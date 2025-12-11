Po slovenski odpovedi Eurosongu bojkot napovedala še ena pomembna država

Odločitev o bojkotu so sprejele tudi Španija, Irska in Nizozemska, včeraj pa še ena tradicionalno sodelujoča država, Islandija. Islandska javna radiotelevizija RÚV je za javnost sporočila, da se umika iz tekmovanja iz istega razloga, kot tudi Slovenija - zaradi vztrajanja Evropske radiodifuzijske unije (EBU), da s prireditve kljub številnim pozivom ne bodo umaknili izraelskega nacionalnega predstavništva. Po navedbah RÚV je izraelsko sodelovanje povzročilo »globoko razklanost med članicami EBU in tudi v evropski javnosti«.

V Sloveniji je podobna razprava potekala v zadnjih tednih, kritike so se vrstile tako iz smeri gledalcev in poslušalcev, kot tudi kulturnikov in dela politične javnosti. RTV Slovenija je naposled sprejela odločitev, da v takšnih okoliščinah na tekmovanju ne želijo sodelovali. Skupno mnenje je, da »institucija, ki temelji na načelih kulturnega povezovanja, nikdar ne bi smela ignorirati izrazitega nasprotovanja občinstva in notranjih etičnih dilem«.

Odločitev Islandije je bila sprejeta le nekaj ur pred iztekom roka za potrditev sodelovanja v jubilejni 70. izdaji Eurosonga, ki bo maja prihodnje leto potekal na Dunaju. Organizatorji EBU se na val odpovedi za zdaj še niso javno odzvali. Eurosong 2026 je tako pred največjim valom bojkota v svoji zgodovini, medtem ko vprašanje o etičnosti delovanja dvigajo obrvi po vsej Evropi.