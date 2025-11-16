Po obiranju oliv citrarka Tanja Zajc Zupan spet na odru

Ena naših najbolj priljubljenih in uspešnih citrark Tanja Zajc Zupan je v mladosti poleg citer igrala tudi klavirsko in diatonično harmoniko. A citre so bile tiste, ki jim je ostala zvesta vse do danes. Z njihovim nežnim zvenom popestri prenekateri družabni dogodek, igra tudi ob slovesih, predvsem pa koncertira.

Trenutno je sredi manjše koncertne turneje po Sloveniji. Za njo sta uspešna koncerta na Igu in v Laškem, v nedeljo, 7. decembra, bodo citre zazvenele še v Domu kulture v Šoštanju, koncerte pa bo nadaljevala še v januarju prihodnje leto.

Tanja in Teja že dolgo sodelujeta.

A na odru Tanja ni sama, z njo so pevka ​Teja Saksida, diplomirana pevka in muzikologinja, ki vse, kar zapoje, zapoje z žarom in je njena redna sopotnica na številnih dogodkih, tenorist David Čadež, klaviaturist Tadej Vasle in kitarist ter pevec Matjaž Zadravec, ki igra tudi v Gorenjskem kvintetu in skupini Mat na kvadrat.

Posebna Tanjina gostja je ena prvih dam slovenske zabavne glasbe Elda Viler. Tanja Zajc Zupan letos praznuje 33 let glasbene kariere, ki s citrami preigrava različne žanre, njeno prefinjeno in emotivno igranje pa vsakomur seže v srce.

»Poleti sem moči za koncerte nabirala na morju, še posebno lepo pa je bilo oktobra, ko sva s pevko Tejo Saksida pomagali prijatelju pri obiranju oliv na otoku Rab. To je bila za naju prava antistresna terapija. Morda si mene kdo težko predstavlja, da fizično delam, ker me ljudje večinoma vidijo v lepih oblekah ob citrah. Vendar me fizično delo sprošča in obiranje oliv je eno takih, čeprav je to garaško delo,« nam je zaupala Tanja. Po dveh takšnih delovnih vikendih je bila utrujena, a prijetno, pravi. »Občutek, da sva pomagali prijatelju, je dober. Prav je, da ob takšnih akcijah stopimo skupaj,« pravi Tanja, ki je za koncert skrbno izbrala pesmi, ki jemljejo dih in so priljubljene tako pri nas kot po svetu.

Vrhunec vsakega večera

Elda Viler očara publiko s pesmimi Nora misel in še posebno z Lastovko, zazvenela je tudi Ljubezen za vse dni iz filma Mistralova hči in mnoge druge. Vrhunec vsakega večera so čudoviti dueti in preplet vseh nastopajočih. »Vstopnica je lahko v decembru za koga tudi lepo darilo, zato upam, da se nas bo zbralo čim več tudi v Šoštanju,« še pove priljubljena citrarka, ki nam je zaupala, da je že postala babica in ima pet mesecev starega vnučka in čisto majhnega mucka, ki ga je našel in domov prinesel sin.