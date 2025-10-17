  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
STAR JE BIL 73 LET

Po padcu umrl legendarni kitarist skupine Kiss (FOTO)

Zadnje dni so ga pri življenju ohranjale naprave.
Simbolična fotografija FOTO: Getty Images/istockphoto
Simbolična fotografija FOTO: Getty Images/istockphoto
B. K. P.
 17. 10. 2025 | 15:43
 17. 10. 2025 | 15:43
2:02
A+A-

Ace Frehley, legendarni kitarist skupine KISS, je v 74. letu starosti umrl v četrtek v Morristownu v ameriški zvezni državi New Jersey. Vzrok smrti je bila huda možganska krvavitev, zaradi katere je zadnje tedne preživel v bolnišnici, zadnje dni je bil priključen na naprave, ki so ga ohranjale pri življenju. Ko so zdravstveni delavci po več dneh spoznali, da se njegovo stanje ne bo izboljšalo, je družina Frehleyja sprejela težko odločitev, da je zanj bolje, da naprave, ki ga ohranjajo pri življenju, izklopijo in glasbenik je mirno umrl. 

Družina je v izjavi, ki jo je objavil portal TMZ, poudarila, da je bil glasbenik v zadnjih trenutkih obkrožen z ljubečimi in mirnimi besedami, mislimi in molitvami. Za revijo Rolling Stone pa so povedali, da so povsem na tleh od žalosti ob njegovi smrti, tolaži jih le to, da so mu lahko v zadnjih trenutkih življenja zagotovili primerno oskrbo in vsaj delno udobje.

Frehley je pred nekaj tedni v svojem domačem studiu hudo padel in si poškodoval glavo, zaradi česar so ga sprejeli v bolnišnico. A namesto da bi okreval, se je njegovo zdravstveno stanje hitro slabšalo in na koncu so upanje izgubili tudi strokovnjaki.

Skupina Kiss, ustanovljena leta 1973, je bila leta 2014 sprejeta v hišo slavnih. Frehley je igral ključno vlogo pri oblikovanju divje zapuščine skupine Kiss, ki je vključevala poslikane obraze, spektakularne kostume, čevlje z visokimi podplati in pirotehnične učinke. Njegov prispevek h glasbeni industriji je bil neprecenljiv.

Frehley je Kiss zapustil leta 1982 in ustanovil skupino Frehley’s Comet, nato pa se je kolegom iz Kissa ponovno pridružil na turneji leta 1996. Ostal je aktiven v glasbi vse do svoje smrti, kot član skupine Kiss in tudi kot samostojni glasbenik.

Več iz teme

Ace FrehleysmrtpoškodbapadecKiss
ZADNJE NOVICE
17:06
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODPORNOST

Utrdimo se za jesen in zimo, virusi so že na pohodu

Odpornost največkrat oslabijo stres, nezdrava in enolična prehrana, pomanjkanje spanca in gibanja ter nekatera zdravila.
17. 10. 2025 | 17:06
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
TEHNOLOGIJA

Gears of War: Reloaded – igra, ki spodbuja nažiganje iz zaklona

Nadgrajena vizualna podoba xboxovske klasike; akcijska franšiza je zdaj na voljo tudi za playstation.
17. 10. 2025 | 17:00
17:00
Bulvar  |  Suzy
ASTROLOGIJA

Kažipot planetov: Končajte odprte zadeve in počakajte z novimi začetki (Suzy)

Kako kaže?
Mateja Blažič17. 10. 2025 | 17:00
16:37
Novice  |  Slovenija
GEN ENERGIJA

Šok v državnem energetskem stebru: Paravan odstopil, sledi še dvojni odhod iz vodstva

V kratkem sporočilu za javnost niso izdali nobenih drugih podrobnosti.
17. 10. 2025 | 16:37
16:16
Novice  |  Slovenija
DOLOČILI DATUM

Na volišča bomo odšli 23. novembra: »To ni zakon o smrti, ampak dostojanstvu«

Poslanci so razpisali zakonodajni referendum o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.
17. 10. 2025 | 16:16
16:00
Bulvar  |  Domači trači
BREZHIBNA PODOBA

Natalija Verboten osupnila v štajerski noši: »Ponosna, da sem tu doma«

Na posnetkih deluje brezčasno: gladka koža, sijoč nasmeh in mladostna energija.
17. 10. 2025 | 16:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Pohodništvo

Vrhunski športniki so izbrali te športne copate

Izkušeni pohodniki vedo, da se prava kakovost pohodniške obutve pokaže šele na zahtevnih terenih.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:12
Promo
Novice  |  Slovenija
Energetika

Se bomo kmalu ogrevali z vodikom?

