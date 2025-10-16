  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KONCERT ZA DRUŽINO

Po požaru brez doma: za Sevčnikarjeve stopili skupaj prijatelji in glasbeniki

19. oktobra bo v Domu kulture Velenje koncert za družino Sevčnikar, ki ji je požar sredi avgusta uničil hišo, v kateri so živeli trije rodovi
Sredi avgusta je Sevčnikarjevim ogenj uničil hišo, v kateri so živele tri družine. FOTO: PGE VELENJE

Sredi avgusta je Sevčnikarjevim ogenj uničil hišo, v kateri so živele tri družine. FOTO: PGE VELENJE

Robert Goter, ki je nedavno uradno prejel častni naziv ambasadorja Velenja, vabi na koncert za pomoč družini Sevčnikar. FOTO: OSEBNI ARHIV

Robert Goter, ki je nedavno uradno prejel častni naziv ambasadorja Velenja, vabi na koncert za pomoč družini Sevčnikar. FOTO: OSEBNI ARHIV

Na koncertu v Domu kulture Velenje bodo v nedeljo, med drugim, nastopili tudi člani ansambla Stil. FOTO: OSEBNI ARHIV

Na koncertu v Domu kulture Velenje bodo v nedeljo, med drugim, nastopili tudi člani ansambla Stil. FOTO: OSEBNI ARHIV

Sredi avgusta je Sevčnikarjevim ogenj uničil hišo, v kateri so živele tri družine. FOTO: PGE VELENJE
Robert Goter, ki je nedavno uradno prejel častni naziv ambasadorja Velenja, vabi na koncert za pomoč družini Sevčnikar. FOTO: OSEBNI ARHIV
Na koncertu v Domu kulture Velenje bodo v nedeljo, med drugim, nastopili tudi člani ansambla Stil. FOTO: OSEBNI ARHIV
Mojca Marot
 16. 10. 2025 | 13:10
2:30
A+A-

Tudi v Slovenskih novicah smo poročali o požaru, ki je 15. avgusta močno poškodoval hišo Sevčnikarjevih, v kateri so živele kar tri družine, poleg mame in očeta še njuna hči in sin, oba s svojo družino. Hči Maja ima tri otroke, sin Gregor pa komaj petmesečno dojenčico.

image_alt
Ogenj v Velenju vzel dom trem družinam, tudi trimesečni deklici (FOTO)

Družini je dan po požaru priskočila na pomoč velenjska občina, ki je organizirala odvoz odpadkov, iz podračuna za pomoč občanom so jim namenili 10 tisoč evrov. A ker je bila hiša povsem uničena, denarja za obnovo še vedno manjka. Zato se je za pomoč družini zavzel tudi znani harmonikar Robert Goter, prijatelj Gregorja Sevčnikarja, prav tako harmonikarja, in se odločil, da priredijo dobrodelni koncert, katerega izkupiček od prodaje vstopnic bo v celoti namenjen prizadetim.

Robert Goter, ki je nedavno uradno prejel častni naziv ambasadorja Velenja, vabi na koncert za pomoč družini Sevčnikar. FOTO: OSEBNI ARHIV
Robert Goter, ki je nedavno uradno prejel častni naziv ambasadorja Velenja, vabi na koncert za pomoč družini Sevčnikar. FOTO: OSEBNI ARHIV

Zanje pomoč še vedno zbira tudi Rdeči križ Slovenije. Kot nam je povedal Gregor Sevčnikar, so doslej opravili že veliko dela, za kar je hvaležen številnim prijatelji. »Pomagali so nam, da sem se sam že vselil v čisto spodnje stanovanje, ki je sicer še potrebno sanacije, a je lažje kaj narediti, če sem tu, kot da bi se moral voziti od drugod. Še posebno zaradi majhnega otroka. Mama in oče, ki sta v srednjem delu hiše, bosta še začasno izseljena, da se bo sanacija sploh lahko začela, saj je potrebna temeljita obnova podov in sten, zamenjati in urediti bo treba tudi instalacije.

Zgornje stanovanje, v katerem je bila sestra Maja z družino, pa je še v surovem stanju, brez notranjih sten, oken, vhodnih vrat. A tudi ta del bomo počasi začeli urejati,« nam je trenutno situacijo opisal Gregor Sevčnikar. Spomnimo, da je v požaru zaradi obsežnosti sodelovalo kar osem gasilskih enot s skupno 80 gasilci in 20 vozili.

