki je tudi naslovna pesem istoimenskega filma o Jamesu Bondu.

Taylor je leta 1985 ustanovil skupino Power Station, ki je imela na prvencu uspešnici Some Like It Hot in predelavo skladbe Get It On britanske skupine T. Rex. Kitaro je igral tudi na Palmerjevi uspešnici Addicted to Love ter sodeloval z Rodom Stewartom, Paulom Rodgersom in Belindo Carlisle. Kot samostojni glasbenik je izdal albuma Thunder leta 1987 in Dangerous leta 1990. Leta 2022 je bil kot član skupine Duran Duran sprejet v Dvorano slavnih rock'n'rolla, vendar se slovesnosti zaradi bolezni ni mogel udeležiti.