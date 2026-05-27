Po svetu se letos spominjajo stoletnice rojstva Milesa Davisa (FOTO)

Po svetu se letos spominjajo stoletnice rojstva Milesa Davisa. Jazzovskemu glasbeniku, ki se je rodil na včerajšnji dan v ameriški zvezni državi Illinois, se poklanjajo s projekcijami filmov, radijskimi oddajami in koncerti. Enako bo v Ljubljani, kjer se ga bodo spomnili 14. julija v okviru mednarodnega Ljubljana festivala, poroča STA. Davis (1926–1991) je bil eden najbolj vplivnih jazzovskih glasbenikov druge polovice 20. stoletja. Deloval je kot trobentač, kot vodja skupin in tudi kot skladatelj. V svoji karieri, ki je trajala skoraj pet desetletij, je bil na čelu različnih eksperimentiranj, ki so spremenile meje jazza in obogatile njegovo izraznost.

Kot izvajalec je zaobjemal različne sloge, od klasične glasbe, rocka, funka, bepopa do afriških ritmov in elektronike, ter razširil dojemanje jazza kot zvrsti. Med drugim je sredi 50. let na prvem jazzovskem festivalu v Newportu predstavil bepop v jazzovskem okolju.

Z ženo Cecily Tyson

Opustil študij

Rodil se je v zvezni državi Illinois in v najstniških letih izbral trobento, ki jo je tudi študiral na slovitem Julliardu v New Yorku, a je študij opustil in postal član skupine Charlieja Parkerja. Boril se je z odvisnostjo od drog, odlično sprejeti nastop na omenjenem festivalu pa mu je na široko odprt vrata v glasbo, med drugim s podpisom pogodbe za priznano založbo Columbia Records.

Sledila so sodelovanja z velikimi imeni jazzovske glasbe, kot so John Coltrane, Gil Evans, Herbie Hancock, Wayne Shorter, Chick Corea in Marcus Miller, ter več deset albumov, med katerimi so bili najbolj uspešni Sketches of Spain (1960), Bitches Brew (1970), Tutu (1986) in Kind of Blue (1959), ki še danes velja za najbolje prodajani jazzovski album.

Miles Davis leta 1949

Stoletnice njegovega rojstva se spominjajo različni organizatorji in ustanove, povezane z glasbo, med drugim radijske postaje. V Ljubljani, kjer je glasbenik nastopil leta 1991, bodo njegovo ustvarjalnost obudili 14. julija na koncertu We Want Miles! v okviru letošnjega Ljubljana festivala. Koncert je nastal v sodelovanju s produkcijo Braneta Rončela, ki je stal tudi za edinim Milesovim koncertom v Sloveniji.

We Want Miles! je po poročanju STA hkrati koncertna turneja, nastala v poklon obletnici. Med izvajalci, ki so se združili za to priložnost, so bas kitarist Marcus Miller, saksofonist Bill Evans in kitarist Mike Stern, program pa med drugim vsebuje izbor skladb z istoimenskega albuma, ki je izšel leta 1981 po Davisovi turneji v Bostonu, New Yorku in Tokiu.

