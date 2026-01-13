  • Delo d.o.o.
LETOS MNOGO NOVOSTI

Po osmih letih Bruno Mars z novim albumom

Izid novih stvaritev napovedujejo tudi Madonna, McCartney, Harry Styles in Lana Del Rey.
Bruno Mars je dobitnik več grammyjev. FOTO: Don Emmert/Afp

Na svoje bodo prišli tudi oboževalci legendarnega beatla Paula McCartneyja. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

U2 pripravlja novosti po devetih letih premora. FOTO: Mike Blake/Reuters

Bruno Mars je dobitnik več grammyjev. FOTO: Don Emmert/Afp
STA, I. R.
 13. 1. 2026 | 07:42
0:14
A+A-

Na tuji glasbeni sceni je letos pričakovati številne novosti. Glasbenik Bruno Mars je napovedal prvi album po več kot osmih letih, raper ASAP Rocky bo prihodnji teden izdal prvi projekt po sedmih letih, oboževalci pa pričakujejo tudi albume Madonne, Paula McCartneyja in Phoebe Bridgers. U2 pripravlja novosti po devetih letih premora. Večkrat nagrajeni glasbenik Bruno Mars za 27. februar napoveduje izid studijskega albuma The Romantic. Leta 2021 je v duetu Silk Sonic skupaj z Andersonom.Paakom izdal projekt, ki jima je prinesel grammyje za album leta, skladbo leta, najboljšo R&B-izvedbo in najboljšo R&B-skladbo. Skladba Die With a Smile, ki jo podpisujeta z Lady Gaga, je postala ena najbolj poslušanih skladb leta 2020, skladba APT., ki jo podpisuje z glasbenico Rose, pa je trenutno nominirana za grammyja za ploščo leta, skladbo leta in najboljšo pop izvedbo dueta oziroma skupine.

27. februarja naj bi The Romantic ugledal luč sveta.

Country glasbenik Zach Bryan je minuli petek izdal album z naslovom With Heaven On Top, na katerem so med drugim skladbe Down, Down, Stream, Runny Eggs, Appetite in Drowning, ameriški raper ASAP Rocky pa bo v prihajajočem petku postregel s četrtim studijskim albumom Don't Be Dumb, poroča spletni portal Variety. Najhitreje vzpenjajoča se ženska glasbenica na sceni country glasbe Megan Moroney se s spomladansko turnejo seli iz amfiteatrov v arene. 20. februarja izide njen album z naslovom Cloud 9. Letos naj bi po poročanju Variety novo glasbo izdali tudi Rachel Agatha Keen, ki je na glasbeni sceni znana pod imenom Raye, Harry Styles, Olivia Rodrigo, Lana Del Rey, pa tudi Drake, Charli XCX, Madonna in Paul McCartney, ki je v nedavno izdani knjigi o zasedbi Wings zapisal, da ima trenutno v delu okoli 20 pesmi, ki jih bo dokončal v naslednjih mesecih.

