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MAJA PRAŠNIKAR

Po večletnem premoru se je vrnila na glasbeni oder: »Že dolgo se nisem počutila tako živo« (FOTO)

Skupaj s Kikiflyjem sta predstavila iskreno zgodbo o ljubezni in spominih.
Na odru sta stavila na iskrenost in preprostost. FOTO: MEDIASPEED.NET

Na odru sta stavila na iskrenost in preprostost. FOTO: MEDIASPEED.NET

Skupni duet je nastal povsem spontano. FOTO: OSEBNI ARHIV

Skupni duet je nastal povsem spontano. FOTO: OSEBNI ARHIV

Po letih premora se je Maja Prašnikar vrnila na glasbeni oder. FOTO: MEDIASPEED.NET

Po letih premora se je Maja Prašnikar vrnila na glasbeni oder. FOTO: MEDIASPEED.NET

Na odru sta stavila na iskrenost in preprostost. FOTO: MEDIASPEED.NET
Skupni duet je nastal povsem spontano. FOTO: OSEBNI ARHIV
Po letih premora se je Maja Prašnikar vrnila na glasbeni oder. FOTO: MEDIASPEED.NET
Kaja Grozina
 22. 7. 2026 | 12:00
3:06
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Poletje prinese številne ljubezenske zgodbe. Nekatere se rodijo pod žgočim soncem, druge se končajo z zadnjimi toplimi večeri, tretje pa ostanejo za vedno zapisane v srcu. Prav takšno zgodbo v svojem prvem skupnem duetu pripovedujeta Maja Prašnikar in Kikifly, ki sta čutno skladbo Spomin poletnih dni predstavila na letošnjem festivalu Melodije morja in sonca.

Čeprav sta na odru prvič nastopila kot avtorski duo, med njima že od začetka vlada posebna glasbena kemija. Spoznala sta se na enem izmed glasbenih dogodkov in hitro ugotovila, da se njuna glasova odlično dopolnjujeta. Iz spontanega sodelovanja se je rodila pesem, ki govori o ljubezni, ki se sicer konča, nikoli pa zares ne izgine. »Pesem Spomin poletnih dni govori o posebni ljubezni, ki smo jo zagotovo vsi že doživeli. Gre za ljubezen, ko imaš nekoga rad, a te življenje pripelje do točke, da se umakneš ali zvezo končaš, hkrati pa se je za vedno spominjaš, ker so v njej ujeti dragoceni trenutki in spomini,« razkrije Kikifly. Dodaja, da skladba govori o poletju, spominih in času, ki ga človek potrebuje, da lahko gre naprej. »Včasih raje molčimo, da bi čim prej pozabili.«

Skupni duet je nastal povsem spontano. FOTO: OSEBNI ARHIV
Skupni duet je nastal povsem spontano. FOTO: OSEBNI ARHIV

Stavita na iskrenost

Čustveno zgodbo sta prenesla tudi v videospot, ki sta ga posnela na slovenski obali. Namesto dovršene produkcije sta se odločila za pristnost. »Videospot sva posnela zelo spontano, saj sva želela ujeti le najine trenutke in spomine na to poletje,« pove glasbenik. Za Majo Prašnikar je vrnitev na glasbene odre pomenila veliko več kot zgolj nov projekt. Po letih premora priznava, da je znova začutila tisto iskreno ustvarjalno energijo, ki jo je nekoč že spremljala.

»Že dolgo se nisem počutila tako živo. Nazadnje sem pela pred kar precej leti, zato je bil ta projekt zame kot nova izkušnja, kot nov otrok, ki sem ga z veseljem sprejela in čuvala skozi celoten proces nastajanja,« iskreno pove pevka. Navdušenja nad sodelavci ne skriva. »Kikifly je super, Roman in Goran fantastična, zato so snemanja in vaje potekali zelo spontano. Ko pa še publika doda svoje in te podpre, je to res neprecenljivo.«

Po letih premora se je Maja Prašnikar vrnila na glasbeni oder. FOTO: MEDIASPEED.NET
Po letih premora se je Maja Prašnikar vrnila na glasbeni oder. FOTO: MEDIASPEED.NET

Če bi bila njuna pesem človek, bi bila, kot pravita sama, »svobodna in čista duša, ki ob sončnem zahodu v Portorožu nazdravlja ljubezni«. Prav ta brezskrbnost in iskrenost sta bili vodilo tudi pri nastopu. Brez odvečnega blišča, velikih odrskih učinkov ali spektakla – želela sta, da bi v ospredje stopila zgodba. Glasbo in besedilo je ustvaril Kikifly, pri aranžmaju pa sta mu pomagala brata Roman in Goran Sarjaš. K sodelovanju so povabili še Marka Hrvatina, Gašperja Obštetra in Saro Lamprečnik, ki so skladbi dodali še zadnji odtenek topline.

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