Po razprodanem poslovilnem koncertu presenečenje: Paraf predstavljajo novo skladbo »Čisti« (VIDEO)

Legendarna reška skupina Paraf ne počiva. Le nekaj tednov po razprodanem poslovilnem koncertu pred domačim občinstvom je predstavila novi singel in videospot Čisti, ki prihaja z njihovega aktualnega studijskega albuma Paraf. Nova skladba ostaja zvesta prepoznavnemu izrazu skupine. Združuje močno glasbeno energijo z besedilom, ki odpira vprašanja o svetu, v katerem živimo, ter prepleta osebna občutja z družbeno zaskrbljenostjo.

Pevka Pavica Čabrijan pojasnjuje, da je pesem nastala kot odziv na zmedene razmere sodobnega časa. Kot pravi, je »Čisti« hkrati vzdih obupa in tiho upanje, ki opominja, da so tudi prejšnje generacije prestale težke preizkušnje, a ostale zveste sebi. Dodaja, da pesem ne govori o strahu, temveč o nelagodju zaradi generacij, ki prihajajo in bodo morale nositi breme, ki si ga niso zaslužile. Ob tem se sklicuje tudi na znameniti verz Patti Smith: »Jesus died for somebody's sins but not mine … (Jezus je umrl za grehe nekoga drugega, ne za moje, op.a.).«

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Izid singla sledi enemu najpomembnejših dogodkov v novejši zgodovini skupine. Konec maja so se Paraf od reškega občinstva poslovili z razprodanim koncertom v dvorani Pogon. Nastop je bil prvi razprodani koncert v tem prostoru po njegovem ponovnem odprtju. V skoraj dveh urah so občinstvo popeljali skozi pet desetletij svojega ustvarjanja, na odru pa sta se jim pridružili tudi skupini Kraljevi Termiti in Grč, s katerima so obudili duh reške punkovske in novovalovske scene.

FOTO: Press

Skladbo Čisti, tako kot celoten album Paraf, je produciral Matej Zec. Pri snemanju so sodelovali Alen Tibljaš, Zdravko Čabrijan, Deni Šesnić, Raul Varljen, Vlado Simcich Vava, Iva Močibob in Pave Čabrijan.

Album Paraf je prvi studijski album skupine po kultnih Zastavah iz leta 1984. Z njim so člani združili različna ustvarjalna obdobja in zasedbe skupine ter pokazali, da tudi po petih desetletjih ostajajo zvesti svojemu prepoznavnemu družbenokritičnemu izrazu.