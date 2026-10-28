Poglejte, kaj naslednje leto čaka ljubljenca deklet Jakova Jozinovića

Kariera mladega hrvaškega glasbenika Jakova Jozinovića se vzpenja z osupljivo hitrostjo. Še pred kratkim je s spontanimi uličnimi nastopi v Splitu navduševal mimoidoče, danes pa razprodaja velike koncertne dvorane in arene. Po izjemnih uspehih na Hrvaškem, v Sloveniji in širši regiji ga čaka nov velik korak. Leta 2027 se namreč odpravlja na evropsko turnejo, v okviru katere bo nastopil v Londonu, Parizu, Amsterdamu, Frankfurtu in Trstu. Mladi glasbenik bo tako stopil na nekatere najznamenitejše evropske odre, na katerih so v preteklosti nastopala največja imena svetovne glasbe.

Evropsko turnejo bo 10. aprila sklenil v tržaškem gledališču Il Rossetti.

Prvi koncert bo imel 13. februarja v londonski dvorani O2 Shepherd's Bush Empire, kjer so v preteklosti nastopali David Bowie, Prince, Elton John, Adele in številni drugi svetovno znani glasbeniki. Le dva dni pozneje ga čaka nastop v znameniti pariški Olympii, ki ima posebno mesto tudi v zgodovini hrvaške glasbe. Prav v tej legendarni dvorani je namreč 24. aprila 2006 nepozaben koncert pripravil Oliver Dragojević, eden največjih hrvaških glasbenikov vseh časov. Enaindvajset let pozneje bo na istem odru nastopil Jozinović, ki je občinstvo osvojil tudi z interpretacijami pesmi starejših generacij. Nastop v Parizu bo zato imel posebno simbolično vrednost, saj bo mladi glasbenik nadaljeval zgodbo dalmatinske glasbe na enem najuglednejših evropskih odrov.

Po Parizu ga bo pot 16. februarja vodila v amsterdamski Melkweg, kjer sta med drugimi nastopila U2 in Prince. Mesec pozneje, 20. marca, bo zapel v frankfurtski dvorani Jahrhunderthalle, evropsko turnejo pa bo 10. aprila sklenil v tržaškem gledališču Il Rossetti. Prav slednji koncert bo zaradi bližine še posebej zanimiv za slovenske oboževalce, ki bodo lahko priljubljenega pevca doživeli v nekoliko intimnejšem koncertnem okolju.

Razprodal tudi Stožice

Jozinovićev vzpon je toliko bolj presenetljiv, ker se je vse odvilo v razmeroma kratkem času. Za njim je nastop v zagrebški Areni, koncert pred več kot 25.000 obiskovalci v domačih Vinkovcih in številni razprodani nastopi. Izjemno priljubljen je tudi pri slovenskem občinstvu, kar dokazujejo dvakrat razprodane Stožice, dva razprodana poletna koncerta v Kopru in štirje razprodani koncerti v mariborski dvorani Tabor. Z albumom Ja za čuda letim je začel utrjevati tudi svojo avtorsko glasbeno pot, evropska turneja pa mu odpira vrata do novega občinstva. Čeprav nastopa na vse večjih odrih, ostajata njegova največja aduta neposrednost in pristna povezanost s poslušalci.

V razprodanih Stožicah je navdušil množico oboževalcev. FOTO: SIMONE DI LUCA