Generalni direktor Plinovodov Marjan Eberlinc je spregovoril o vlogi zemeljskega plina, razogljičenju in razvoju vodikove infrastrukture v Sloveniji.
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 15:38
Promo
Lifestyle  |  Stil
LASERSKA TERAPIJA

Čas za nov pristop – premišljen, varen, učinkovit

Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
15. 10. 2025 | 12:15
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

To je dokaz, da plača ni ključna (video)

Ko služba ni le obveza, temveč okolje za razvoj, rast in tkanje novih poznanstev.
Promo Slovenske novice17. 10. 2025 | 11:59
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Pohodništvo

Vrhunski športniki so izbrali te športne copate

Izkušeni pohodniki vedo, da se prava kakovost pohodniške obutve pokaže šele na zahtevnih terenih.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:12
Promo
Novice  |  Slovenija
Energetika

Se bomo kmalu ogrevali z vodikom?

Generalni direktor Plinovodov Marjan Eberlinc je spregovoril o vlogi zemeljskega plina, razogljičenju in razvoju vodikove infrastrukture v Sloveniji.
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 15:38
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
LASERSKA TERAPIJA

Čas za nov pristop – premišljen, varen, učinkovit

Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
15. 10. 2025 | 12:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

To je dokaz, da plača ni ključna (video)

Ko služba ni le obveza, temveč okolje za razvoj, rast in tkanje novih poznanstev.
Promo Slovenske novice17. 10. 2025 | 11:59
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKI KRIMINAL

Slovenci razkrinkali hekerja v ZDA: preiskava, ki je razkrila globalne sledi (video)

Na letalu, ki je tokrat poletelo v ZDA, je poleg turistov, poslovnežev in diplomatov sedel Slovenec s posebno nalogo. Ameriški organi pregona so ga povabili na pričanje, saj je imel v rokah ključne podatke o hekerskem napadu, izvedenem prek računalnika v Sloveniji, ki je ciljal na ameriške vladne strežnike.
13. 10. 2025 | 09:02
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
RABA ENERGIJE

Ali je še vedno pravi čas za sončno elektrarno?

Vsaka odločitev šteje. Če želimo bivati energetsko varčno in trajnostno, začnemo s prvimi koraki – izbiro pravih rešitev in učinkovito rabo energije.
14. 10. 2025 | 10:55
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Kaj vam telo sporoča skozi bolečino v komolcu?

Kaj povzroča golf komolec, kako ga prepoznamo in katere metode zdravljenja vodijo do hitrega in učinkovitega okrevanja?
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 09:39
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

Kaj lahko pričakujemo v soboto v središču Ljubljane?

Gibanje, ki ga otroci vzljubijo danes, jih bo spremljalo vse življenje.
15. 10. 2025 | 08:47
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

Kako so se obvarovali pred uničujočim valom vode?

Podnebne spremembe prinašajo vse bolj skrajne vremenske pojave – od suš do silovitih nalivov. Poplave, ki so nekoč veljale za izjemne dogodke, postajajo vse pogostejše, zlasti v nižinskih območjih ob večjih rekah.
14. 10. 2025 | 10:06
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
IMPLANTOLOGIJA

Odločitev, ki vam lahko spremeni življenje

Napredne implantološke tehnike in DENTAL SPA protokol prinašajo brezskrbno izkušnjo. Tudi tam, kjer je bilo včasih nemogoče.
14. 10. 2025 | 08:41
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Sovoznik

»Telefoni so posledica, ne vzrok« (podkast)

Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
Gregor Knafelc3. 10. 2025 | 09:28
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

»Manj kot 5 % stavbnih objektov je primernih za trajnostno bivanje«

Tudi energetsko sanirani objekti brez prezračevalnih sistemov ne zagotavljajo dovolj čistega zraka. Direktor podjetja LUNOS zato opozarja na nujnost trajnostnih rešitev.
Promo Slovenske novice17. 10. 2025 | 12:08
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
EUROSKILLS

Kapo dol: mladi Slovenci spet pometli s konkurenco (video)

Mladi dokazujejo, da je poklicna odličnost prihodnost Evrope. Slovenci so se s tekmovanja EuroSkills 2025 na Danskem vrnili z bronom in štirimi medaljami odličnosti.
15. 10. 2025 | 08:15
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
UDOBEN SLOG

Lepota, ki jo nosimo s sabo, za popolno ravnovesje

Ko sem pred kratkim v roke vzela Galaxy Z Flip7 in Galaxy Watch8, sem vedela, da ne kupujem zgolj tehnologije, temveč orodje, ki mi bo pomagalo živeti bolj uravnoteženo.
16. 10. 2025 | 11:28
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Počitnice

Počitnice.si z rekordno ponudbo poletov Ryanair iz Zagreba

Med prvomajskimi počitnicami bo iz Zagreba vzletelo kar 75 letal Ryanair, največ na priljubljene sredozemske destinacije.
Promo Slovenske novice16. 10. 2025 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
Prehrana

Kaj se skriva za prehranskimi oznakami, kot so »malo maščob«, »vir vlaknin«?

Dandanes je skoraj nemogoče ubežati številnim nasvetom o zdravem prehranjevanju, uživanju prehranskih dopolnil in superživil.
Promo Slovenske novice16. 10. 2025 | 15:41
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Bolezen, ki spremeni življenje cele družine (video)

Oglejte si pogovor s Štefanijo L. Zlobec, v katerem je iskreno spregovorila o življenju z demenco in vlogi Spominčice:
Promo Delo17. 10. 2025 | 09:15
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
STIL

Ura, ki presega čas: ko modni trendi srečajo umetnost

Zakaj je ura postala najlepši izraz ženskega sloga in samozavesti.
Promo Onaplus15. 10. 2025 | 10:24
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Slovenija pred največjo energetsko naložbo stoletja

Slovenija ima vse pogoje, da postane energetsko neodvisna in zelena: znanje, izkušnje, tehnologijo in ljudi, ki so pripravljeni sodelovati. To je temelj samozavestne prihodnosti, v kateri bo energija ostala zanesljiva in hkrati prijazna do okolja.
14. 10. 2025 | 09:46
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Pohodništvo

Pohodni čevlji, ki so navdušili tudi športno plezalko Janjo Garnbret

Veter, dež, blato ali skalnata pot. Če imamo obute prave čevlje, smo lahko kos marsikateri pohodniški preizkušnji. In na te prisega tudi najboljša športna plezalka na svetu, Janja Garnbret.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:10
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Država končno olajšala življenje podjetnikom?

Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 15:51
Promo
Razno
Dogodek

MimoFest – nepozaben dogodek v trgovini Mimovrste=)

V soboto, 18. oktobra, bo v mimovrste=) trgovini Ljubljana - BTC pravi praznik zabave, nakupov in presenečenj – MimoFest!
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:55
Promo
Novice  |  Slovenija
Potniški promet

To slovensko podjetje je bilo odlikovano tudi v tujini

Prenovljene uniforme Slovenskih železnic so osvojile evropsko priznanje in najvišjo možno oceno potnikov za urejenost na delovnem mestu.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:16
Promo
Novice  |  Slovenija
Organizacija

Nova rešitev podjetjem prinaša prihranek časa in stroškov ter manj birokracije

Nič več Excelovih preglednic in papirnate dokumentacije za upravljavce voznega parka. Tu je nova digitalna rešitev za boljšo organizacijo in manj birokracije.
Promo Slovenske novice17. 10. 2025 | 12:59
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki