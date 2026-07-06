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POD ZVEZDAMI

Pod zvezdami je film še lepši, več kot trideset stalnih in občasnih poletnih kinov na prostem

Letos se jim po premoru pridružuje tudi Piran.
Piranski kino pod zvezdami je na čarobnem vrtu pod cerkvijo Pastoralno-kulturnega centra Georgios. FOTO: Jože Suhadolnik

Piranski kino pod zvezdami je na čarobnem vrtu pod cerkvijo Pastoralno-kulturnega centra Georgios. FOTO: Jože Suhadolnik

Robert d'Ans FOTO: Osebni Arhiv

Robert d'Ans FOTO: Osebni Arhiv

Nekoč priljubljeni letni kino Riviera je med letoma 1946 in 1990 gostil generacije Pirančanov. FOTO: Arhiv Roberto D'ans

Nekoč priljubljeni letni kino Riviera je med letoma 1946 in 1990 gostil generacije Pirančanov. FOTO: Arhiv Roberto D'ans

Praslovan bo na sporedu 26. avgusta. FOTO: Fdf

Praslovan bo na sporedu 26. avgusta. FOTO: Fdf

Piranski kino pod zvezdami je na čarobnem vrtu pod cerkvijo Pastoralno-kulturnega centra Georgios. FOTO: Jože Suhadolnik
Robert d'Ans FOTO: Osebni Arhiv
Nekoč priljubljeni letni kino Riviera je med letoma 1946 in 1990 gostil generacije Pirančanov. FOTO: Arhiv Roberto D'ans
Praslovan bo na sporedu 26. avgusta. FOTO: Fdf
Janez Mužič
 6. 7. 2026 | 18:44
4:03
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Čeprav je stalnih letnih kinov danes precej manj kot nekoč, poleti po Sloveniji znova zaživijo filmska platna na gradovih, trgih, dvoriščih in ob morju. Med najbolj znanimi so Letni kino Arrigoni v Izoli, Letni kino na Ljubljanskem gradu, Kinodvorišče Kinodvora v Ljubljani, Kino Otok ter številni potujoči oziroma priložnostni poletni kini. Na čarobnem vrtu Pastoralno-kulturnega centra Georgios bo vse do 26. avgusta vsako sredo potekal Piranski kino pod zvezdami, ki ga pripravljajo mladi iz Kulturno-umetniškega društva Škver skupaj z Župnijo Piran, prostovoljci in lokalnimi podporniki. Vstop na vseh devet projekcij bo brezplačen. Poletni kino pod zvezdami ni novost. Pred približno petnajstimi leti ga je zasnoval piranski župnik Zorko Bajc, velik ljubitelj sedme umetnosti. Več sezon ga je pripravljal skupaj z Avditorijem Portorož in Društvom meščanov Piran, nato pa je dogodek zaradi številnih obveznosti zamrl.

Lani je Bajc pobudo predal mladi ekipi iz društva Škver. Ta je namesto letošnjega glasbenega festivala Škverljada sklenila obuditi filmske večere. Na voljo so dobili čudovit vrt centra Georgios ob piranski cerkvi nad mestom, projekcijsko napravo in del opreme, sami pa so poskrbeli za organizacijo, novo ozvočenje in izbor filmov. Če bo vreme ponagajalo, se bodo projekcije preselile v klimatizirano dvorano centra. Piran ima eno najbogatejših filmskih zgodb na slovenski obali. Prve filmske predstave so prirejali že v začetku 20. stoletja v samostojnem kinu Apollon (Apollo); bil je v stavbi današnjega Pokrajinskega arhiv Koper – Enota Piran na Savudrijski ulici 5.

Robert d'Ans FOTO: Osebni Arhiv
Robert d'Ans FOTO: Osebni Arhiv

V lokalnem ustnem izročilu in spominu Pirančanov je pogorel in prenehal delovati. V gledališču Tartini, ki so ga odprli 1910., je nato deloval Cinema Tartini. Poleg njega je Piran imel še manjši kino Cinema Italia, ki so mu domačini pravili Cine picio oziroma mali kino. Njegova natančna lokacija ni zanesljivo dokumentirana, zato ostaja ena od manj raziskanih zanimivosti piranske filmske zgodovine.

Po šestih letih se v Piran vrača ena izmed najbolj priljubljenih poletnih kulturnih prireditev.

Letošnji Piranski kino

Največji kinematografski razcvet je Piran doživel po drugi svetovni vojni. Leta 1946 so ob nekdanjem kopališču Riviera odprli Cinema Riviera, letni kino, ki je kar 43 let predstavljal eno najbolj priljubljenih poletnih zbirališč domačinov in turistov. Leta 1990 je letni kino zadnjič odprl vrata, leto pozneje pa so ga porušili in na njegovem mestu uredili parkirišče.

Nekoč priljubljeni letni kino Riviera je med letoma 1946 in 1990 gostil generacije Pirančanov. FOTO: Arhiv Roberto D'ans
Nekoč priljubljeni letni kino Riviera je med letoma 1946 in 1990 gostil generacije Pirančanov. FOTO: Arhiv Roberto D'ans

Na nekdanji letni kino ima lepe spomine piranski kronist Robert D'Ans. Tako kot njegovi starši je bil z njim tudi poklicno povezan. Sam pravi, da kino ni bil nič razkošnega: na tristo lesenih in železnih klopeh so sedeli predvsem domačini, predstave pa je občasno motil hrup iz bližnjega Istrametala na drugi strani ulice. Toda imel je nekaj, česar današnji multipleksi nimajo. V letnem kinu je bilo dovoljeno jesti, kaditi, klepetati in se družiti. Če je začelo deževati, so gledalci odšli domov, film pa so jim kasneje predvajali v Tartinijevem gledališču. Po D'Ansovih besedah je bil letni kino predvsem družabni prostor. Tam so nastajala prijateljstva, prve simpatije in nepozabni spomini na brezskrbna poletja.

Praslovan bo na sporedu 26. avgusta. FOTO: Fdf
Praslovan bo na sporedu 26. avgusta. FOTO: Fdf

Letošnji Piranski kino pod zvezdami je 1. julija odprla predpremiera slovenskega filma Skriti ljudje režiserja Mihe Hočevarja. Pred projekcijo je bil pogovor z ustvarjalci, sledilo pa bo še osem filmov (Oče mati sestra brat, Lučka, Trikotnik žalosti, Kiti, varuhi planeta, Radikal Osem gora, Sentimentalna vrednost) in kot zadnji dokumentarni film Praslovan, ki ga bo prav tako spremljalo srečanje z ustvarjalci.

V letnem kinu je bilo dovoljeno jesti, kaditi, klepetati in se družiti.

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