Po petih letih premora se na glasbene odre vrača Maja Prašnikar (FOTO)

Po petih letih premora se na glasbene odre vrača Maja Prašnikar, pevka, ki se je pred časom zavestno umaknila iz javnosti in se posvetila družini. Prvi večji korak na sceno bo naredila poleti, ko bo nastopila na festivalu Melodije morja in sonca v Portorožu skupaj s Kristjanom Crnico, znanim pod umetniškim imenom Kikifly.

»Ko sem postala mamica dvema prekrasnima sončkoma, sem se zavestno odločila, da bom kariero postavila na stran in se popolnoma posvetila otrokoma. Res sem želela biti prisotna, in to obdobje je bilo zame zelo dragoceno,« je povedala za Slovenske novice. Čeprav je glasbo v tem času postavila v ozadje, je ni nikoli povsem opustila. »V vlogi mamice neizmerno uživam, hkrati pa sem nekje globoko v sebi ves čas čutila, kako močno pogrešam petje.«

Žoni Stanovnik, Maja Prašnikar in Kristijan Crnica

Odločitev za vrnitev je dozorela letos, ko so se razmere v njenem vsakdanu umirile. »Po petih letih, ko sta otroka že nekoliko večja, sem začutila, da je prišel pravi trenutek, da ponovno zakorakam na svojo srčno pot.« Vstop v novo obdobje zaznamuje drugačen odnos do glasbe in ustvarjanja. »Predvsem sem danes bolj zrela, mirna, na stvari gledam bolj premišljeno in ne delam nič na silo.« Dodaja, da danes veliko bolj jasno ve, kaj si želi. »Veliko bolj vem, kdo sem, kaj si želim in česa ne.« Glasba zanjo ni več vezana na pričakovanja ali rezultate. »To ni moj vir zaslužka in sem zato bolj sproščena, delam izključno tisto, kar začutim.«

Začetek bolj zrelega poglavja

Pomemben mejnik njene vrnitve bo nastop na festivalu Melodije morja in sonca, ki ga razume kot uresničitev dolgoletne želje. »Trenutno potekajo priprave na festival, uresničila se mi je namreč dolgoletna želja.« Na odru v Portorožu bo nastopila skupaj z glasbenim kolegom. »Z vrhunskim glasbenikom Kristjanom Crnico, Kikiflyem, sva bila izbrana za nastop na velikem odru.« V prihodnje si želi svojo glasbeno pot graditi postopoma in brez hitenja. »Želim si ustvarjati iskreno glasbo, novih pesmi, novih odrov in lepih zgodb.« Pri tem ostaja zvesta svojemu tempu. »Ne želim ničesar na silo, ampak si želim svojo pot graditi korak za korakom.«

Z glasbenim kolegom sta bila izbrana med 95 prijavljenimi skladbami.

Veliko ji pomeni tudi podpora bližnjih. »Zelo sem hvaležna, da sem obkrožena z ljudmi, ki verjamejo vame, me podpirajo in spodbujajo.« Novo obdobje razume kot naravno nadaljevanje svoje poti. »Vsekakor čutim, da je to začetek nekega novega, bolj zrelega poglavja.« Ob tem pa ostaja zavezana k bistvu, ki jo je spremljalo že od začetka. »Najpomembnejše se mi zdi, da ostanem zvesta sebi, ker glasba zame ni poklic ali samo nastopanje – je del mene in nekaj, ob čemer resnično zaživim.«

V veliko podporo ji je tudi mož, Alen Kobilica.