Po padcu umrl legendarni kitarist skupine Kiss (FOTO)

Ace Frehley, legendarni kitarist skupine KISS, je v 74. letu starosti umrl v četrtek v Morristownu v ameriški zvezni državi New Jersey. Vzrok smrti je bila huda možganska krvavitev, zaradi katere je zadnje tedne preživel v bolnišnici, zadnje dni je bil priključen na naprave, ki so ga ohranjale pri življenju. Ko so zdravstveni delavci po več dneh spoznali, da se njegovo stanje ne bo izboljšalo, je družina Frehleyja sprejela težko odločitev, da je zanj bolje, da naprave, ki ga ohranjajo pri življenju, izklopijo in glasbenik je mirno umrl.

Družina je v izjavi, ki jo je objavil portal TMZ, poudarila, da je bil glasbenik v zadnjih trenutkih obkrožen z ljubečimi in mirnimi besedami, mislimi in molitvami. Za revijo Rolling Stone pa so povedali, da so povsem na tleh od žalosti ob njegovi smrti, tolaži jih le to, da so mu lahko v zadnjih trenutkih življenja zagotovili primerno oskrbo in vsaj delno udobje.

Frehley je pred nekaj tedni v svojem domačem studiu hudo padel in si poškodoval glavo, zaradi česar so ga sprejeli v bolnišnico. A namesto da bi okreval, se je njegovo zdravstveno stanje hitro slabšalo in na koncu so upanje izgubili tudi strokovnjaki.

Skupina Kiss, ustanovljena leta 1973, je bila leta 2014 sprejeta v hišo slavnih. Frehley je igral ključno vlogo pri oblikovanju divje zapuščine skupine Kiss, ki je vključevala poslikane obraze, spektakularne kostume, čevlje z visokimi podplati in pirotehnične učinke. Njegov prispevek h glasbeni industriji je bil neprecenljiv.

Frehley je Kiss zapustil leta 1982 in ustanovil skupino Frehley’s Comet, nato pa se je kolegom iz Kissa ponovno pridružil na turneji leta 1996. Ostal je aktiven v glasbi vse do svoje smrti, kot član skupine Kiss in tudi kot samostojni glasbenik.