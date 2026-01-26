Podrl rekord: Grešniki na oskarje z rekordnimi 16 nominacijami

Na letošnjo 98. podelitev nagrad oskar bo z rekordnimi 16 nominacijami prišel film Grešniki, ki ga je napisal in režiral Ryan Coogler. S 13 nominacijami sledi akcijski triler Ena bitka za drugo Paula Thomasa Andersona. Po osem so jih na razglasitvi prejeli filmi Frankenstein, Sentimentalna vrednost in Veličastni Marty. Grešniki so s tem podrli rekord za največ nominacij za oskarja, ki jih je kdaj koli prejel en sam film, ter se po mesecih ugibanj izkazali za film, ki bo na prihodnjo podelitev prišel kot zvezdniški. Pred njim so največ, skupno 14 nominacij, dobili filmi Vse o Evi, Titanik in Dežela La La, poročajo tuji mediji.

Film, v katerem Michael B. Jordan igra vlogo bratov dvojčkov, se dogaja v 30. letih prejšnjega stoletja v Misisipiju, kjer brata ustanavljata blues klub, medtem ko se borita proti rasizmu in vampirjem. Po svetu je doslej zaslužil 368 milijonov ameriških dolarjev. Nominiran je za najboljši film, režijo, izvirni scenarij, glavnega igralca ter vlogi stranskega igralca in igralke, ki sta jo zasedla britanski igralec Delroy Lindo oz. britansko-nigerijska igralka Wunmi Mosaku, pa tudi za novo nagrado ameriške filmske akademije za kasting, ki jo bodo letos podelili prvič.

Timothee Chalamet je za vlogo v Veličastnem Martyju že dobil zlati globus. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Kipec za najboljšega igralca si obeta tudi Leonardo DiCaprio za vlogo v Eni bitki za drugo.

15. marca bo 98. podelitev oskarjev.

Največ nominirancev, in sicer 10, ima glavna kategorija za najboljši film, v katero so se uvrstili vsi filmi z največ nominacijami, ob njih pa še Bugonija, F1, Hamnet, Tajni agent in Vlak sanj. Za najboljšega režiserja so nominirani še Paul Thomas Anderson za Eno bitko za drugo, Josh Safdie za Veličastni Marty, Joachim Trier za Sentimentalno vrednost in Chloe Zhao za Hamnet. Na kipec za najboljšega igralca lahko upajo tudi Timothee Chalamet za vlogo v Veličastnem Martyju, Leonardo DiCaprio v Eni bitki za drugo, Ethan Hawke za Modro luno in Wagner Moura za vlogo v Tajnem agentu. Med igralkami so nominirane Jessie Buckley za Hamnet, Rose Byrne za Če bi imela noge, bi te brcnila, Kate Hudson za Song Sung Blue, Renate Reinsve za Sentimentalno vrednost in Emma Stone za Bugonijo. Za izvirni scenarij so v igri za oskarja še filmi Modra luna, Bila je samo nesreča, Veličastni Marty in Sentimentalna vrednost. Zadnji je nominiran tudi v kategoriji za najboljši mednarodni film, kjer na oskarja upajo še Tajni agent, Bila je samo nesreča, Sirat in Glas Hind Radžab.

Komik Conan O'Brien bo znova gostil oskarje. FOTO: Mike Blake/Reuters

Letošnje oskarje bodo podelili 15. marca, za voditelja slovesnosti je bil napovedan ameriški komik Conan O'Brien.