Na koncertu v Domu kulture Velenje bodo v nedeljo, med drugim, nastopili tudi člani ansambla Stil. FOTO: OSEBNI ARHIV
Na koncertu v Domu kulture Velenje bodo v nedeljo, med drugim, nastopili tudi člani ansambla Stil. FOTO: OSEBNI ARHIV

Pri prekrivanju strehe jih je sodelovalo 45 iz devetih gasilskih enot. Ker bo potrebnega še veliko dela, Robert Goter v sodelovanju z Medobčinsko zvezo prijateljev mladine Velenje organizira dobrodelni koncert, ki bo to nedeljo v Domu kulture Velenje. Na njem bodo nastopili ansambli Stil, Šepet, Čaga boysi, Potepini, ansambel Juhej, skupina SkorBand, Lah-ov Boris s prijatelji ter Robert Goter. 

Več iz teme

požarpomočVelenjedobrodelnostgasilcisanacijadružinasevčnikar
ZADNJE NOVICE
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREHOD NA ZIMSKI ČAS

Spet bomo premikali ure: za dodatno uro spanja plačujemo visoko ceno

Premikanje ure na zimski in spomladi na poletni čas je dolgotrajna praksa, ki mnogim povzroča glavobole.
16. 10. 2025 | 15:00
14:49
Novice  |  Svet
IKEA

Pohištveni velikan v težavah, upad prihodkov zaradi znižanja cen in varčevanja potrošnikov

Potrošniki odlašajo z odločitvijo za prenovo svojih domov ali nakup novega pohištva.
16. 10. 2025 | 14:49
14:33
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Na jesen se vrača tih morilec psov: močerad lahko ubije v eni uri

Jeseni se na gozdnih poteh pojavljajo močeradi. Lepi, a nevarni – njihov strup je lahko za psa smrtonosen že v eni uri. Preverite, kako ukrepati pravočasno.
16. 10. 2025 | 14:33
14:29
Bulvar  |  Tuji trači
GROZLJIVO

Šokantne obtožbe proti princu Andrewu v novi knjigi! Verjel naj bi, da je »seks njegova rojstna pravica«

V knjigi opisuje tudi dogodek v londonskem nočnem klubu Tramp, kjer naj bi ji princ kupoval koktajle, nerodno plesal in se obilno potil.
16. 10. 2025 | 14:29
14:12
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
GROZLJIVKA V NEMČIJI

Migrant, ki je v parku napadel vrtčevske otroke in enega ubil, ne bo deportiran

Ker je psihično bolan, ni kazensko odgovoren.
16. 10. 2025 | 14:12
14:00
Bulvar  |  Tuji trači
KJE JE MEJA

Bi jih imeli: provokativne tangice Kim Kardashian razprodane v nekaj urah

Starleta in podjetnica je znova dokazala, da je mojstrica provokacije.
16. 10. 2025 | 14:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
UDOBEN SLOG

Lepota, ki jo nosimo s sabo, za popolno ravnovesje

Ko sem pred kratkim v roke vzela Galaxy Z Flip7 in Galaxy Watch8, sem vedela, da ne kupujem zgolj tehnologije, temveč orodje, ki mi bo pomagalo živeti bolj uravnoteženo.
16. 10. 2025 | 11:28
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
IMPLANTOLOGIJA

Si predstavljate, da bi morali 20-krat na leto k zobozdravniku?

Napredne implantološke tehnike in DENTAL SPA protokol prinašajo brezskrbno izkušnjo. Tudi tam, kjer je bilo včasih nemogoče.
14. 10. 2025 | 08:41
Promo
Lifestyle  |  Stil
LASERSKA TERAPIJA

Čas za nov pristop – premišljen, varen, učinkovit

Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
15. 10. 2025 | 12:15
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Evropa doživlja pomembno preobrazbo. Kaj to pomeni?

Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:31
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Počitnice

Počitnice.si z rekordno ponudbo poletov Ryanair iz Zagreba

Med prvomajskimi počitnicami bo iz Zagreba vzletelo kar 75 letal Ryanair, največ na priljubljene sredozemske destinacije.
Promo Slovenske novice16. 10. 2025 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Novo orodje, ki podjetnikom odpira vrata do uspeha in dobička

Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 15:51
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Pohodništvo

Pohodni čevlji, ki so navdušili tudi športno plezalko Janjo Garnbret

Veter, dež, blato ali skalnata pot. Če imamo obute prave čevlje, smo lahko kos marsikateri pohodniški preizkušnji. In na te prisega tudi najboljša športna plezalka na svetu, Janja Garnbret.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:10
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Sovoznik

»Telefoni so posledica, ne vzrok« (podkast)

Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
Gregor Knafelc3. 10. 2025 | 09:28
Promo
Razno
Dogodek

MimoFest – nepozaben dogodek v trgovini Mimovrste=)

V soboto, 18. oktobra, bo v mimovrste=) trgovini Ljubljana - BTC pravi praznik zabave, nakupov in presenečenj – MimoFest!
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:55
Promo
Razno
VLAGANJE

Kaj je bolje - varčevanje ali investiranje?

Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
10. 10. 2025 | 11:56
Promo
Novice  |  Slovenija
EUROSKILLS

Tik pred diplomo: »To je izkušnja, ki se je ne da opisati« (video)

Mladi dokazujejo, da je poklicna odličnost prihodnost Evrope. Slovenci so se s tekmovanja EuroSkills 2025 na Danskem vrnili z bronom in štirimi medaljami odličnosti.
15. 10. 2025 | 08:15
Promo
Lifestyle  |  Izlet
MARIBOR

Štajerska uvaja zanimivo novost

Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
9. 10. 2025 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
Podatki

Ali veste, kje se hranijo podatki, ki poganjajo eUpravo in zdravstvo?

Kot strateški partner tako utrjuje vlogo ključnega akterja digitalne preobrazbe in aktivno sodeluje pri krepitvi digitalne neodvisnosti države.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 13:59
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Golf komolec: kako preprečiti in zdraviti bolečine v komolcu

Kaj povzroča golf komolec, kako ga prepoznamo in katere metode zdravljenja vodijo do hitrega in učinkovitega okrevanja?
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKI KRIMINAL

Slovenci razkrinkali hekerja v ZDA: preiskava, ki je razkrila globalne sledi (video)

Na letalu, ki je tokrat poletelo v ZDA, je poleg turistov, poslovnežev in diplomatov sedel Slovenec s posebno nalogo. Ameriški organi pregona so ga povabili na pričanje, saj je imel v rokah ključne podatke o hekerskem napadu, izvedenem prek računalnika v Sloveniji, ki je ciljal na ameriške vladne strežnike.
13. 10. 2025 | 09:02
Promo
Novice  |  Slovenija
RABA ENERGIJE

Morda ne sadite dreves, a učinek bo enak – ali celo večji

Vsaka odločitev šteje. Če želimo bivati energetsko varčno in trajnostno, začnemo s prvimi koraki – izbiro pravih rešitev in učinkovito rabo energije.
14. 10. 2025 | 10:55
Promo
Novice  |  Slovenija
PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

Kako so se obvarovali pred uničujočim valom vode?

Podnebne spremembe prinašajo vse bolj skrajne vremenske pojave – od suš do silovitih nalivov. Poplave, ki so nekoč veljale za izjemne dogodke, postajajo vse pogostejše, zlasti v nižinskih območjih ob večjih rekah.
14. 10. 2025 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Ko zaposleni postanejo preizkuševalci (video)

Ko služba ni le obveza, temveč okolje za razvoj, rast in tkanje novih poznanstev.
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 13:10
Promo
Novice  |  Slovenija
Energetika

Se bomo kmalu ogrevali z vodikom?

Generalni direktor Plinovodov Marjan Eberlinc je spregovoril o vlogi zemeljskega plina, razogljičenju in razvoju vodikove infrastrukture v Sloveniji.
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 15:38
Promo
Lifestyle  |  Stil
STIL

Ura, ki presega čas: ko modni trendi srečajo umetnost

Zakaj je ura postala najlepši izraz ženskega sloga in samozavesti.
Promo Onaplus15. 10. 2025 | 10:24
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki