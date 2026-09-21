Poglejte, kako vroča je nekdanja slovenska osnovnošolska učiteljica, ki jo svet pozna pod imenom De Xenia (FOTO)

Ksenijo Filipič širna Slovenija in svet elektronske glasbe poznata kot didžejko in producentko De Xenia. Nekdanja osnovnošolska učiteljica je slovenske klube zamenjala za mednarodne odre, njena glasbena pot pa jo je popeljala na prizorišča od Bangkoka in Londona do Saint-Tropeza, Zrć in številnih drugih krajev. Danes vstopa v novo obdobje kariere. Ob nastopih vse več pozornosti namenja avtorski glasbi, produkciji in novemu glasbenemu konceptu Neox. Pomembna prelomnica se je zgodila po njeni odločitvi, da se poslovi od učiteljskega poklica. Leta 2024 je na slovitem festivalu Ultra Europe nastopila kot prva slovenska didžejka. Leto pozneje je sledil še Ultra Miami, kjer je nastopila kot edina slovenska predstavnica.

FOTO: Osebni arhiv izvajalke

»Vse dosedanje izkušnje mi danes pomenijo izjemen kapital. Nastopi na tujih odrih so me kot izvajalko in didžejko močno utrdili ter mi dali dragocene izkušnje,« pravi De Xenia. Na svoji poti je oder delila tudi z mednarodno uveljavljenimi izvajalci, med njimi z NERVO, nastopila ob Gabryju Ponteju, v karieri pa sodelovala in nastopala ob imenih, kot so Fedde Le Grand, Mike Williams in drugi. Leta 2024 se je na svetovni lestvici DJaneTop uvrstila na 24. mesto. »Zdaj čutim, da sem pripravljena na naslednji korak, zato svojo energijo vse bolj usmerjam v ustvarjanje in produkcijo lastne glasbe,« pravi.

Nastopi od Bangkoka do Londona

Atraktivni nastopi so De Xenio popeljali od Bangkoka, Prage in Poljske do Španije, Italije, Hrvaške, Saint-Tropeza in londonskega Ministry of Sound. Posebno mesto pa v njeni glasbeni zgodbi še vedno zavzema slovensko občinstvo. Njeni najbolj zvesti poslušalci jo spremljajo tudi na nastope v tujini. Na Kronplatzu v Italiji so bili med občinstvom na njenem nastopu, kot pravi, celo pretežno Slovenci. »Zvesto slovensko občinstvo me vedno znova pozitivno preseneti. Nepopisni so občutki, ko me najbolj zvesti oboževalci spremljajo tudi v tujino, zato sem vsakomur posebej iz srca hvaležna,« poudarja rojena Prlekinja.

Njeni avtorski projekti se že predvajajo na tujih radijskih postajah in digitalnih platformah, na YouTubu pa beležijo več sto tisoč ogledov.

Novi singel in nov glasbeni koncept

De Xenia trenutno predstavlja singel TicToc Funny Money, ki je posebej dober odziv dosegel v Aziji in Braziliji. Pesem ji je nedavno prinesla tudi ponudbo za založniško sodelovanje z azijskim trgom. »Zame je to začetek novega velikega poglavja v svetu elektronske glasbe. Poleg nove pesmi namreč predstavljam Neox – New Era Of Xperience, svoj novi glasbeni koncept, ki združuje techno glasbo, melodiko in sodoben festivalski zvok,« pravi.

FOTO: Osebni arhiv izvajalke

Neox po njenih besedah predstavlja naravno evolucijo njene glasbene poti. »Ne želim biti zgolj izvajalka, ampak avtorica in producentka s svojo prepoznavno glasbeno identiteto,« poudarja De Xenia. Njeno novo poglavje pa se s tem še ne končuje. Te dni pripravlja že naslednji singel z naslovom TonTon140, ki bo po napovedih trši, še bolj energičen in izraziteje usmerjen v sodobno techno in klubsko sceno.