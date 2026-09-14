Po Urškinem grešnem prvencu še Borov greh: Bor Zuljan predstavil prvo skladbo brez Šank Rockov, kako se vam zdi? (VIDEO)

Bor Zuljan je maja po več kot treh desetletjih sodelovanja s skupino Šank Rock presenetil z novico, da zapušča zasedbo in se podaja na samostojno glasbeno pot. Takrat je napovedal, da poslušalcem na novo glasbo ne bo treba čakati dolgo. Zdaj je obljubo tudi izpolnil in na družbenem omrežju predstavil svoj prvi komad v novem samostojnem poglavju. Da ima v predalu precej glasbe, ki čaka na pravi trenutek, je Zuljan povedal že ob odhodu iz skupine. »Nabralo se je ogromno materiala, ki čaka in je prav, da pride med ljudi,« je tedaj dejal. Pojasnil je tudi, da gre za glasbo, ki je po njegovem mnenju ni bilo mogoče povsem umestiti v okvir Šank Rocka.

Že takrat je razkril tudi, v katero smer želi kreniti. Ostaja zvest rocku, vendar naj bi bil njegov novi zvok nekoliko bolj progresiven, pri tem pa ne želi pozabiti na spevne refrene in širše občinstvo. Njegova odločitev za samostojno pot sicer ni nastala čez noč, z nekdanjimi glasbenimi kolegi pa naj bi se razšli sporazumno in brez zamer. Ob velikem kariernem koraku mu je ves čas ob strani stala tudi partnerica Urška Klakočar Zupančič. Ko je maja javnosti sporočil, da zapušča Šank Rock, mu je za novo pot javno zaželela veliko sreče ter poudarila njegovo znanje, izkušnje in karizmo.

Zanimivo je, da sta se v tistem obdobju oba znašla na velikih življenjskih prelomnicah. Klakočar Zupančičeva se je po državnozborskih volitvah umaknila iz aktivne politike, Zuljan pa je skoraj istočasno zaprl dolgo poglavje s Šank Rockom in se posvetil lastni glasbi. Njuna zveza je medtem poleti znova pritegnila precej pozornosti. Avgusta je namreč nekoliko skrivnosten zapis Klakočar Zupančičeve sprožil govorice, da naj bi bilo njune ljubezni konec. Nekdanja predsednica državnega zbora jih je hitro zavrnila in sporočila, da z Borom nista šla narazen ter da je njuna ljubezen vsak dan trdnejša. Zuljan ji je naklonjenost javno vrnil in zapisal, da oba dobro vesta, kaj čutita drug do drugega.

Nekaj dni pozneje je Zuljan ob njuni skupni fotografiji že napovedoval prav glasbeno novost, na katero so čakali njegovi poslušalci: izid prve skladbe in videospota na novi samostojni poti je napovedal za 13. september, kar je tudi izpolnil. Ob tem se ponuja tudi simpatična besedna povezava med ustvarjalnostjo obeh partnerjev. Urška Klakočar Zupančič je leta 2021 izdala svoj knjižni prvenec, zgodovinski roman Gretin greh, Bor Zuljan pa je svojo novo glasbeno pot začel s skladbo Stari greh. Dva »greha«, torej, vsak v svoji umetniški obliki. Ali je podobnost naslovov zgolj naključje ali prikupna ustvarjalna navezava med partnerjema, pa ostaja skrivnost.