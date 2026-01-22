Po zmagoslavju na podelitvi zlatih globusov druga sezona za serijo The Studio

Serija The Studio bo imela drugo sezono, je njen zvezdnik in izvršni producent Seth Rogen povedal novinarjem na nedavni 83. podelitvi zlatih globusov. Na njej je ameriška komična televizijska serija zmagala v kategoriji za najboljšo televizijsko serijo – komedijo ali muzikal. Zlati globus je prejel tudi igralec Rogen. Osma epizoda prve sezone serije v produkciji Lionsgate se dogaja prav na podelitvi zlatih globusov. Ob tem je Rogen namignil, da se bo tudi druga sezona morda vrnila na dogajanje na podelitvi, saj da so nekateri dogodki na podelitvi v Beverly Hiltonu navdihnili dogodke, ki se bodo odvili v drugi sezoni. Poleg nagrade v kategoriji za najboljšo televizijsko serijo – komedijo ali muzikal je Rogen osvojil tudi nagrado za najboljšega igralca v televizijski seriji, kar pa se je zgodilo le nekaj mesecev po tem, ko je izšla epizoda, ki se dogaja na podelitvi teh nagrad. »To je tako čudno! Mi smo se samo pretvarjali, da to počnemo. In zdaj se to res dogaja,« je novinarjem povedal Rogen.

Kot še piše spletni portal Variety, je zmaga na podelitvi zlatih globusov sledila številnim nagradam na septembrski podelitvi emmyjev. Takrat se je serija zapisala v zgodovino emmyjev z osvojitvijo 13 nagrad in s tem podrla rekord za največ zmag za televizijsko serijo v eni sezoni. Rogen je tudi izenačil rekord za največ emmyjev, ki jih je osvojil posameznik. Rogen je dobil štiri, tudi za igranje, režijo in scenarij; nagrado za režijo je delil z dolgoletnim sodelavcem in soustvarjalcem serije The Studio Evanom Goldbergom, emmyja za scenarij pa si je delil prav tako z Goldbergom in drugimi.

Serija The Studio je bila letos nominirana za tri zlate globuse, tretjo nominacijo je prejela Catherine O'Hara za najboljšo stransko igralko. Kot piše na portalu IMDb, serija The Studio govori o tradicionalnem hollywoodskem filmskem studiu, ki se trudi preživeti v svetu, kjer je vse težje združiti umetnost in posel. Poleg omenjenih igrajo tudi ​Kathryn Hahn, Ike Barinholtz in Chase Sui Wonders. Televizijsko serijo so poleg Rogena ustvarili Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory in Frida Perez.

Seth Rogen s producentoma Jamesom Weaverjem in Evanom Goldbergom FOTO: Daniel Cole/Reuters

