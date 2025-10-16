Po požaru brez doma: za Sevčnikarjeve stopili skupaj prijatelji in glasbeniki

Tudi v Slovenskih novicah smo poročali o požaru, ki je 15. avgusta močno poškodoval hišo Sevčnikarjevih, v kateri so živele kar tri družine, poleg mame in očeta še njuna hči in sin, oba s svojo družino. Hči Maja ima tri otroke, sin Gregor pa komaj petmesečno dojenčico.

Družini je dan po požaru priskočila na pomoč velenjska občina, ki je organizirala odvoz odpadkov, iz podračuna za pomoč občanom so jim namenili 10 tisoč evrov. A ker je bila hiša povsem uničena, denarja za obnovo še vedno manjka. Zato se je za pomoč družini zavzel tudi znani harmonikar Robert Goter, prijatelj Gregorja Sevčnikarja, prav tako harmonikarja, in se odločil, da priredijo dobrodelni koncert, katerega izkupiček od prodaje vstopnic bo v celoti namenjen prizadetim.

Robert Goter, ki je nedavno uradno prejel častni naziv ambasadorja Velenja, vabi na koncert za pomoč družini Sevčnikar. FOTO: OSEBNI ARHIV

Zanje pomoč še vedno zbira tudi Rdeči križ Slovenije. Kot nam je povedal Gregor Sevčnikar, so doslej opravili že veliko dela, za kar je hvaležen številnim prijatelji. »Pomagali so nam, da sem se sam že vselil v čisto spodnje stanovanje, ki je sicer še potrebno sanacije, a je lažje kaj narediti, če sem tu, kot da bi se moral voziti od drugod. Še posebno zaradi majhnega otroka. Mama in oče, ki sta v srednjem delu hiše, bosta še začasno izseljena, da se bo sanacija sploh lahko začela, saj je potrebna temeljita obnova podov in sten, zamenjati in urediti bo treba tudi instalacije.

Zgornje stanovanje, v katerem je bila sestra Maja z družino, pa je še v surovem stanju, brez notranjih sten, oken, vhodnih vrat. A tudi ta del bomo počasi začeli urejati,« nam je trenutno situacijo opisal Gregor Sevčnikar. Spomnimo, da je v požaru zaradi obsežnosti sodelovalo kar osem gasilskih enot s skupno 80 gasilci in 20 vozili.

Na koncertu v Domu kulture Velenje bodo v nedeljo, med drugim, nastopili tudi člani ansambla Stil. FOTO: OSEBNI ARHIV

Pri prekrivanju strehe jih je sodelovalo 45 iz devetih gasilskih enot. Ker bo potrebnega še veliko dela, Robert Goter v sodelovanju z Medobčinsko zvezo prijateljev mladine Velenje organizira dobrodelni koncert, ki bo to nedeljo v Domu kulture Velenje. Na njem bodo nastopili ansambli Stil, Šepet, Čaga boysi, Potepini, ansambel Juhej, skupina SkorBand, Lah-ov Boris s prijatelji ter Robert Goter.